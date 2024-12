Ekscytujące wieści dla fanów dramatów historycznych! Nie przegap tej nadchodzącej serii

By

Nadchodzący dramat NHK: Rzut oka na obsadę i postacie

Oczekiwana dramat Taiga NHK, „Berabo: Tsutaya Shige no Yume Banashi,” z utalentowanym aktorem Ryusei Yokohama w roli głównej, zadebiutuje 5 stycznia 2025 roku, emitowany w każdą niedzielę o 20:00 w NHK General. Niedawno na oficjalnej stronie internetowej ujawniono relacje postaci „Bakumatsu,” co zafascynowało fanów wglądem w tę historyczną narrację.

Akcja dramatu rozgrywa się w Japonii okresu Edo i śledzi życie słynnego przedsiębiorcy medialnego Tsutaya Shigezaburo, który z niczego stał się ikoną kultury. Jest znany z odkrywania wielkich artystów ukiyo-e, takich jak Katsushika Hokusai i Kitagawa Utamaro, a także z wprowadzenia enigmatycznego artysty Tōshūsai Sharaku na światło dzienne. Scenariusz napisany przez znaną pisarkę Yoshiko Morishita zapewnia wciągającą fabułę.

Wśród znanych aktorów znajduje się Ken Watanabe jako Tanuma Okitsugu, który pokazuje swoje ambitne awanse z prostego żołnierza do potężnego daimyō, zmieniając japońskie polityki ekonomiczne. Hio Miyazawa wciela się w postać Tanuma Okichi, syna Okitsugu, znanego z szybkiego awansu politycznego i ciekawości.

Inne kluczowe postacie to Hayato Nakamura jako Hasegawa Heizo, były lekkomyślny młodzieniec, który stał się sumiennym egzekutorem, oraz Taizo Harada jako Miura Shoji, były rolnik, który staje się kluczowym doradcą w planowaniu ekonomicznym. Z doskonałą obsadą i bogatymi tematami historycznymi, ta seria zapowiada się na obowiązkowy do obejrzenia!

