Разблокировка скрытых сил ИИ: открываем перспективные недорогие альтернативы Nvidia

Nvidia является ключевым игроком в области ИИ благодаря своей полупроводниковой технологии, но возможности выходят за рамки очевидного выбора.

Dominion Energy, крупнейшая утилита в США, готова воспользоваться растущими потребностями в энергии центров обработки данных, предлагая доходность дивидендов в 5%.

NextEra Energy лидирует в области возобновляемой энергии для ИИ-центров обработки данных, планируя удвоить свои мощности и предлагая доходность дивидендов в 3.5%.

Brookfield Infrastructure играет жизненно важную роль в глобальных инвестициях в инфраструктуру для ИИ, торгуясь по низкой оценке с доходностью 5% и хорошими перспективами роста.

Рост ИИ тесно связан с энергией и инфраструктурой, предоставляя стратегические инвестиционные возможности с компаниями, такими как Dominion, NextEra и Brookfield.

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Искусственный интеллект охватил отрасли, как цифровой ураган, изменяя все на своем пути. В этой игре с высокими ставками технологический гигант Nvidia часто оказывается в центре внимания, так как ее полупроводники образуют критическую основу систем ИИ. Однако для сообразительных инвесторов существует мир за пределами этого хорошо проторенного пути — экосистема, процветающая на растущих потребностях ИИ в энергии и инфраструктуре, предлагающая прибыльный потенциал для тех, кто готов посмотреть за пределы очевидного.

Представьте себе тихие пейзажи Северной Вирджинии, где центры обработки данных гудят бесконечной активностью. Здесь Dominion Energy выступает в качестве скромного, но важного игрока в революции ИИ. Dominion, надежный регулируемый поставщик электроэнергии в США, работает как региональная монополия, обеспечивая стабильный поток энергии на одном из крупнейших рынков центров обработки данных в мире. С ожидаемым ростом на 88% в запросах на электроэнергию от центров обработки данных, Dominion готов воспользоваться энергетической жаждой ИИ. Обновленный фокус компании на улучшении своего баланса и возврате акционерам может превратить эту «недооцененную» компанию в яркого соперника как в доходности, так и в потенциале роста, предлагая заманчивую доходность дивидендов в 5%.

Сдвинув внимание на солнечную Флориду, NextEra Energy с его обширными сетями солнечных и ветровых электростанций выходит на передний план в области чистой энергии для питания ИИ-центров обработки данных. Международное энергетическое агентство рисует яркую картину того, как ИИ будет способствовать почти половине ожидаемого роста потребления электроэнергии в США к 2030 году, увеличивая потребность в устойчивых источниках энергии. NextEra принимает вызов, амбициозно планируя удвоить свои мощности по возобновляемым источникам с помощью передового анализа земли на основе ИИ и современных соглашений, таких как сотрудничество с GE Vernova для решений по природному газу. Этот гигант не только освещает дома, но и прокладывает устойчивый путь для цифровых гигантов. Инвесторы, обратите внимание: так как компания умело увеличивает свои дивиденды с доходностью 3.5%, ее акции предлагают долгосрочную привлекательность.

На глобальной арене есть еще один тихий гигант, готовящийся к штурму ИИ. Brookfield Infrastructure является мастером в симфонии глобальной инфраструктуры — от утилит до центров обработки данных. Это организатор роста ИИ, с крупными инвестициями в цифровую инфраструктуру, которые позволяют ускоренному росту ИИ. Ожидая, что ИИ вызовет более 8 триллионов долларов в инфраструктурные инвестиции в следующие несколько лет, Brookfield стратегически расположен для захвата доли этого колоссального пирога. Поскольку его роль в содействии революции полупроводников и передачи данных расширяется, недооценка инвесторов открывает возможности. Торгуясь всего по 11 кратным значению своих средств от операций, Brookfield предлагает не только стабильную доходность дивидендов в 5%, но и ожидает сильного роста, вызванного трансформационным влиянием ИИ.

Стратегические инвесторы с чутким ухом к возможностям могут обнаружить, что эти три компании олицетворяют стратегическое сочетание инноваций и финансовой предусмотрительности, которое может переопределить портфели. Поскольку повествование об ИИ все больше переплетается с возобновляемой энергией и важной инфраструктурой, менее очевидные игроки занимают центральную сцену — многообещающий анкор от театра ИИ, где Nvidia долгое время царила.

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Исследование будущего ИИ за пределами доминирования Nvidia

Искусственный интеллект (ИИ) захватил мир, революционизируя отрасли с беспрецедентной скоростью и воздействием. Хотя Nvidia часто доминирует в обсуждениях благодаря своим мощным полупроводникам, которые формируют основу систем ИИ, существует целая экосистема, наполненная возможностями для сообразительных инвесторов. Компании, такие как Dominion Energy, NextEra Energy и Brookfield Infrastructure, используют момент, используя растущие потребности в энергии и инфраструктуре ИИ, чтобы занять позиции для прибыльного роста.

