Processen imod Donald K

Napoleon skulle have sagt at man aldrig skal forstyrre fjenden, når denne er i færd med at dumme sig. Og dummer sig, det gør Donald Trumps mange fjender. Det største fejltrin var at gøre brug af efterretningsvæsenet til at bedrive spionage imod hans valgkamp, for derefter, gennem lækage, at rejse et politisk postyr for at få ham og hans stab underkaster diverse efterforskninger for at have samarbejdet med Vladimir Putin, hans regime, disses støtter og bare russere i al almindelighed. Politisk har man fra mediernes side brugt selve eksistensen af processen imod Donald T til at deligitimere ham og hans præsidentskab, mens man har opvirglet allehånde venstreekstreme og entertainere til en fysisk revolte.

Donald T er dog ingen Josef K og går ikke i spåner over de mange diffuse anklager eller søger at rense sit navn. Han afviser kategorisk vanviddet og lader processen vikle sig ind i sit eget spind. Mens den tidligere administration forregnede sig på at Hillary ville føre den korrumperende arv videre så karrierebureaukraterne kunne fortsætte deres lyssky aktiviteter, stolede Trump både på sin evne til at vinde, sin egen uskyld og det amerikanske folk. Og hele det amerikanske folk kan man ikke snyde hele tiden.

FBIs interesse for Trump hviler, som det har været fremme før, på en rapport, som blev sammenfattet af en tidligere britisk efterretningsofficer ved navn Christopher Steele. Baseret på uunderbyggede kilder tegner Steeles rapport et fantastisk og kulørt billede af Donald Trump og hans russiske forbindelser, der er så tætte at det russiske efterretningsvæsen GRU har videobånd af Donald Trump og et par prostituerede der leger tisselege i et hotelværelse i Moskva. Således i lommen på russerne var det eneste logiske skridt at få Trump valgt som præsident, fordi den slags er noget man bare gør.

FBI brugte Steeles rapport som de bærende oplysninger, oplysninger der ser ud til at være grebet ud af den blå luft, til at opnå dommerkendelser for overvågning af Carter Page, et medlem af Trumps stab, blev det i sidste uge bekræftet, da FBI offentliggjorde hundredevis af dokumenter. National Reviews Andrew C McCarthy har tidlige benægtet at noget sådan kunne forekomme, og afvist de der spekulerede i sumpens målrettede angreb på Trump som konspirationsteoretikere. Men, indrømmer han nu med sorg i hjertet, “the crazies were right”