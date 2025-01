Pripravite se na eksplozijo okusa! Ljubitelji hamburgerjev, tega ne zamudite

Omejeno Časovno Razkošje pri Lotterii

Od 24. do 29. bo Lotteria priredila ekskluziven dogodek ob praznovanju “Dneva mesa” z okusno ponudbo, ki ji je težko reči ne. Ta posebna priložnost prinaša “King Torotama Gyū Sukiyaki Burger,” visokogorsko stvaritev, zasnovano za zadovoljitev tudi najbolj intenzivne lakote.

Ta neverjetni burger ponuja kraljevsko velikost govejega mesa ribje reber, obogatenega z okusno, dashi-infuzirano sukiyaki omako. Meso je dvojno v primerjavi s standardnim Torotama Gyū Sukiyaki Burgerjem in je plasteno s tremi sočnimi hamburgerji. V nežnem, mochi podobnem bunu so govejemu mesu dodani mehko kuhan jajce, solata in značilna sukiyaki aroma, ki ustvarja praznik za vaše brbončice.

Poleg tega za ljubitelje sira čaka “King Zetsupin Cheeseburger.” Ta slasten burger vsebuje štiri plasti 100% govejega mesa in bogatega rdečega cheddar sira, prelivenega s kremasto sirovo omako, ter je postrežen na mehkem, zračnem bunu.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burger: ¥1,090 (vključen davek)

• King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (vključen davek)

• Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (vključen davek)

Ne zamudite priložnosti, da se prepustite tem omejenim časovnim ponudbam, ki preoblikujejo velikost burgerjev!

Odklepanje Okusa Lotteria’s Omejenih Časovnih Burger Ponudb

Lotteria dviguje izkušnjo hitre prehrane s svojim ekskluzivnim dogodkom ob praznovanju “Dneva mesa” od 24. do 29. Kljub temu letos veriga predstavlja dva izjemna burgerja, ki obljubljata zadovoljitev hrepenenj ljubiteljev mesa in sira.

Poudarki novega podpisnega burgerja

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burger

Izstopajoča ponudba med tem omejenim časom dogodka je King Torotama Gyū Sukiyaki Burger. Zasnovan za tiste, ki imajo apetit za avanturo, ta burger vključuje:

– Kraljevsko velikost govejega mesa ribje reber: Več kot dvakratna količina v primerjavi s standardnim Torotama Gyū Sukiyaki Burgerjem.

– Okusna dashi-infuzirana sukiyaki omaka: Obogati profila okusa in ponuja edinstveno kulinarično izkušnjo.

– Tri sočne hamburgerje: Plasteni so vešč, da prinesejo nepozaben okus ob vsakem ugrizu.

– Mehko kuhano jajce in sveža solata: Kombinacija, ki povečuje bogatost in svežino burgerja.

– Mochi-podobni bun: Dodaja edinstveno teksturo in okus, ki ga ločuje od tradicionalnega burger kruha.

Cena: ¥1,090 (vključen davek)

# King Zetsupin Cheeseburger

Za ljubitelje sira je King Zetsupin Cheeseburger nepremagljiv priboljšek, ki vključuje:

– Štiri plasti 100% govejega mesa: Zagotavlja obilen in zadovoljiv obrok.

– Bogati rdeči cheddar sir in kremasta sirova omaka: Ponujata razkošen in bogat okus.

– Mehko, zračno bun: Dopolnjuje bogatost burgerja, ne da bi bil preveč nasiten.

Cena: ¥1,390 (vključen davek)

Dodatne ponudbe

Lotteria predstavlja tudi Triple Zetsupin Cheeseburger za tiste, ki želijo srednjo pot. Ta burger ponuja tri plasti govejega mesa in zagotavlja ravnotežje med okusom in velikostjo porcije.

Cena: ¥1,090 (vključen davek)

Zakaj ne bi smeli zamuditi

Ti ekskluzivni burgerji niso zasnovani le za zadovoljitev lakote, temveč tudi za praznovanje kulinarične poti okusov. Z inovativnimi kombinacijami in poudarkom na kakovostnih sestavinah si prizadevajo preoblikovati veličino burgerjev. Dogodek traja le nekaj dni, kar predstavlja edinstveno priložnost za uživanje v teh kulinaričnih mojstrovinah.

Prednosti in slabosti

Prednosti:

– Edinstvene kombinacije okusov, ki izstopajo na trgu hitre prehrane.

– Kakovostne sestavine s poudarkom na mesu in siru.

– Omejena časovna ponudba povečuje občutek nujnosti pri preizkušanju teh izdelkov.

Slabosti:

– Razpoložljivost je omejena na kratek čas.

– Cene so lahko višje od tipičnih ponudb hitre hrane.

Zaključek

Ne glede na to, ali ste oboževalec mesa ali ljubitelj sira, bo Lotteria’s Meat Day dogodek obsegal ponudbe, ki obljubljajo nepozabno kulinarično izkušnjo. Ne pozabite obiskati njihovega prodajnega mesta, preden se dogodek konča, da uživate v teh inovativnih burgerjih.

Za več podrobnosti o najnovejših promocijah in ponudbah Lotterie, obiščite Lotteria.

🕵️‍♂️ The Yellow Claw 🕵️‍♀️ | Classic Detective Mystery by Sax Rohmer

Oglej si posnetek na YouTube