Der er intet under 87

En 65 årig svensk kvinde er blevet sigtet for ‘hetz mot folkgrupp’ skriver Fria Tider, fordi hun påpegede det problematiske i, at indtage store mængder mennesker fra primært Afrika og Mellemøsten med lavere intelligens. De svenske aviser skriver samtidig af kompetencekløften vokser på det svenske arbejdsmarked. Sverige er tabt, sagde Mads Fuglede, om 10 år er det muslimsk, istemte syriske Sara, mens domstolene allerede øvede sig i sharia og skolerne i arabisk, så Jonathan Spang fandt det passende sende humoristisk Marshall hjælp. Men det skal ikke handle om Sverige, det er for deprimerende, andet end at de er kanariefuglende, hvis dødsrallen vores ledere stadig ignorerer betydningen af.

For den stakkels svenske kvinde påpeger en banalitet, hvilket er ulovligt i Sverige. Uanset hvor meget man retter sænker kravene i skolerne for at akkommodere muslimerne, går det den samme vej. Migranterne som svenskerne tog imod kan ikke bruges af nogen, tyskerne forventer at 75% af deres andel af samme migranter vil være på livslang forsørgelse (selvom Merkel appelerer til at arbejdsmarkedet om at sænke kravene) og i Norge er halvdelen af alle på forsørgelse migranter. Herhjemme advares der om et “etnisk proletariat“, som i muslimer der lever på nas. Det er det samme over hele Europa.

Det var ellers meningen, at det multietniske samfund ville være fremtidens økonomi. Ja, den monokulturelle økonomi, som alle Verdens eksotiske folkeslag flokkes imod i håbet om at komme ud af fattigdommen, var forældet og kunne ikke revitalisere sig selv i al sin heteronormative hvidhed af giftig maskulinitet. Men arbejdsmarkedet har krav til et vist niveau af kompetence, ellers er det forsørgelse

Jo lavere en IQ, altså intelligens, jo mere er man kun egnet til arbejde med gentagne rutiner. Og så stiller Peterson spørgsmålet “Under 87, is there something? Well, NO!”. Så hvad skal disse mennesker, der udgør 15% af samfundet, dog gøre? Den gennemsnitlige IQ for Afghanistan, Iran, Jordan, Marocco, Nigeria, Pakistan, Saudiarabien og Venezuela 84; Syrien er 83; Indien, Bangladesh, Libanon og Zimbabwe 82; Ægypten 81; Kenya 80; Congo og Senegal 76; Ghana 73; Jamaica og Sudan 71; Botzwana og Rwanda 70; Elfenbenskysten, Ethiopien og Niger 69; Somalia 68; Gambia 66; Cameroon og Mozambique 64. ‘De’ sender end ikke deres bedste.