Реальные примеры использования: Энергетические компании, подстегивающие бум ИИ

Dominion Energy и всплеск центров обработки данных

Расположенная в Северной Вирджинии, на одном из крупнейших рынков центров обработки данных, Dominion Energy является регулируемой утилитой США, готовой воспользоваться растущими потребностями ИИ в энергии. С ожидаемым увеличением на 88% в запросах на электроэнергию от центров обработки данных, региональная монополия Dominion обеспечивает стабильный и надежный поток энергии, а фокус на улучшении балансовых отчетов и возврате акционерам предлагает доходность дивидендов в 5%. Это ставит Dominion в скромное, но критически важное положение в революции ИИ — инвестицию, за которой стоит следить для получения дохода и потенциала роста.

NextEra Energy: Лидер в области устойчивой энергии

Во Флориде NextEra Energy ярко выделяется с ее обширными сетями солнечных и ветровых электростанций, которые критически важны для питания ИИ-центров обработки данных. Поскольку ИИ будет составлять почти половину ожидаемого роста потребления электроэнергии в США к 2030 году, устойчивые источники энергии будут в большом спросе. Амбициозные планы NextEra удвоить свою мощность возобновляемых источников с помощью инновационного анализа земли на основе ИИ и сотрудничества с такими компаниями, как GE Vernova, сигнализируют о четком пути к устойчивому энергетическому будущему. Предлагая доходность дивидендов в 3.5%, NextEra является привлекательным выбором для долгосрочных инвесторов.

Brookfield Infrastructure: Мастер глобальной инфраструктуры

На глобальной арене Brookfield Infrastructure выступает в качестве тихого гиганта, готового к трансформации ИИ. Являясь организатором спроса ИИ на цифровую инфраструктуру, Brookfield готов захватить значительные доли ожидаемых 8 триллионов долларов в инфраструктурных инвестициях, вызванных ИИ. В настоящее время торгуясь по 11 кратным значению своих средств от операций, эта недооценка представляет возможность для инвесторов извлечь выгоду из стабильной доходности дивидендов в 5% и ожидаемого роста, подстегиваемого повсеместным влиянием ИИ.

Основные вопросы и ответы

— Как ИИ влияет на энергетический сектор?

ИИ резко увеличивает потребности в энергии, требуя перехода к более устойчивым энергетическим решениям и расширения инфраструктуры для поддержки цифровых центров обработки данных и систем.

— Почему инвесторы должны рассматривать компании помимо Nvidia?

В то время как Nvidia остается лидером в области полупроводников, более широкая экосистема включает в себя неиспользованные возможности с такими компаниями, как Dominion, NextEra и Brookfield, которые являются основополагающими для инфраструктурных и энергетических потребностей ИИ.

— Что делает устойчивость критичной в эпоху ИИ?

Поскольку системы ИИ жадно потребляют энергию, устойчивые источники, такие как солнечная и ветровая энергия, необходимы для удовлетворения будущих потребностей и снижения воздействия на окружающую среду, предлагая ресурсную безопасность и инвестиционный потенциал.

Рыночные тренды и прогнозы отрасли

— Спрос на энергию, управляемый ИИ: Международное энергетическое агентство предсказывает, что ИИ значительно повлияет на глобальный спрос на электроэнергию. Раннее внедрение устойчивых методов крайне важно для поддержания этого быстрого роста.

— Инвестиции в инфраструктуру: С ожидаемыми более 8 триллионов долларов в инфраструктурных инвестициях по всему миру, такие компании, как Brookfield Infrastructure, стратегически готовы извлечь выгоду из этого массового притока капитала.

Действия для инвестирования

— Диверсификация портфелей: Инвесторы должны рассмотреть возможность диверсификации за пределы технологических акций, таких как Nvidia, чтобы включить энергетические и инфраструктурные компании, готовые получить выгоду от потребностей ИИ.

— Фокус на устойчивость: Инвестиции в компании, придающие приоритет устойчивой энергии, могут согласовать финансовый рост с экологической ответственностью.

— Мониторинг рыночных изменений: Следите за изменениями в политике и технологическими достижениями в области ИИ и решений по чистой энергии, чтобы воспользоваться предстоящими инвестиционными возможностями.

Связанные ссылки

— Dominion Energy

— NextEra Energy

— Brookfield Infrastructure

Признавая возникающие тренды и погружаясь в эти стратегические области, у инвесторов есть шанс запечатлеть финансовые выгоды, поскольку ИИ переплетается с энергией и инфраструктурой — основой будущего.