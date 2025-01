Przygotuj się na eksplozję smaku! Miłośnicy burgerów, nie przegapcie tego

Ograniczony czas na przyjemność w Lotterii

Od 24 do 29 Lotteria wprowadza ekskluzywne wydarzenie świętujące „Dzień Mięsa” z kuszącą ofertą, której trudno się oprzeć. Ta specjalna okazja wprowadza „Burgera King Torotama Gyū Sukiyaki”, imponującą kreację zaprojektowaną, aby zaspokoić nawet najsilniejszy głód.

Ten niezwykły burger oferuje królewską porcję mięsa z żeber wołowych wzbogaconą o pikantny sos sukiyaki z infusion dashi. Mięso jest podwójne w porównaniu do standardowego Burgera Torotama Gyū Sukiyaki, a w jego skład wchodzą trzy soczyste kotlety hamburgerowe. Umieszczony w puszystej bułce przypominającej mochi, wołowina jest dopełniona jajkiem na miękko, sałatą i charakterystycznym smakiem sukiyaki, tworząc ucztę dla Twoich kubków smakowych.

Dodatkowo, dla entuzjastów sera, czeka „Burger King Zetsupin Cheeseburger”. Ten pyszny burger składa się z czterech warstw kotletów wołowych 100% oraz bogatego czerwonego sera cheddar, polanego kremowym sosem serowym, podawany jest w miękkiej, lekko puszystej bułce.

• Burger King Torotama Gyū Sukiyaki: ¥1,090 (z podatkiem)

• Burger King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (z podatkiem)

• Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (z podatkiem)

Nie przegap swojej szansy na rozkoszowanie się tymi ograniczonymi czasowo ofertami, które redefiniują wspaniałość burgerów!

Odkrywanie Smaku Ograniczonych Ofert Burgerów Lotterii

Lotteria podnosi doświadczenie jedzenia w fast foodzie poprzez swoje ekskluzywne wydarzenie świętujące „Dzień Mięsa” od 24 do 29. W tym roku sieć wprowadza dwa niezwykłe burgery, które obiecują zaspokoić pragnienia miłośników mięsa oraz serowych smakoszy.

Nowe Kluczowe Burgery

# Burger King Torotama Gyū Sukiyaki

Główną atrakcją tego ograniczonego wydarzenia jest Burger King Torotama Gyū Sukiyaki. Zaprojektowany dla tych, którzy mają apetyt na przygodę, ten burger zawiera:

– Królewską Porcję Mięsa Wołowego: Więcej niż podwójna ilość w porównaniu do standardowego Burgera Torotama Gyū Sukiyaki.

– Pikantny Sos Sukiyaki z infusion Dashi: Wzmacnia profil smakowy i zapewnia unikalne doznania kulinarne.

– Trzy Soczyste Kotlety Hamburgerowe: Warstwowo ułożone, aby zapewnić kuszący smak w każdym kęsie.

– Jajko na Miękko i Świeża Sałata: Połączenie, które podkreśla bogactwo i świeżość burgera.

– Bułka Przypominająca Mochi: Dodaje unikalnej konsystencji i smaku, wyróżniając się spośród tradycyjnego pieczywa burgerowego.

Cena: ¥1,090 (z podatkiem)

# Burger King Zetsupin Cheeseburger

Dla miłośników sera, Burger King Zetsupin Cheeseburger to nieodparta uczta, która przedstawia:

– Cztery Warstwy Kotletów Wołowych 100%: Zapewniają sycącą i satysfakcjonującą potrawę.

– Bogaty Czerwony Ser Cheddar i Kremowy Sos Serowy: Oferuje uczucie przyjemności i bogaty smak.

– Miękka, Puszysta Bułka: Uzupełnia bogactwo burgera bez nadmiernego napełniania.

Cena: ¥1,390 (z podatkiem)

Dodatkowe Oferty

Lotteria przedstawia również Triple Zetsupin Cheeseburger dla tych, którzy szukają złotego środka. Ten burger ma trzy warstwy kotletów wołowych, oferując równowagę między smakiem a porcją.

Cena: ¥1,090 (z podatkiem)

Dlaczego Nie Możesz Tego Przegapić

Te ekskluzywne burgery są stworzone nie tylko po to, aby zaspokoić głód, ale także aby świętować kulinarną podróż smaków. Z innowacyjnymi połączeniami i naciskiem na wysoką jakość składników, mają na celu zdefiniowanie na nowo wspaniałości burgerów. Wydarzenie trwa tylko przez kilka dni, co czyni to unikalną okazją do delektowania się tymi kulinarnymi arcydziełami.

Zalety i Wady

Zalety:

– Unikalne połączenia smakowe, które wyróżniają się na rynku fast food.

– Wysokiej jakości składniki z naciskiem na mięso i ser.

– Oferowane przez ograniczony czas zwiększają poczucie pilności, aby spróbować tych produktów.

Wady:

– Dostępność ograniczona do krótkiego okresu.

– Ceny mogą być wyższe niż typowe oferty w fast foodach.

Podsumowanie

Czy jesteś fanatykiem mięsa, czy entuzjastą sera, wydarzenie Dnia Mięsa w Lotterii oferuje potrawy, które obiecują niezapomniane kulinarne doznania. Upewnij się, że odwiedzisz ich lokal przed zakończeniem wydarzenia, aby skosztować tych innowacyjnych burgerów.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat najnowszych promocji i ofert Lotterii, odwiedź Lotteria.

