Den Rhodesiske Løsning

Da den amerikanske Kongres republikanske formand for efterretningsrådet offentliggjorde, hvad han mente var summen af efterretningsvæsnernes efterforskning af Trump-Rusland samarbejdet, det såkaldte Nunes-notat, lød der stærke protester fra efterretningstjenesterne, der mente det ville bringe nationens sikkerhed i fare - det gjorde det ikke - og fra Demokraterne, der mente at amerikanerne var bedre tjent med perserende rygter om, at de muligvis blev regeret af en marionetregering, indsat ved et de facto statskup og kontrolleret af en fremmed og fjendtlig statsmagt, fremfor sandheden. Demokraterne truede med selv at offentliggøre et notat, Schiff-notatet, som en modvægt, men pegede bemærkelsesværdigt ikke på en eneste fejl, udeladelse eller fejlfortolkning i Nunes-notatet.

I stedet havde Schiff-notet taget så meget ‘kontekst’ med at justitsministeriet tøvede med at tillade dets offentliggørelse grundet efterretningsvæsenets indvendinger imod afsløring af navne og arbejdsgange. Det var let at se at det var for at dreje historien fra at efterforskningen at Trump-Rusland var en dødssejler, hvilket blev bekræftet da man sigtede nogle i Rusland bosiddende russere for at lave spas med amerikanerne via ‘fake news’ på nettet og dårligt besøgte demonstrationer, der skulle tjene til at så lus i amerikanernes skindpels. De eneste der reagerede efter russerne ønsker var venstrefløjen og medierne, der mente at landet var i krise, Trump var Hitler, styret af Putin, bindegal og inkompetent og at Verden aldrig ville kunne heles igen og derfor tyede til vold og trusler og kæmpe protestdemonstrationer, hvor dissens blev afsværget som landsforræderisk misogyn racisme.

Efter at Justitsministeriet endeligt har luget ud i oplysninger der kunne skade efterretningsvæsenets arbejde er Schiff Notatet endeligt blevet udgivet, så alle kan se at det bekræfter Nunes-notatet og det endnu alvorligere, at FBI opnåede dommerkendelser op baggrund af Steele-rapporten (den med luder-tisseriet i Moskva).

Man ved at floromvundet sprog tjener det fordækte. Klar tale er udtryk for klar tanke og har du rent mel i posen taler du lige ud af den. Andrew C McCarthy har en grundigere gennemgang i National Review (og McCartys helt nørdede gennemgang, som svar til David French, redaktør af National Review) og skriver bl.a om Schiff notatets forsøg på ‘The Rhodesia Solution’

Another major takeaway from the Schiff memo is that the FBI and the DOJ withheld from the FISA court the fact that Steele’s work was a project of the Clinton campaign. Naturally, the reader must ferret this admission out of a couple of dense paragraphs, in which Democrats risibly claim that the “DOJ was transparent with the Court about Steele’s sourcing.” How’s this for transparency? The FISA warrant application says that Steele, referred to as “Source #1,” was “approached by” Fusion GPS founder Glenn Simpson, referred to as “an identified U.S. person,” who indicated to Source #1 that a U.S.-based law firm had hired the identified U.S. Person to conduct research regarding Candidate #1’s [i.e., Trump’s] ties to Russia. (The identified U.S. Person and Source #1 have a longstanding business relationship.) The identified U.S. Person hired Source #1 to conduct this research. The identified U.S. Person never advised Source #1 as to the motivation behind the research into Candidate #1’s ties to Russia. The FBI speculates that the identified U.S. Person was likely looking for information that could be used to discredit Candidate #1’s campaign. [Emphasis in Schiff memo, p. 5] The first thing to notice here is the epistemological contortions by which the DOJ rationalized concealing that the Clinton campaign and the DNC paid for Steele’s reporting. They ooze consciousness of guilt. If you have to go through these kinds of mental gymnastics to avoid disclosing something, it’s because you know that being “transparent” demands disclosing it.

