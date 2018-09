En tilsyneladende systemisk medielæk-kultur i det amerikanske efterretningsvæsen

Som den amerikanske Kongres høringer og efterforskning af deres efterretningsvæsen skrider frem, tegnes et stadigt mere detaljeret billede af en flig af den modstand, der er og har været, også her, mod selve ideen om Trumps præsidentskab. Forleden blev endnu flere tekstbeskeder offentliggjort fra den tidligere FBI agent Peter Strzok, der sammen med sin hemmelige elskerinde i FBI, juristen Lisa Page, havde en overvældende korrespondence om deres fælles had til Trump, afsky for hans vælgere og, som det naturligste i verden, konspiratoriske planer om ikke at se Trump som Præsident.

Og det kan de næppe have stået alene med, som The Daily Caller skriver

The text messages were revealed Monday by North Carolina Republican Rep. Mark Meadows, a member of the House Oversight & Government Reform Committee.

“Our review of these new documents raises grave concerns regarding an apparent systemic culture of media leaking by high-ranking officials at the FBI and DOJ related to ongoing investigations,” Meadows wrote to U.S. Deputy Attorney General Rod Rosenstein in the letter, which was obtained by The Daily Caller News Foundation and first reported by Sara Carter.

Meadows pointed to text messages Strzok sent to Page on April 10, 2017, and April 12, 2017.

In the first message, Strzok, who then served as deputy chief of the FBI’s counterintelligence division, wrote to Page that: “I had literally just gone to find this phone to tell you I want to talk to you about media leak strategy with DOJ before you go.”

Strzok was at that time the lead investigator on the FBI’s probe into possible collusion between the Trump campaign and Russian government. He joined the special counsel’s investigation after it was formed in May 2017.