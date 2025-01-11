Приголомшливе оголошення про одруження! Ця комедійна пара щойно уклала шлюб

У захоплюючому повороті подій популярний комедійний дует Sottsu Doitsu оголосив про своє весілля. Сасімі з Сіті Рівер і талановита співачка Накаджіма Іккю стали офіційно чоловіком і дружиною, ділячись своєю радістю на соціальних мережах.

У приємному пості на своєму офіційному акаунті X, Сасімі опублікував унікальне фото з Накаджімою, яка виглядала вражаюче у своїй весільній сукні. Гумористичний підпис пари натякнув на їхнє тісне зв’язок, поєднуючи гумор з романтикою.

Після цього Накаджіма звернулася до своїх фанатів в Instagram, радісно повідомивши, що стала партнером Сасімі в житті. Їхня любовна історія розквітла на реаліті-шоу знайомств «Koi Suru Attender», яке транслювалося на TV Asahi та ABEMA, де вони вперше зустрілися. Лише кілька місяців тому, 6 липня, вони обидва оголосили в соціальних мережах, що офіційно зустрічаються.

Sottsu Doitsu, до складу якого входять Сасімі та Мацумото Такеума, розважають глядачів з моменту свого створення в квітні 2015 року. Вони здобули популярність, досягнувши фіналу 40-го комедійного гран-прі ABC у 2019 році, що є свідченням їх зростаючої популярності. Тим часом, Накаджіма є вокалісткою у унікальному гурті Jenny High, продюсованому музичним зіркою Каватою Еноном, а також вносить свої музичні таланти в гурт Tricot.

Їхня подорож захопила серця фанатів та обіцяє майбутнє, сповнене сміху та музики.

Любов і сміх: Солодке об’єднання комедійного дуету Sottsu Doitsu

Оголошення про шлюб: нова глава для комедійного дуету

У зворушливому повороті подій, улюблений комедійний дует Sottsu Doitsu, відомий своїми гумористичними витівками, зробив значний крок вперед, оголосивши про своє весілля. Сасімі, харизматичний жартівник з Сіті Рівер, та Накаджіма Іккю, талановита співачка і вокальна сила, офіційно зв’язали себе узами шлюбу, що позначає красиву еволюцію в їхньому особистому та професійному житті.

Радісне святкування в соціальних мережах

Сасімі поділився радісною новиною на своєму офіційному акаунті X, доповнивши її приємним знімком поруч з Накаджімою, яка випромінювала красу у своїй весільній сукні. Їхній пост був наповнений чарівною сумішшю романтики та гумору, надаючи уявлення про легку природу їхніх стосунків. Накаджіма пізніше додала до святкування в Instagram, висловивши свій захват і радість з приводу того, що стала партнером Сасімі на все життя.

Від реаліті-шоу до справжнього кохання

Любовна історія Сасімі та Накаджіми розцвіла на реаліті-шоу знайомств «Koi Suru Attender», яке транслювалося на TV Asahi та ABEMA. Це шоу відіграло важливу роль в ознайомленні пари з громадськістю, що призвело до їхнього офіційного оголошення про зустріч лише кілька місяців тому, 6 липня. Їхні стосунки захопили фанатів, демонструючи, як справжнє кохання може процвітати в несподіваних обставинах.

Знайомтесь з Sottsu Doitsu: зростаюча комедійна сенсація

Sottsu Doitsu, що складається із Сасімі та Мацумото Такеуми, розважає глядачів з моменту свого заснування в квітні 2015 року. Дует здобув популярність, досягнувши фіналу 40-го комедійного гран-прі ABC у 2019 році, демонструючи їхні комедійні здібності та зміцнюючи свій статус у японській комедійній сцені.

Накаджіма Іккю: багатогранний талант

Окрім своєї комедійної сторони, Накаджіма добре відома як ведуча вокалістка у неповторному гурті Jenny High, продюсованому музичним зіркою Каватою Еноном. Вона також бере участь у гурті Tricot, підкреслюючи свою універсальність та значні внески в музичну індустрію. Ця різноманітність додає цікавий вимір її стосункам з Сасімі, поєднуючи їхні унікальні таланти у гармонійне партнерство.

Погляд вперед: майбутнє любові і сміху

Подорож Сасімі та Накаджіми є свідченням любові та сміху, обіцяючи майбутнє, яке переплітає їхні комедійні та музичні кар’єри. Як вони вступають у цю нову главу, фанати з нетерпінням очікують креативних співпраць та радісних моментів, що чекають попереду.

Для фанатів і шанувальників, які прагнуть стежити за цим чарівним подружжям, їхні соціальні мережі стануть справжнім скарбом оновлень, демонструючи їхнє спільне життя, доки вони пересуваються комедійними та музичними сферами.

Щоб дізнаватися останні новини та розвиток в індустрії розваг, відвідайте TV Asahi для телевізійного контенту та ABEMA для стрімінгових шоу.

SHE SAVED HER LIFE ❤️ #Shorts

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