Det vender for Trump

Der er masser af undersøgelser i det amerikanske juridiske system, ikke blot af den siddende præsident Trump og hans modkandidat Hillary Clinton og allehånde personer tilknyttet de to og deres valgkampsorganisationer, men også af systemet selv. Justitsministeriet har i ugens løb har Justitsministeriet offentliggjort en rapport (af flere og kommende) om FBIs gøren og laden under præsidentvalgkampen. Og det viser sig at der var mange, der havde en ide om, hvorledes de kunne hjælpe amerikanerne med at træffe et kvalificeret valg; et læk-o-rama kaldte Allah-pundit det.

56 årige James Wolfe, “security director, responsible for receiving, maintaining and managing all classified intelligence shared with the [Senate Intelligence Committee] by U.S. spy agencies (or is it informant agencies?)” havde en affære med en journalist først i tyverne, ved navn Ali Watkins, som han forsynede med allehånde fortrolige oplysninger fra sit arbejde, så hun kunne få sit scoop og han bevise at han endnu kunne. Begge havde de et anstrengt forhold til udsigten af 8 år under Trumps præsidentskab. Andrew C McCarthy giver en smagsprøve

For example, in spring 2017, Wolfe tipped Ms. Watkins that Russian spies had attempted to recruit Trump-campaign adviser Carter Page back in 2013. This leak did not occur in a vacuum. It had been revealed that the Obama Justice Department used the unverified Steele dossier, generated by the Clinton campaign, to obtain FISA-court surveillance warrants against Page. To control the damage, Democrats and other, uh, non-partisans wanted to claim that the FBI had reasons independent of the dossier to suspect that Page was a clandestine agent of Russia. Wolfe obliged with the leak, enabling Watkins to write a BuzzFeed article provocatively headlined “A Former Trump Adviser Met with a Russian Spy” — although the story could just as easily have been entitled “A Former Trump Adviser Helped Justice Department Prosecute Russian Spies.” (Page voluntarily provided information that prosecutors used to arrest Moscow’s operatives.) The indictment implies that Watkins’s story was based in part on top-secret intelligence provided to the committee by a U.S. intelligence agency on March 17. On that day, Wolfe and Watkins exchanged 82 texts, in addition to having a lengthy phone call. On April 3, the day the story was published, they exchanged 124 texts and spoke on the phone after Watkins appeared on national television to discuss her report. Wolfe cultivated other journalists, too, using what the indictment calls “anonymizing messaging applications,” and arranging surreptitious meetings in restaurants, bars, private residences, and secluded areas of the Hart Senate Office Building. Wolfe gave one unidentified reporter a heads-up that the committee had subpoenaed Page, and he even provided that reporter with Page’s personal contact information. Later, after the reporter’s story was published, Wolfe extended congratulations: “Good job! . . . I’m glad you got the scoop.” The reporter responded with thanks, noting that Page was not “pleased” but did not deny being subpoenaed. Page complained to the committee about media leaks, to no avail.

For skønt Trump mener at han ville vinde en meningsmåling blandt FBIs medarbejdere ‘med en større margin end nogen nogensinde har vundet en meningsmåling’ er kulturen i dele af FBI degeneret til, at flere fandt det naturligt at støtte ‘modstandsbevægelsen’, den del af den politiske opposition, der ville yde Trump modstand uanset hvad - uanset hans førte politik. Foragten for Trump og hans vælgere, der af en FBI medarbejder blev kaldt fattige, uuddannede, dovne skiderikker, som skal bekæmpes, var tilsyneladende så almindelig, at man på direktionsgangene ikke syntes at have haft kvaler med at begå ulovligheder

Eller sådan synes det at se ud, hvis man skal tolke på tidligere stedfortædende direktør Andrew McCabe forsøg på at opnå immunitet mod at vidne foran Kongressen. McCabe har haft en ledende rolle både i efterforskningen af alting Rusland og i Hillary Clintons email sag. Mens FBI på forhånd gav ledende medlemmer af Hillary Clintons stab immunitet, selv om de bl.a. havde medvirket til at destruere bevismateriale så var man anderledes nidkære med at retsforfølge Trump medarbejdere for ikke at være konsistente i deres vidneudsagn.

In fact, the most hair-raising section of the report, an entire chapter, is devoted to communications among several FBI officials (not just the infamous duo of Peter Strzok and Lisa Page), which overflow with abhorrence for Trump (“loathsome,” “an idiot,” “awful,” “an enormous d**che,” “f**k Trump”) and his core supporters (“retarded,” “the crazies,” one could “smell” them). More alarmingly, the agents express a determination to stop Trump from becoming president (e.g., Strzok, on being asked if Trump would become president, says “No. No he’s not. We’ll stop it”; and on being assured that his election is highly unlikely, opines that “we can’t take that risk” and that the bureau needs “an insurance policy” against him).

Med det målrettede had, der her demonstreres kan der næppe herske tvivl om at enhver antydning af bevismateriale mod Trump for at have et uheldigt forhold til ‘russerne’ var blevet lækket for længst. De har overspillet deres kort og satset på at de kunne finde et eller andet inkriminerende hvis blot de roede længe nok. Men Trump var smart. Han viste at der ikke var noget at finde og har brugt tiden på at styrke amerikansk økonomi og amerikanske interesser, mens hans fjender skaffede sig selv mere reb af hænge i.