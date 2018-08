En kæde af crazy

Et billede på danske mediers dækning af USA og Trump, her ved Jyllands-Posten, den borgerlige avis

Det tåbeligste af vejen først, artiklen om advokaten, der påstår at Cohen har oplysninger af interesser for efterforsker. Det er Cohens advokat, der er sat til at varetage sin kriminelle klients interesser, som antyder at Cohen kan sandsynliggøre at Trump vidste at ‘russerne’ ville hacke Demokraternes servere (ingen ved om serverne er blevet hacket eller om at der er lækket fra dem - det sidste er det mest sandsynlige). Den historie forudsætter at ‘russerne’ har henvendt sig til Trump og afsløret deres planer om “at ødelægge det amerikanske demokrati” i sikker forvisning om, at Trump ikke ville gå til myndighederne med denne eksplosive viden, hvis ikke fordi han var et lovlydigt menneske eller en patriot, så for at score nogle gode politiske point midt i den amerikanske valgkamp. Stor tillid en af verdens dygtigste efterretningsvæsener viser en storskrydende forretningsmand og TV stjerne - og svindler, som vi skal kigge nærmere på.

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, indrømmer ikke at vide “meget om” “amerikansk statsjura”, men “forstår på dem, der har forstand på det, at dette er en meget alvorlig situation for præsidenten”. Han lytter til de forkerte. Artiklen indledes med dramatisk at slå fast at “Der er uhørt stærkt pres på USA’s præsident, Donald Trump, som undersøges for ulovlige forbindelser til Rusland i valgkampen i 2016″. Og så opklares følgende rod

Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort blev kendt skyldig i svindel med skat og banker og for ikke at oplyse om sin udenlandske bankkonto. Kendelsen ses som den hidtil største sejr for specialanklager Robert Mueller. Han undersøger, om der var forbindelse mellem Trumps kampagnestab og Rusland. Tirsdag erklærede Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som i mange år var hans nærmeste rådgiver, sig skyldig i skattesvindel og ulovlige bidrag i valgkampen. Michael Cohen forklarede under ed, at Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse, da Cohen i 2016 betalte to kvinder for at tie om deres seksuelle forhold til Trump. Præsidenten afviser, at han havde et forhold til kvinderne.

Så Trumps tidligere kampagnechef og hans tidligere advokat er i fedtefadet for intet at have med Rusland at gøre, intet at vide om Rusland, men derimod for noget de har gjort førend Rusland overhovedet kom ind i billedet. Men godt at få nævnt Rusland, nu historien er gået fra at undersøge alting russisk med det perspektiv at Kreml har begået amerikansk statskup - en decideret krigshandling - og de facto regerer USA gennem deres marionet Trump, til et pinligt torskegilde for en tidligere ansat.

Tidligere kampagnechef for Trump, Paul Manafort blev arresteret ‘at gun point’ midt om natten i sit eget hjem, hvor hans kone blev visiteret i sin egen seng, for eventuelle skydevåben gemt i hendes nattøj, da FBI åbenbart ikke mente at kunne udelukke at hun ville skyde sig selv og familien fri af anklagerne om ’svindel med skat og banker’ og for at hendes mand ikke havde oplyst om sine udenlandske konti. Men intet Rusland. Intet vedrørende Trump eller valgkampen. Dette er den største sejr ifølge artiklen, der ikke kan se at det er et de facto nederlag. Manaforts skattearrangementer ligger et ti-år tilbage og er helt og holdent hans egen og hans lurvede partners affære.

Anderledes er det med Trumps tidligere advokat Cohen. Heller ikke her er der skyggen af russere, hvis man ignorerer hans advokats mediestrategiske udgydelser, men der er skyggen af valgkamp og Trump. To kvinder, hvoraf den ene er en tidligere voksenfilm-skuespillerinde, påstår at have kendt Trump intimt, back in the days, hvilket Trump skulle have (og grangiveligt har) bedt Cohen om af ‘fixe’ ved at betale de to kvinde nogle hundrede tusinde dollar hver, for ikke at blabre ud om disse, for den amerikanske nation så trivielle forhold, midt i en valgkamp. Dette er, i modsætning til hvad mange i pressen tror for tiden, helt lovligt.

