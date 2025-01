Preparati per un’esplosione di sapori! Amanti degli hamburger, non perdetevelo

Indulgenza a Tempo Limitato da Lotteria

Dal 24 al 29, Lotteria lancerà un evento esclusivo per celebrare il “Giorno della Carne” con un’offerta deliziosa a cui è difficile resistere. Questa occasione speciale presenta il “King Torotama Gyū Sukiyaki Burger”, un creazione imponente progettata per soddisfare anche la fame più intensa.

Questo incredibile burger vanta una porzione king-size di carne di manzo ribenhbro, arricchita con una salsa sukiyaki infusa di dashi dal sapore ricco. La carne è il doppio rispetto al classico Torotama Gyū Sukiyaki Burger ed è stratificata con tre succulenti hamburger. Sistemato in un morbido bun simile al mochi, il manzo è accompagnato da un uovo alla coque, lattuga e il sapore inconfondibile dello sukiyaki, creando una festa per le tue papille gustative.

Inoltre, per gli amanti del formaggio, attende il “King Zetsupin Cheeseburger”. Questo delizioso burger presenta quattro strati di hamburger di manzo 100% e ricco formaggio cheddar rosso, irrorato con una salsa di formaggio cremosa, servito su un morbido bun leggero.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burger: ¥1,090 (tassa inclusa)

• King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (tassa inclusa)

• Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (tassa inclusa)

Non perdere l’occasione di indulgere in queste offerte a tempo limitato che ridefiniscono la grandezza degli hamburger!

Scoprire il Sapore delle Offerte di Hamburger a Tempo Limitato di Lotteria

Lotteria sta elevando l’esperienza di ristorazione fast-food con il suo evento esclusivo che celebra il “Giorno della Carne” dal 24 al 29. Quest’anno, la catena introduce due hamburger straordinari che promettono di soddisfare i desideri degli amanti della carne e dei fan del formaggio.

Novità Degli Hamburger

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burger

L’offerta principale durante questo evento a tempo limitato è il King Torotama Gyū Sukiyaki Burger. Progettato per coloro che hanno un appetito per l’avventura, questo burger presenta:

– Porzione King-size di Carne di Manzo Rib: Più del doppio rispetto alla quantità presente in un classico Torotama Gyū Sukiyaki Burger.

– Salsa Sukiyaki Infusa di Dashi: Arricchisce il profilo di sapore e fornisce un’esperienza culinaria unica.

– Tre Succulenti Hamburger: Stratificati con maestria per offrire un gusto delizioso ad ogni morso.

– Uovo alla Coque e Lattuga Fresca: Una combinazione che arricchisce la ricchezza e la freschezza dell’hamburger.

– Bun Simile al Mochi: Aggiunge una texture e un sapore unici, distinguendosi dal pane da hamburger tradizionale.

Prezzo: ¥1,090 (tassa inclusa)

# King Zetsupin Cheeseburger

Per gli amanti del formaggio, il King Zetsupin Cheeseburger è una prelibatezza irresistibile che presenta:

– Quattro Strati di Hamburger di Manzo 100%: Garantisce un pasto sostanzioso e appagante.

– Ricco Formaggio Cheddar Rosso e Salsa di Formaggio Cremosa: Offre un sapore indulgente e ricco.

– Bun Morbido e Leggero: Completa la ricchezza del burger senza essere eccessivamente pesante.

Prezzo: ¥1,390 (tassa inclusa)

Offerte Aggiuntive

Lotteria presenta anche il Triple Zetsupin Cheeseburger per coloro che cercano un compromesso. Questo burger vanta tre strati di hamburger di manzo, offrendo un equilibrio tra sapore e dimensione delle porzioni.

Prezzo: ¥1,090 (tassa inclusa)

Perché Non Dovresti Perdere Questa Occasione

Questi hamburger esclusivi sono creati non solo per soddisfare la fame, ma anche per celebrare il viaggio culinario dei sapori. Con combinazioni innovative e un’attenzione alla qualità degli ingredienti, mirano a ridefinire la grandezza degli hamburger. L’evento dura solo pochi giorni, rendendolo un’opportunità unica di indulgere in queste opere culinarie.

Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

– Combinazioni di sapore uniche che si distinguono nel mercato fast-food.

– Ingredienti di alta qualità con un focus su carne e formaggio.

– Offerte a tempo limitato che aumentano il senso di urgenza per provare questi articoli.

Svantaggi:

– Disponibilità limitata a un breve arco di tempo.

– I prezzi possono essere più elevati rispetto alle tipiche offerte fast-food.

Conclusione

Che tu sia un appassionato di carne o un entusiasta del formaggio, l’evento Giorno della Carne di Lotteria presenta offerte che promettono un’esperienza culinaria memorabile. Assicurati di visitare il loro punto vendita prima della conclusione dell’evento per goderti questi hamburger innovativi.

Per ulteriori dettagli sulle ultime promozioni e offerte di Lotteria, visita Lotteria.

🕵️‍♂️ The Yellow Claw 🕵️‍♀️ | Classic Detective Mystery by Sax Rohmer

Guarda questo video su YouTube