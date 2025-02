Geliefde Show ‘リア突WEST’ Keert Terug Naar Zaterdagavonden

WEST. keert terug naar zijn zaterdagavondslot met de show ‘リア突WEST,’ die deze april begint en levendige late-night entertainment biedt.

De show behoudt zijn verkennende geest en gaat door met avontuurlijke en gedurfde escapades in Japan en daarbuiten.

Oorspronkelijk bekend als ‘ドヨルの妄想族’ sinds 2015, heeft het het publiek weten te boeien met fantasierijke ontmoetingen, zoals het bestrijden van golven op bamboevloten en het omgaan met zeldzame mierensoorten.

In 2021 werd het een nationaal favoriet in de namiddag, en sinds 2023 hebben de avonturen internationale bestemmingen bereikt.

Fans in Kansai en nationaal kunnen de show genieten via de reguliere uitzending, TVer en U-NEXT.

‘リア突WEST’ blijft onverwachte zaterdagavondavonturen bieden, waarbij verborgen locaties en unieke culturele verhalen worden onthuld.

Met 'リア突WEST' krijgen kijkers een frisse kijk op avontuur en de schoonheid van het onbekende — recht vanuit hun woonkamer. Terwijl de serie deze april terugkeert, maak je klaar om versteld te staan en geïnspireerd te worden door de onbekende gebieden die worden verkend door de dynamische groep, WEST.