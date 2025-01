Matsuoka Akari pasakoja! Jaunojo žurnalisto audringa 1 metų patirtis ir augimo paslaptys

By

松岡朱里 anonsas balandį debiutavo tiesioginės transliacijos metu ir pradėjo savo naujokų metus.

Ji stipriai jaučia atsakomybę kaip anonsas ir išmoko „paruošimo svarbos”.

Pirmasis didelis iššūkis atsirado tuoj po įsidarbinimo, kai ji patyrė nusivylimą dėl neteisingo tekstų skaitymo.

Iš to nusivylimo ji vėl pripažino, kaip svarbu perduoti informaciją ir nusprendė dar labiau stengtis.

Ji jaučia savo augimą ir džiaugiasi girdėdama, kad tapo geresnė naujienų pranešėja.

Požiūris tęsti svajonę susijęs su noru padėti kitiems, kurį ji jaučia nuo vaikystės.

Atsigręždama, 松岡 anonsas atskleidžia, kad ji labai jaučia atsakomybę kaip anonsas. Ypač „paruošimo svarba”, kurią ji išmoko iš vyresniųjų, paliko gilius įspūdžius. Ji suprato, kad tik gerai pasiruošusi, ji gali pasitikėti savimi ir išėjusi į eterį.

Tačiau ne viskas buvo sklandu. Pirmasis didelis iššūkis atsirado balandžio 10 dieną. Ji neteisingai perskaitė tekstą ir visą dieną verkė dėl nusivylimo. Po tos dienos ji suprato, kaip svarbu perduoti informaciją, ir tvirtai nusprendė stengtis dar labiau.

Per šiuos metus 松岡 anonsas jaučia savo augimą ir džiaugiasi, kad kasdieniai jos pastangos duoda rezultatų, kai žmonės sako, kad ji tapo geresnė pranešėja. Be to, ji kalba, kad jausmas norėti padėti kitiems, kurį ji turėjo vaikystėje, dabar veda ją prie svajonės tapti anonsu.

Toliau siekdama savo svajonės, jos ateities pasiekimai nusipelno mūsų dėmesio. 松岡朱里 iššūkiai moko mus, kaip svarbu „turėti svajonę ir nuolat stengtis”.

松岡朱里 anonso iššūkiai ir augimo faktoriai

松岡朱里 anonso pirmų metų atsiliepimai

Televizijos „Asahi” 松岡朱里 anonsas debiutavo tiesioginės transliacijos metu balandį. Jos naujokų metai buvo kupini iššūkių ir džiaugsmo. 松岡 anonsas daug kalba apie savo augimą ir mokymąsi, ypač akcentuodama „paruošimo svarbą”. Ši vertybė buvo giliai suprasta tuos, kuriuos ji mokėsi iš vyresniųjų. Ji supranta, kad tinkamai pasiruošusi, gali pasitikėti savimi, kai išeina į eterį, suteikdama žiūrovams pasitikėjimo.

Sukurti iššūkiai ir emocijų augimas

Nuo pat įsidarbinimo, ji susidūrė su įvairiais iššūkiais, tačiau ypač atmintyje išliko balandžio 10-oji. Tądien ji neteisingai perskaitė tekstą ir dėl nusivylimo verkė visą dieną. Ši patirtis išmokė 松岡 anonsą, kaip svarbu perduoti informaciją ir tvirtai nuspręsti stengtis dar labiau. Šis epizodas daugeliui bus lengvai suprantamas.

Naujienų įgūdžių gerinimas ir ateities lūkesčiai

Praėjus metams, 松岡 anonsas jaučia savo augimą ir džiaugiasi, kad gavo pagyrimų už tai, kad „geriau praneša naujienas”. Be to, ji kalba apie jausmą, kad noras padėti kitiems, kurį ji turėjo vaikystėje, veda ją prie svajonės tapti anonsu. Šios patirtys turėjo didelės įtakos ne tik jos profesiniam augimui, bet ir gyvenimo požiūriui.

Svarbūs klausimai ir jų atsakymai

Q1: Ką galima tikėtis iš 松岡朱里 anonso ateities veiklos?

A1: Tikimasi, kad 松岡 anonsas dar labiau tobulins savo naujienų pranešimo įgūdžius ir įgys daugiau įtakos žiūrovams. Jos aistra ir pastangos duos vaisių ir ji taps televizijos „Asahi” veidu.

Q2: Kokia paruošimo prieš įsidarbinimą svarba?

A2: Prieš įsidarbinant svarbu gerinti savo anonsavimo įgūdžius, žiūrint daug naujienų ir skaitant tekstus. Taip pat reali patirtis darbo vietoje yra neatsiejama paruošimo dalis.

Q3: Ką galima išmokti iš 松岡 anonso pamokų?

A3: Iš jos patirties galima pasimokyti „paruošimo ir pastangų svarbos”. Turėdami svajonę ir tęsdami iššūkius, mes galime įkvėpti daug žmonių.

Apibendrinimas

松岡朱里 anonsas, tęsiantis savo svajonę, teikia drąsos daugeliui žmonių, o jos augimo procesas yra dėmesio vertas. Jos ateities lūkesčių turime daug. Tęsdama naujus iššūkius, jos veikla mums primena „pastangų vertę”.

