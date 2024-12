Revelação Chocante de uma Estrela da Comédia! O que há de Novo Este Ano?

Notícias notáveis estão surgindo do mundo do entretenimento japonês. O famoso comediante de pin Osamu Wakai, conhecido por sua imitação de Amuro Ray de “Mobile Suit Gundam,” celebrou um marco no recente episódio especial do programa “Marco Polori!” transmitido em 22 de outubro. Durante o programa, ele divulgou que seu terceiro filho nasceu em setembro.

Este especial anual, apresentado pela dinâmica dupla Yukihiro Higashino e Shinobu Sakagami, geralmente inclui um segmento onde celebridades compartilham seus problemas. Wakai participou ativamente, revelando como seu primeiro emprego ocorreu em julho e compartilhando anedotas humorísticas sobre os desafios recentes de sua vida. Suas histórias incluíram uma confusão que o fez chegar atrasado a um show, resultando em um episódio engraçado, mas alarmante, onde ele inadvertidamente acordou às 3 da manhã para preparar o café da manhã para seus filhos, para a surpresa da audiência do estúdio.

Wakai, que teve notáveis desenvolvimentos pessoais nos últimos anos, comentou de forma humorística sobre assumir empregos paralelos após completar 51 anos. Depois de tentar encontrar trabalho, ele fez uma transição inteligente e se aventurou na entrega de comida com Uber Eats usando sua bicicleta BMX. Este ano marca três anos consecutivos de novas adições à sua família, aumentando ainda mais sua casa cheia de diversão e caos.

