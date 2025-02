Fenomenul Global ONE OK ROCK Lansază Turneul Epic în Japonia

ONE OK ROCK va lansa un turneu așteptat cu nerăbdare în întreaga Japonie, începând din luna august.

Senzația rock japoneză, ONE OK ROCK, este pregătită să electrizeze stadioanele din întreaga Japonie cu turneul lor mult așteptat care începe în august. Programul energic al trupei debutează în Oita și va include locații iconice, inclusiv renumitul Stadion Nissan din Kanagawa, într-o combinație perfectă de spectacole la stadioane și dome-uri.

Anticiparea din jurul acestui turneu reflectă entuziasmul fervent al fanilor din timpul recentului turneu din SUA al trupei ONE OK ROCK, unde energia a fost palpabilă. Într-un ritm fluid din cadrul „PREMONITION WORLD TOUR” global, grupul a pregătit și festivaluri în Mexic și un turneu colosal în America de Nord. Nu este de mirare că se află în centrul scenei rock.

Acest turneu este o prefață armonioasă pentru lansarea noului lor album, DETOX, care urmează să fie lansat după o pauză de doi ani și jumătate de la ultimul album. Un cadou special pentru fanii japonezi, primele ediții de DETOX vor include un număr de serie căutat pentru acces anticipat la vânzarea biletelor pentru turneul din Japonia—o ofertă tentantă care va intensifica fără îndoială emoția.

Pe măsură ce căldura verii crește, la fel vor crește și acordurile electrizante și ritmurile hipnotice ale ONE OK ROCK, atrăgând mulțimi de fani în arene strălucind de anticipare. Acesta nu este doar un turneu; este o mărturie a carismei neclintite a trupei și a atractivității lor internaționale. Pregătiți-vă, Japonia—haosul și armonia așteaptă pe măsură ce ONE OK ROCK își desfășoară o simfonie de rock brut și nefiltrat în întreaga națiune.

