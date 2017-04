Spock amok

Det er jo Påske og skønt vi her på Monokultur ikke tror på Gud, så vil vi da godt slå et slag for god kristen moral, den bedste på markedet. Den humanistiske etiske filosof udi nyttemoral Peter Singer er mere end begejstret for sin stringent logiske konsekvens af at mennesker ikke er noget i sig selv, men derimod i deres kognitive evner. Det er værdien som det enkelte mennesker giver til almenvældet, de manges behov, der opvejer de fås. Singer, skriver Nathan J Robinson for Current Affairs,…

…has done little to repair his reputation among advocates for the disabled, having repeatedly given interviews containing controversial statements about the moral justifications for infanticide. And he has only dug a deeper hole by stating that he wouldn’t be willing to raise a child with Down’s Syndrome because it wouldn’t make him happy (“For me, the knowledge that my [hypothetical Down Syndrome] child would not be likely to develop into a person whom I could treat as an equal… would greatly reduce my joy in raising my child and watching him or her develop)

Andres fornøjelse er altså et behov, der bør afgøre over liv og død, mener Singer altså. Og da der i forvejen er forskel på sansende væsner, tæller nogens fornøjelse logisk højere end andres. Singer må formodes at lægge sig selv på den øverste hylde, med sin klare og usentimentale logik.

I en sag, hvor en kvindelig omsorgsmedarbejder laver en Jenny Fields og berider sin ufrivillige patient, en evnesvag, skriver Singer dog

If we assume that he is profoundly cognitively impaired, we should concede that he cannot understand the normal significance of sexual relations between persons or the meaning and significance of sexual violation. These are, after all, difficult to articulate even for persons of normal cognitive capacity. In that case, he is incapable of giving or withholding informed consent to sexual relations; indeed, he may lack the concept of consent altogether. This does not exclude the possibility that he was wronged by Stubblefield, but it makes it less clear what the nature of the wrong might be. It seems reasonable to assume that the experience was pleasurable to him; for even if he is cognitively impaired, he was capable of struggling to resist.

Hey, måske kan Singer alligevel få glæde af sit hypotetiske Downs-barn, ved at bytte det med andres psykisk handicappede børn, han så kan kneppe når konen ikke gider. Jeg er sikker på at man kan lave en praktisk app.

Eller måske ville det ud fra et nyttemoralsk synspunkt gøre verden til et bedre sted, hvis vi eliminerede Peter Singer og hans kor