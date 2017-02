Steve Bannons verdenssyn

He’s not Hitler, as his wife recently said? Well, of course he isn’t. But then Hitler wasn’t Hitler—until he was.

Adam Gopnik holder i The New Yorker døren åben for at Trump er Hitler, selv om han selvfølgelig ikke er Hitler. Forholdet mellem Trump og hans folk på den ene side og venstrefløjen og det meste af pressen på den anden. Mistillid dækker vist ikke, åben krig er mere passende. Men selv om fjenden ikke er Hitler, kan han sagtens være hjulpet af Hitlers håndlangere. Eller slet og ret en pendant til Abu Bakr Al-Bagdadi, kaliffen af Islamisk Stat, som USA Today skrev. Hvor alle efterhånden ved at Trumps kampagnestrateg og tidligere redaktør af Breitbart Stephen K Bannon, udover at have arbejdet for Goldman Sachs også har var medproducent af Seinfeld, er det færre der er klar over at Al-Bagdadi var medproducent på den konkurrerende Frasier. Eller det har jeg i hvert fald hørt.

Det er den slags aviser Information lader sig informere inden de viderekolporterer manglende substans i et mistænkeliggørende sprogbrug. Vi kan læse at “Bannons retorik til tider kan være mere outreret end Trumps” og med sin mere sammensatte ideologiske forståelse har Bannon “bekræftet og styrket Trump – og måske radikaliseret ham en lille smule“. Og med det outrerede og radikaliserede godt plantet i den ængstelige akademiske læser af Information, smider man derfor følgende citat ind, uden overhovedet at forstå, hvad Bannon mener

Da han sidste år skulle beskrive sin politiske ideologi til websitet The Daily Beast, refererede han til Vladimir Lenin, leder af den russiske revolution og Sovjetunionens første kommunistiske generalsekretær. »Lenins målsætning var at tilintetgøre staten – det samme er min egen. Jeg vil nedbryde hele systemet og tilintetgøre landets elite,« sagde Bannon dengang.

Bannons plan er ikke at kollektivisere produktionsmidlerne og udslette folkefjenderne i udsultningskampagner og komplekser af dødslejre. Det ville være radikalt og outreret. Hans plan er at befri den arbejdende middelklasse fra det åg, som det politiske system sammen med Wall Street og de største virksomheder kvæler den med. Breitbart har en bedre artikel om Bannons verdenssyn og i denne 24 minutter lange tale fra 2011 forklarer han sin motivation og sit syn på USA. Men hvis man vil forstå, hvorledes Trump og Bannon kunne blæse begge de to partier og den etablerede presse af banen, må man forstå, hvorledes de udtrykker en fortløbende kulturkamp, hvor Tea Party bevægelsen er det store opråb fra den producerende klasse, kan jeg anbefale Bannons dokumentar Generation Zero