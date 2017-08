Propaganda i hverdagen

Man skulle ikke tro at der var et behov for at liste venstrefløjens budskaber ind i al underholdning, siden Hollywood er hensunket i absolut diversitet, som Gavin McInnes forklarer. Men alligevel er formålet med en kommende børnefilm The Emoji Movie “...to target a younger demographic and try and help them understand and adopt progressive values” ifølge en af skuespillerne, skriver Daily Wire. Det er værdier, som et par amerikanske lebber udlevede, da de gennemførte et kønsskifte på et barn de havde adopteret. Jep, de første ord der rullede ud af de talehandicappede drengs fingre var nemlig; “Jeg er en pige!” og hvad kan kærlige forældre ellers gøre end at efterkomme, hvad naturen har modsat sig?

I Sverige anses det for fint at opdrage børn til at være psykisk syge. I Raised Without Gender fra VICE ses det som en bedre fremtid, som jeg dog anbefaler man ser gennem et filter herunder

Procter & Gamble “der er indehaver af kendte mærkevarer såsom Pantene, Pringles, Ariel, Gillette, Pampers, Head & Shoulders og Duracell“, ser markedsinteresser i den progressive fortælling og lader en serie sorte mødre (den sorte far mangler på nær een(!)) fortælle deres håbefulde afkom, at de skal kæmpe imod hvidhedens diskremminerende bånd

Den tyske stat har bekostet følgende video der gør sig kostelig på det tyske folks uddøen og plæderer for, at det er nazistisk racelære at kere sig om sit folks fremtid.

På engelske BBC minder nogle burkaklædte muslimer i videoen “‘Things Not To Say To Someone Who Wears A Burqa” om at man ikke kan se dem som en homogen gruppe, mens de belærer os om, hvad man ikke skal sige til dem - som gruppe.

Det er i sådan et åndsklima, Danmarks Radio sikrer sig en ‘mangfoldigheds-konsulent‘. Og den eneste forargelse i kræmmerlandet er hendes(!) mere end 2 millioner kroners årsløn.