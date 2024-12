Você Consegue Resolver o Quebra-Cabeça de Feriado?

Enigma Festiva Aguardando!

Neste Natal, mergulhe em um encantador enigma temático de feriado que vai desafiar suas habilidades de resolução de problemas. O Papai Noel está em uma missão para entregar presentes a cinco casas fantasiosas, cada uma pertencente a um amado personagem das festas. Cada casa possui uma chaminé de tamanho único, e os presentes devem se encaixar perfeitamente.

As casas dessas figuras festivas incluem:

– Fortaleza de Neve do Frosty

– Caverna do Grinch

– Retiro do Rudolph

– Mansão do Scrooge

– Castelo do Krampus

As chaminés variam de minúsculas a enormes, assim como os presentes esperando para serem entregues:

– Tamanhos das Chaminés: Enorme, Grande, Médio, Pequeno, Minúsculo

– Tamanhos dos Presentes: Muito Grande, Grande, Médio, Pequeno, Muito Pequeno

Aqui estão as dicas para resolver o enigma:

– O presente Muito Grande não cabe nas chaminés menores.

– A chaminé do Grinch está entre o tamanho da chaminé do Frosty e do Scrooge.

– A chaminé do Frosty pode acomodar o presente Pequeno confortavelmente.

– Apenas a chaminé do Krampus pode segurar o presente Muito Pequeno.

– Rudolph tem uma chaminé de tamanho Médio.

– O presente Grande não cabe na chaminé do Krampus.

– A casa do Scrooge possui a maior chaminé do grupo.

Você consegue descobrir qual chaminé pertence a cada personagem e combinar o presente correto com suas respectivas casas? Compartilhe suas soluções nas redes sociais e volte amanhã para a resposta! Aproveite a diversão festiva!

Entre no Espírito Festivo com Este Desafio de Enigma!

O Grande Enigma das Festas

À medida que o Natal se aproxima, a temporada de festas pede atividades envolventes que possam despertar alegria e estimular a mente. Enigmas são uma excelente forma de fazer isso. Este ano, temos um charmoso desafio mental centrado no Papai Noel e sua missão de entrega de presentes a cinco encantadoras casas pertencentes a icônicos personagens do feriado. Vamos mergulhar nos detalhes deste desafio festivo!

# Personagens e Suas Casas

Conheça as figuras encantadoras que aguardam ansiosamente por seus presentes:

– Frosty, o Boneco de Neve com sua mágica Fortaleza de Neve

– O Grinch em sua astuta Caverna

– Rudolph, a Rena de Nariz Vermelho em seu aconchegante Retiro

– Ebenezer Scrooge desfrutando de sua grandiosa Mansão

– Krampus, o travesso festivo, habit