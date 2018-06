Det globale klimakterium

Under den besynderlige titel “Danmark skal hjælpe med at brødføde en klimaramt klode” advarede Dan Jørgensen i 2014. Han havde læst i en FN rapport, at fremtiden, også den lige om hjørnet, ville byde på fødevaremangel grundet flere og værre tørker med oversvømmelse vil ødelægge verdens afgrøder. Alle ved hvor svært det er at få noget til at gro i troperne.

Hvis man ville vide hvad klimaforandringerne vil bringe, skrev det ventreorienterede Think Progress sidste år, skulle man blot se på den irske kartoffel hungersnød (1845-89). “Economic inequality and rampant xenophobia make environmental disasters worse” - hvorfor det sikkert var derfor Dan Jørgensen mente, at det vil være op til danskerne, med deres xenofobe rigdom, at redde resten af verden.

Think Progress indrømmede, at deres lære af klimaforandringer, fra et tilfælde førend mennesket på nogen meningsfuld måde kunne have påvirket klimaet, ikke havde nogen årsag i klimaet, da selve kartoffelpesten var et parasitangreb. Men fordi de engelske protestanter udbyttede de livegne irske katolikker og fortsatte med at eksportere deres rigelige afgrøder af anden slags til England, havde de fattige irlændere stort set intet andet at spise end de kalorierige kartofler, der nu var ramt af parasitter.

“Basically, what you had is a society controlled by what we would today call neoliberal capitalism, in which the rich viewed poor people as totally superfluous” citerede de en professor for at sige. Og fordi alt bliver slemt med klimaforandringer vil det, der er slemt allerede, som det neokapitalistiske samfund, blive endnu være med klimaforandringer. 1 million irlændere døde i de år og en million emigrerede til USA, hvor de også fandt og selv udviste xenofobi. Og så stod der noget med automatiseringer og Trump, men hvorom alting var, så var det perspektivet ifølge Think Progress.

Men på Politico hæftede man sig ved et andet problem ved klimaforandringer end hvad Think Progress, Dan Jørgensen. FN frygtede nemlig, at der kommer til at gro for store afgrøder grundet den CO2 rige atmosfære. Også det vil være galt, for alt der forandrer sig fører kun ulykker med sig, hvis ikke i den ene retning så i den anden. Så fremtiden bringer en omvendt kartoffelkrise, hvor folk kvæles i kalorier.

Det er historier, som disse, der gnaver i folks tillid til den brovtende ekspertise. Og klimasagen er også reelt set helt død, skrev Steven F Hayward for Wall Street Journal

A good indicator of why climate change as an issue is over can be found early in the text of the Paris Agreement. The “nonbinding” pact declares that climate action must include concern for “gender equality, empowerment of women, and intergenerational equity” as well as “the importance for some of the concept of ‘climate justice.’ ” Another is Sarah Myhre’s address at the most recent meeting of the American Geophysical Union, in which she proclaimed that climate change cannot fully be addressed without also grappling with the misogyny and social injustice that have perpetuated the problem for decades. The descent of climate change into the abyss of social-justice identity politics represents the last gasp of a cause that has lost its vitality. Climate alarm is like a car alarm—a blaring noise people are tuning out.

Det var forudsigeligt, skrev han videre, ikke fordi det var en tosset ide, hvilket det var, men fordi den slags politiske bevægelser har en livscyclus ifølge Anthony Downs. I den første fase slår nogle eksperter og aktivister alarm over et eller andet de finder er et problem. Denne fase afløses af ‘dopamin’ fasen, hvor aktivister overvejer mulighederne i løsninger på katastrofen. Dernæst indses det at omkostningerne vil være astronomiske for at forhindre katastrofen og til slut taber offentlig langsomt interessen, som dommedagsbasunerne bliver færre og mere fjollede.

A case in point is climate campaigners’ push for clean energy, whereas they write off nuclear power because it doesn’t fit their green utopian vision. A new study of climate-related philanthropy by Matthew Nisbet found that of the $556.7 million green-leaning foundations spent from 2011-15, “not a single grant supported work on promoting or reducing the cost of nuclear energy.” The major emphasis of green giving was “devoted to mobilizing public opinion and to opposing the fossil fuel industry.” Scientists who are genuinely worried about the potential for catastrophic climate change ought to be the most outraged at how the left politicized the issue and how the international policy community narrowed the range of acceptable responses. Treating climate change as a planet-scale problem that could be solved only by an international regulatory scheme transformed the issue into a political creed for committed believers. Causes that live by politics, die by politics.

På Verdensnaturfondens hjemmeside kan man læse at “Klimaforandringerne er en kendt synder, og er medskyldig i det markante insektfald overalt i verden”. Så overalt i Verden, fra troperne til polarcirklen, lever der insekter som nu dør fordi de rammes af klimaet.