Šokujúce oznámenie o svadbe! Tento komediálny pár sa práve vzal

By

V vzrušujúcom obrate udalostí populárny komediálny duet Sottsu Doitsu oznámil svoje manželstvo. Sasimi z City River a talentovaná speváčka Nakajima Ikkyuu sú oficiálne manžel a manželka, zdieľajúc svoju radosť na sociálnych médiách.

V pôvabnom príspevku na svojom oficiálnom účte X, Sasimi zverejnil unikátne fotografie s Nakajimou, ktorá vyzerala nádherne vo svojej svadobnej šaty. Hravý popis páru naznačil ich silné puto, spájajúc humor a romantiku.

Následne Nakajima informovala svojich fanúšikov na Instagrame, že sa stala Sasimiho partnerkou v živote. Ich príbeh lásky sa rozvinul v reality zoznamovacej šou ‚Koi Suru Attender‘, ktorá sa vysielala na TV Asahi a ABEMA, kde sa obaja prvýkrát stretli. Pred niekoľkými mesiacmi, 6. júla, obaja oznámili prostredníctvom sociálnych médií, že oficiálne randia.

Sottsu Doitsu, pozostávajúca z Sasimiho a Matsumoto Takeumy, baví publikum od svojho vzniku v apríli 2015. V roku 2019 sa presadili vo finále 40. ABC Comedy Grand Prix, čo svedčí o ich narastajúcej popularite. Medzitým Nakajima pôsobí ako speváčka unikátnej skupiny Jenny High, ktorú produkuje hudobná hviezda Kawata Enon, a prispieva aj hudobnými talentami do skupiny Tricot.

Ich cesta si získala srdcia fanúšikov a sľubuje budúcnosť plnú smiechu a hudby.

Láska a smiech: Sladké spojenie komediálneho dua Sottsu Doitsu

Oznámenie o manželstve: Nová kapitola pre komediálne duo

V srdcervúcom obratu udalostí, milované komediálne duo Sottsu Doitsu, známe svojimi humornými kúskami, urobilo významný krok vpred oznámením svojho manželstva. Sasimi, charizmatický rozprávač vtipov z City River, a Nakajima Ikkyuu, talentovaná speváčka a vokálna silná postava, si oficiálne povedali áno, čím sa začína krásna evolúcia v ich osobnom aj profesionálnom živote.

Radostná oslava na sociálnych médiách

Sasimi zdieľal radostnú správu na svojom oficiálnom účte X, doplnil ju o pôvabný snímok vedľa Nakajimy, ktorá žiarila krásou vo svojej svadobnej šaty. Ich príspevok bol presýtený očarujúcou zmesou romantiky a humoru, ponúkajúc pohľad do ľahkovážnej povahy ich vzťahu. Nakajima neskôr pridala k oslave na Instagrame, vyjadrujúc svoje nadšenie a radosť zo spolužitia so Sasimim.

Od reality show ku skutočnej láske

Príbeh lásky Sasimiho a Nakajimy sa rozvíjal v reality zoznamovacej šou ‚Koi Suru Attender‘, ktorá sa vysielala na TV Asahi a ABEMA. Táto šou zohrávala kľúčovú úlohu pri predstavovaní páru verejnosti, čo viedlo k ich oficiálnemu oznámeniu o randení len niekoľko mesiacov predtým, 6. júla. Ich vzťah si získal srdcia fanúšikov, ukazujúc, ako skutočná romantika môže kvitnúť v neočakávaných okolnostiach.

Predstavujeme Sottsu Doitsu: Rastiaca komediálna senzácia

Sottsu Doitsu, pozostávajúca zo Sasimiho a Matsumoto Takeumy, baví publikum od svojho vzniku v apríli 2015. Duo si získalo popularitu tým, že sa dostali do finále 40. ABC Comedy Grand Prix v roku 2019, čím ukázali svoje komediálne nadanie a upevnili svoj status na japonskej komediálnej scéne.

Nakajima Ikkyuu: Multifacetovaný talent

Okrem svojej komediálnej stránky je Nakajima známa ako hlavná speváčka jedinečnej skupiny Jenny High, ktorú produkuje hudobná hviezda Kawata Enon. Taktiež je zapojená do skupiny Tricot, čím zdôrazňuje svoju rozmanitosť a významný prínos hudobnému priemyslu. Táto rozmanitosť pridáva zaujímavú vrstvu k jej vzťahu so Sasimim, spájajúc ich jedinečné talenty do harmonického partnerstva.

S pohľadom do budúcnosti: Budúcnosť lásky a smiechu

Cesta Sasimiho a Nakajimy je dôkazom lásky a smiechu, sľubujúca budúcnosť, ktorá spája ich komediálne a hudobné kariéry. Ako sa vydávajú na túto novú kapitolu, fanúšikovia netrpezlivo očakávajú kreatívne kolaborácie a radostné zážitky, ktoré prídu.

Pre fanúšikov a následovníkov, ktorí sa chcú držať krok s týmto pôvabným párom, budú ich kanály na sociálnych médiách pokladnicou aktualizácií, ktoré zachytia ich životy spolu, keď sa pohybujú prostredím komédie a hudby.

Aby ste získali najnovšie správy a vývoj v zábavnom priemysle, navštívte TV Asahi pre televízny obsah a ABEMA pre streamovacie relácie.

SHE SAVED HER LIFE ❤️ #Shorts

Watch this video on YouTube