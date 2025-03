Lesni čipi v vaših krompirčkih? Alnatura poziva na hitro umik

By Penny Wiljenson

Penny Wiljenson je izkušena avtorica in strokovnjakinja na področju novih tehnologij in fintech. Z diplomo iz informacijske tehnologije na prestižni Univerzi v Glasgowu združuje močno akademsko ozadje s praktičnimi vpogledi, pridobljenimi v več kot desetletju izkušenj v industriji. Preden se je posvetila svoji strasti do pisanja, je Penny delala kot finančna analitičarka v inovativnem podjetju Advanta, kjer je imela ključno vlogo pri analizi prihajajočih tržnih trendov in njihovih posledic za finančno tehnologijo. Njeno delo je bilo objavljeno v številnih publikacijah, prav tako pa je priznana po svoji sposobnosti, da zapletene koncepte prevede v dostopne in privlačne pripovedi. S svojim pisanjem si Penny prizadeva zapolniti vrzel med tehnologijo in financami, kar omogoča bralcem, da se uspešno orientirajo v hitro spreminjajočem se okolju fintech in prihajajočih inovacij.