Prepare-se para uma Explosão de Sabor! Amantes de Hambúrguer, Não Perca Isso

Indulgência por Tempo Limitado na Lotteria

De 24 a 29, a Lotteria está promovendo um evento exclusivo celebrando o “Dia da Carne” com uma oferta deliciosa que é difícil de resistir. Esta ocasião especial traz o “King Torotama Gyū Sukiyaki Burger”, uma criação imponente projetada para satisfazer até a fome mais intensa.

Este incrível hambúrguer possui uma porção gigante de carne de costela de boi, realçada com um molho sukiyaki infundido com dashi. A carne é o dobro em comparação com o hambúrguer padrão Torotama Gyū Sukiyaki, e é camadas com três suculentos hambúrgueres. Aninhado em um pão macio, semelhante a mochi, a carne é complementada por um ovo cozido, alface e o sabor característico do sukiyaki, criando uma festa para suas papilas gustativas.

Além disso, para os amantes de queijo, o “King Zetsupin Cheeseburger” aguarda. Este delicioso hambúrguer apresenta quatro camadas de hambúrgueres de carne 100% bovina e um rico queijo cheddar vermelho, regado com um molho cremoso de queijo, e é servido em um pão macio e arejado.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burger: ¥1,090 (imposto incluído)

• King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (imposto incluído)

• Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (imposto incluído)

Não perca a chance de se deliciar com essas ofertas por tempo limitado que redefinem a grandeza dos hambúrgueres!

Desbloqueando o Sabor das Ofertas de Hambúrguer por Tempo Limitado da Lotteria

A Lotteria está elevando a experiência do fast-food com seu evento exclusivo celebrando o "Dia da Carne" de 24 a 29. Este ano, a rede está introduzindo dois hambúrgueres extraordinários que prometem atender aos desejos dos amantes de carne e aficionados por queijo.

Destaques dos Novos Hambúrgueres Famosos

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burger

A oferta principal durante este evento por tempo limitado é o King Torotama Gyū Sukiyaki Burger. Projetado para aqueles com um apetite por aventura, este hambúrguer apresenta:

– Porção Gigante de Carne de Costela de Boi: Mais do que o dobro da quantidade encontrada em um hambúrguer padrão Torotama Gyū Sukiyaki.

– Molho Sukiyaki Infundido com Dashi: Realça o perfil de sabor e proporciona uma experiência culinária única.

– Três Suculentos Hambúrgueres: Camadas habilmente montadas para oferecer um sabor de dar água na boca a cada mordida.

– Ovo Cozido e Alface Fresca: Uma combinação que aprimora a riqueza e frescor do hambúrguer.

– Pão Semelhante a Mochi: Adiciona uma textura e sabor únicos, destacando-se do pão de hambúrguer tradicional.

Preço: ¥1,090 (imposto incluído)

# King Zetsupin Cheeseburger

Para os amantes de queijo, o King Zetsupin Cheeseburger é uma iguaria irresistível que apresenta:

– Quatro Camadas de Hambúrgueres de Carne 100% Bovina: Garante uma refeição substancial e satisfatória.

– Rico Queijo Cheddar Vermelho e Molho Crementoso de Queijo: Oferece um sabor indulgente e rico.

– Pão Macio e Arejado: Complementa a riqueza do hambúrguer sem ser excessivamente preenchido.

Preço: ¥1,390 (imposto incluído)

Ofertas Adicionais

A Lotteria também apresenta o Triple Zetsupin Cheeseburger para aqueles que buscam um meio-termo. Este hambúrguer possui três camadas de hambúrgueres, oferecendo um equilíbrio entre sabor e tamanho da porção.

Preço: ¥1,090 (imposto incluído)

Por Que Você Não Deve Perder

Esses hambúrgueres exclusivos são elaborados não apenas para satisfazer a fome, mas também para celebrar a jornada culinária de sabores. Com combinações inovadoras e ênfase em ingredientes de qualidade, eles visam redefinir a grandeza dos hambúrgueres. O evento acontece por apenas alguns dias, tornando-se uma oportunidade única para se deliciar com essas obras-primas culinárias.

Prós e Contras

Prós:

– Combinações de sabores únicas que se destacam no mercado de fast-food.

– Ingredientes de alta qualidade com foco em carne e queijo.

– Ofertas por tempo limitado aumentam a urgência de experimentar esses itens.

Contras:

– A disponibilidade é restrita a um curto período de tempo.

– Os preços podem ser mais altos do que as ofertas típicas de fast-food.

Conclusão

Se você é um fã de carne ou um entusiasta do queijo, o evento Dia da Carne da Lotteria apresenta ofertas que prometem uma experiência culinária memorável. Certifique-se de visitar a loja antes que o evento termine para desfrutar desses hambúrgueres inovadores.

Para mais detalhes sobre as promoções e ofertas mais recentes da Lotteria, visite Lotteria.

