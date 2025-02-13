Приготовьтесь к последнему рубежу зимы: Полярный холод встречает последствия шторма

Ожидается, что завтра ночью температура опустится до -6C (21.2F), что сигнализирует о продолжающемся присутствии зимы с возможным снегом в укрытых местах.

Восточно-юго-восточный ветер принесет резкий холод по ландшафту.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании выпустило желтое предупреждение о холоде для юго-востока и северной Англии, действующее до 11 февраля.

Перебои с электроснабжением, вызванные штормом Эовин, оставили 3,500 человек без электричества, ожидая восстановления подключения.

Распространяются мошеннические сообщения, выдающие себя за ESB Networks, пытаясь обманом получить банковские данные.

Национальный центр кибербезопасности советует соблюдать осторожность, напоминая, что настоящие учреждения не будут неожиданно запрашивать финансовую информацию.

Хотя ожидается оттепель к выходным, бдительность против холода и мошенничества остается необходимой.

Постепенно разворачиваясь на этой неделе, колющий холод охватывает землю. Температура угрожает погрузиться в ледяные -6C (21.2F) сегодня ночью, шепча о последнем захвате зимы. В укрытых уголках искорка снега может увенчать холмы, последний, тихий свидетель сезона. Ветер будет тащить резкий, восточно-юго-восточный поток по ландшафту, касаясь лиц неспокойной, беспощадной холодом.

К выходным сладкая оттепель обещает облегчение, хотя воздух все еще будет держаться за память о февральском укусе. Наверху облака опасно низко, призывая солнце укрыться, но ясное небо занимает части запада, позволяя температурам флиртовать с нулем. В некоторых защищенных уголках ледяные пятна формируются под ночными объятиями, создавая кристаллическую паутину по земле.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании развернуло желтое предупреждение о холоде над юго-востоком и северной Англией, бдительное наблюдение, которое продлится до утра 11 февраля. Небо может проясниться в середине недели, хотя это остается неопределенным обещанием.

Тем временем затяжная тень шторма Эовин оставила 3,500 душ, сжатыми в темноте, цепляющимися за куртки не только для тепла, но и для комфорта. Дома и бизнесы, некогда яркие под гудением электричества, теперь ждут восстановления связи среди эхов гнева шторма.

В тихом хаосе обман бродит; мошеннические сообщения маскируются под спасителей от ESB Networks, призывая неосторожных расстаться с драгоценными банковскими данными. Суровое напоминание от Национального центра кибербезопасности: не доверяйте неизвестному, так как настоящие учреждения никогда не запросят неожиданно ваши сокровища. Ключевое правило здесь — бдительность — среди холода природы будьте осторожны с человеческими морозами.

Как климатические и киберугрозы меняют нашу зимнюю реальность

Влияние экстремальной погоды на людей и сообщества

По мере падения температур и воздействия шторма Эовин на тысячи людей, важно учитывать более широкие последствия таких погодных явлений. Уникальные условия этой зимы предоставляют возможность взглянуть на то, как изменение климата может изменить сезонные нормы. Эксперты предполагают, что более интенсивные и непредсказуемые погодные явления могут стать стандартом по мере изменения глобальных температур, даже влияя на традиционно стабильные климаты.

1. Общественное здоровье: Предупреждение Агентства по безопасности здоровья Великобритании подчеркивает потенциальные риски для здоровья, связанные с такой холодной погодой. Длительное воздействие низких температур может привести к увеличению случаев гипотермии, переохлаждения и других заболеваний, связанных с холодом, особенно среди пожилых людей и бездомных. Подготовка и общественные рекомендации необходимы для защиты уязвимых групп населения.

2. Готовность к чрезвычайным ситуациям: Регионам, сталкивающимся с частыми отключениями электроэнергии из-за штормов, необходимы серьезные инвестиции в инфраструктуру для справления с последствиями экстремальной погоды. Планы устойчивости сообществ также должны включать в себя устойчивые энергетические решения и эффективные коммуникационные сети для смягчения таких последствий.

Для получения дополнительной информации о том, как справляться с экстремальной погодой, посетите [Агентство по безопасности здоровья Великобритании](https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency).

Технологические и кибербезопасностные проблемы

Поскольку зимние штормы нарушают электроснабжение, последовавший хаос может стать благодатной почвой для киберпреступников. Сообщения о мошенничестве от сущностей, выдающих себя за ESB Networks, иллюстрируют растущую проблему обеспечения личных данных.

1. Бдительность в кибербезопасности: Важно помнить, что легитимные поставщики услуг не будут неожиданно запрашивать конфиденциальную информацию. Национальный центр кибербезопасности рекомендует пользователям проверять подлинность сообщений и немедленно сообщать о подозрительных попытках фишинга.

2. Цифровая грамотность: Повышение осведомленности о киберугрозах может наделить людей возможностью защитить себя в интернете. Это включает в себя понимание, как выявлять мошеннические схемы, настройку двухфакторной аутентификации и распознавание легитимных каналов связи, через которые поставщики услуг взаимодействуют с клиентами.

Узнайте больше о безопасности в интернете на сайте [Национального центра кибербезопасности](https://www.ncsc.gov.uk).

Изменение климата и будущие последствия

С изменением климатических паттернов, влияющих на зимнюю погоду, странам и сообществам необходимо стратегически адаптироваться. Вот несколько значительных соображений:

1. Развитие инфраструктуры: Инвестиции в устойчивую инфраструктуру, способную противостоять экстремальной погоде, имеют решающее значение. Это может включать укрепление линий электропередачи, улучшение систем дренажа и строительство тепловых эффективных домов.

2. Климатическая политика: Реализация и соблюдение строгих планов климата могут помочь сократить выбросы и снизить степень воздействия климата. Поскольку наше понимание окружающей среды развивается, политика должна отражать научные рекомендации, направленные на долгосрочную устойчивость.

3. Глобальное сотрудничество: Решение проблемы изменения климата требует международного сотрудничества. Обмен технологиями, ресурсами и данными может помочь странам разработать эффективные стратегии на фоне глобального потепления.

Для подробной информации и ресурсов по изменению климата и действиям посетите сайт [Климатические изменения ООН](https://unfccc.int).

В заключение, погодные условия этой недели подчеркивают более широкие проблемы, связанные с общественным здоровьем, инфраструктурой, кибербезопасностью и изменением климата. Принимая обоснованные решения и применяя устойчивые практики, мы можем смягчить эти проблемы и обеспечить наше будущее.

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