Men, hvis man tolker betalingerne som et indirekte kampagnebidrag, så overstiger beløbet så langt, hvad der er tilladt førend man skal underrette myndighederne. Og dette er ikke gjort. Hvis vi holder os til tolkningen om, at der reelt var tale om et kampagnebiddrag, i og med at man forsøger at holde saftige oplysninger om Trumps væsen ud af den politiske debat og ikke at Trump blot ville sikre sit ægteskab mod sladder - hvad der jo er en realistisk mulighed - så er det stadig ikke Trumps problem. Trump bad sin advokat om at ordne et par kedelige forhold, advokaten har ansvaret for om løsningen holdt juridisk.

Så tilbage til Trump som svindler, som en ekspert Jyllands-Posten har talt med kalder ham. Hun mener at vide “at Trump lige nu er ualmindeligt nervøs” fordi Cohen tilhører “hans absolutte inderkreds”. Eksperten Mette Claushøj er dog ikke juridisk ekspert, hvilket måske forklarer udsagn som

»Hvis Cohen bliver kendt skyldig, så bliver han kendt skyldig i noget, som præsidenten er medskyldig i, og det er meget skadeligt for Trumps ry både politisk og blandt befolkningen,« siger eksperten, som vurderer at »man skal være mere end almindelig konspirationsteoretiker, hvis man skal forestille sig, at Michael Cohen skulle sige det her, hvis det ikke passer«.

Det sidste først. Cohen har indgået en ‘plea-bargain’, en aftale med anklageren, hvor han tilstår nogle af anklagerne mod at andre droppes, hvilket sparer alle for besværet og usikkerheden med en retssag. Så, ja, hvad kan Cohen dog have af interesser i at sige noget, som måske ikke er helt sandt, til de af hans anklagere, hvis egentlige mål er på den ene eller anden måde at inkriminere Trump i et eller andet, russisk eller ej? Og igen, klienten er ikke i udgangspunktet medskyldig i advokatens håndtering af hans opgaver, hvorfor eksperten Claushøj ikke kan konkludere, at “hvis Cohen bliver dømt, så har Trump løjet.”

“Nu er det slut med at lade, som om at præsidenten er en stor uskyldighed, når han selv har bedt ham om at bryde kampagnefinanieringsloven” forsætter eksperten håbefuldt - og afslørende. Hvem har ladet som om Trump er en stor uskyldighed? End ikke Trump selv, der på forhånd advarede sine vælgere om, at de jo vidste hvad han var for een. Hvilket selvfølgelig også var et smart træk af ham fordi det samtidig var et gulvtæppe til at feje allehånde lurvede transgressioner ind under.

Spørgsmålet er jo derfor ikke om han er en stor uskyldighed, men om han er skyldig i hvad han bliver anklaget for, nemlig i samarbejde med den russiske regering “at ødelægge det amerikanske demokrati” og/eller “bryde kampagnefinanieringsloven”. To anklager det er svært at have med i samme sætning uden at fnise. Det sidste antager den forudsætning af Trump ikke kan være den politiske analfabet som han også er blevet beskyldt for at være. Men hvad, han er alting dårligt.

Det afslørende for Claushøj er den stråmand, der lufter sin frustration over at ingen af de anklager, som har været luftet i medierne, har haft fugls føde på sig. Skuffet gang på gang over at Trump ikke har ødelagt de amerikanske demokrati på hverken den ene eller anden måde, er der nu endelig et håb om at han på en eller anden måde må være skyldig i et eller andet. Han er måske i det mindste ikke en stor uskyldighed længere, hurrah - man må tage hvad man kan få.

Faktisk, forsætter hun optimistisk “begynder [Trump] at ligne den svindlertype, som han hele tiden er blevet anklaget for at være” - hvis vi ser bort fra ødelægger af det amerikanske demokrati. Og som Claushøj og Jyllands-Posten og det meste af MSM hele tiden antager, at han er, hvorfor de ikke reflekterer over, hvorledes to års spekulationer om russisk sponseret statskup er endt i torskegilder og pornostjerner. Ekkokammeret er selvforstærkende og en journalists formulering om at Trump “har betalt penge til to kvinder for deres tavshed i forsøget på at påvirke det amerikanske valg” (gennem at holde tand for tunge med forhold fra før Trump meldte sit kandidatur) fører direkte til socialdemokraten Nick Hækkerups spekulation i det “dybt bekymrende, hvis vi har en amerikansk præsident, som i et eller andet omfang har snydt sig til sin valgsejr”.

En kæde af crazy, der bliver forstørret i hvert led.