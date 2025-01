Reischaos Verwacht: Bereid je voor op Extreme Weersomstandigheden

By Megan Kaspers

Megan Kaspers is een vooraanstaande auteur en thought leader op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Ze heeft een diploma in Computerwetenschappen van de beroemde Georgetown University, waar ze een goed begrip ontwikkelde van de kruising tussen technologie en financiën. Met meer dan tien jaar ervaring in de sector heeft Megan als consultant voor talrijke startups gediend, waarbij ze hen heeft geholpen de complexe wereld van digitale financiën te navigeren. Momenteel is ze Senior Analyst bij Finbun Technologies, waar ze zich richt op innovatieve financiële oplossingen en opkomende technologische trends. Door haar schrijven wil Megan het evoluerende technologische landschap demystificeren voor zowel professionals als enthousiastelingen, en zo de weg vrijmaken voor gefundeerde discussies in de fintech-ruimte.