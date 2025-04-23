解锁人工智能的隐藏强者：发现有前景的低成本替代品以取代英伟达

Nvidia 是人工智能领域的关键参与者，凭借其半导体技术，但在明显的选择之外还有其他机会。

美国主要公用事业公司 Dominion Energy 将从数据中心日益增长的能源需求中获益，提供 5% 的分红收益。

NextEra Energy 是推动以人工智能为驱动的数据中心可再生能源的领军者，计划将其产能翻倍，并提供 3.5% 的分红收益。

Brookfield Infrastructure 在全球基础设施投资中扮演着重要角色，以低估值交易，具有 5% 的收益和良好的增长前景。

人工智能的崛起与能源和基础设施密切相关，为像 Dominion、NextEra 和 Brookfield 这样的公司提供了战略投资机会。

An Alternative To Overpriced GPUs?! 🤔🧐

Watch this video on YouTube

人工智能在各个行业如数字旋风般席卷而来，重塑着其遍及的一切。在这场高风险游戏中，科技巨头 Nvidia 经常占据聚光灯，因为其半导体构成了人工智能系统的关键支柱。然而，对于精明的投资者来说，这里有一个超越这条老路的世界——一个因人工智能不断上升的能源需求和基础设施需求而兴旺的生态系统，为那些愿意超越表面的人提供丰厚的潜力。

想象一下北弗吉尼亚的宁静风景，数据中心在无休止的活动中轰鸣。在这里，Dominion Energy 作为人工智能革命中一个低调但关键的参与者，稳稳扎根。作为一家强大的美国公用事业公司，Dominion 作为区域垄断者，为全球最大的一个数据中心市场确保了能源的稳定供应。预期数据中心的电力请求将上涨 88%，Dominion 准备好迎接人工智能的能源需求。这家公司重新关注改善其资产负债表和股东回报，可能会将这只黑马转变为收入和增长潜力上的有力竞争者，提供诱人的 5% 的分红收益。

将目光转向阳光明媚的佛罗里达，NextEra Energy 凭借其广泛的太阳能和风能网络，成为推动以人工智能为驱动的数据中心的清洁能源解决方案的领导者。国际能源署清晰描绘了到 2030 年人工智能将为美国电力需求的预期增长贡献近一半，增加了对可持续能源的需求。NextEra 积极应对挑战，计划通过 AI 增强的土地分析和与 GE Vernova 的天然气解决方案合作，将其可再生能源产能翻倍。这家巨头不仅在为家庭提供光明，还在为数字巨头开辟可持续的发展之路。投资者请注意：随着公司聪明地增加 3.5% 的股息，其股票在长期投资者中具有吸引力。

在全球范围内，还有另一个无声的巨头准备迎接人工智能的冲击。Brookfield Infrastructure 是全球基础设施的主宰，从公用事业到数据中心。它是人工智能需求的指挥家，进行大量数字基础设施投资，使得人工智能得以快速发展。预计未来几年，人工智能将推动超过 8 万亿美元的基础设施投资，Brookfield 战略上准备抓住这一巨大的蛋糕。随着其在推动半导体和数据传输革命中的角色扩大，投资者的低估意味着机会。以其运营资金的 11 倍的低估值交易，Brookfield 不仅提供稳定的 5% 分红收益，还预期快速增长，这是由人工智能转型浪潮驱动的。

对机会敏感的人工智能爱好者可能会发现这三家公司展现了创新与经济谨慎的重要结合，能够重新定义投资组合。随着人工智能叙事越来越多地与可再生能源和关键基础设施相交，较不明显的参与者掌控了舞台——这是来自人工智能盛宴的一个令人期待的回声，而Nvidia长期以来一直占据主导地位。

发掘人工智能驱动的能源和基础设施中的隐藏投资机会

探索人工智能未来，超越Nvidia的主导地位

人工智能（AI）席卷全球，前所未有的速度和影响力革新了各个行业。尽管Nvidia常常主导讨论，其强大的半导体构成了AI系统的支柱，但存在着一个充满机会的生态系统，为精明的投资者提供了丰富的可能性。像Dominion Energy、NextEra Energy和Brookfield Infrastructure这样的公司正在抓住这一时机，利用人工智能日益增长的能源需求和基础设施需求，以便为盈利性增长做好准备。

现实案例：能源提供者推动人工智能繁荣

Dominion Energy与数据中心激增

位于北弗吉尼亚，全球最大数据中心市场之一的Dominion Energy，是一家美国监管的公用事业公司，准备从人工智能不断增长的能源需求中获益。预计数据中心的电力请求将增加88%，Dominion 的区域垄断确保了稳定、可靠的能源供应，而其关注改善资产负债表和股东回报则提供了5%的分红收益。这使得Dominion在人工智能革命中成为一个低调而关键的参与者——值得关注的收入和增长潜力投资。

NextEra Energy：可持续能源的领导者

在佛罗里达，NextEra Energy凭借其广泛的太阳能和风能网络闪光，成为为人工智能驱动的数据中心供电的关键。预计到2030年，人工智能将为美国电力需求增长贡献近一半，可持续能源来源的需求也随之增大。NextEra雄心勃勃地计划通过创新的AI增强土地分析和与GE Vernova等公司的合作，将其可再生能源产能翻倍，开辟了一条通向可持续能源未来的独特道路。提供3.5%的分红收益，NextEra是长期投资者的引人注目的选择。

Brookfield Infrastructure：全球基础设施的掌控者

全球范围内，Brookfield Infrastructure是一个准备迎接人工智能变革的无声庞然大物。作为AI对数字基础设施需求的指挥者，Brookfield将抓住由AI推动的8000亿美元基础设施投资的巨大份额。当前交易的估值为运营资金的11倍，这种低估提供了投资者受益于其稳定的5%分红收益和计划中的增长的机会，这都是受人工智能的影响。

关键问题解答

– 人工智能如何影响能源行业？

人工智能显著增加了能源需求，迫切需要向更可持续的能源解决方案和基础设施扩展转变，以支持数字数据中心和系统。

– 为什么投资者应该考虑除了Nvidia之外的公司？

虽然Nvidia在半导体领域仍然是一家领军企业，但更广泛的生态系统有未开发的机会，包括像Dominion、NextEra和Brookfield这样的公司，这些公司对人工智能的基础设施和能源需求至关重要。

– 在人工智能时代，为什么可持续性如此重要？

随着人工智能系统大量消耗能源，像太阳能和风能这样的可持续能源对于满足未来需求和减轻环境影响至关重要，提供了资源安全和投资潜力。

市场趋势与行业预测

– 人工智能驱动的能源需求：国际能源署预测，人工智能将显著贡献于全球电力需求。早期采取可持续方法对于跟上这一快速增长至关重要。

– 基础设施投资：预计全球基础设施投资将超过8000亿美元，像Brookfield Infrastructure这样的公司已在战略上准备好从这一巨额资本流入中受益。

可行的投资建议

– 多元化投资组合：投资者应考虑超越科技股如Nvidia，纳入准备从人工智能需求中受益的能源和基础设施公司。

– 关注可持续性：投资于优先考虑可持续能源的公司可以将财务增长与生态责任结合在一起。

– 密切关注市场变化：关注AI和清洁能源解决方案中的政策变化和技术进步，以抓住即将到来的投资机会。

相关链接

– Dominion Energy

– NextEra Energy

– Brookfield Infrastructure

通过识别新兴趋势并深入这些战略领域，投资者有机会在人工智能与能源和基础设施交织的未来中抓住财务收益——这是未来的支柱。