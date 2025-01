Souvenirs d’une légende : Hommage au 77e anniversaire de Cozy Powell

Un Souvenir Ému

Ce week-end dernier marquait ce qui aurait été le 77ème anniversaire de Cozy Powell, un moment poignant pour réfléchir à la vie et à l’héritage de ce batteur iconique. Powell, connu pour son travail avec des groupes renommés comme Jeff Beck Group, Rainbow, Whitesnake et Black Sabbath, est tragiquement décédé dans un accident de voiture il y a 26 ans.

Un Impact Durable sur ses Amis et ses Fans

Brian May, le légendaire guitariste de Queen, s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour honorer son ami, se rappelant de l’impact profond que Powell a eu durant l’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Alors que May faisait face à des pertes personnelles, y compris la mort de Freddie Mercury, celle de son père, et des difficultés dans son mariage, Powell est resté fermement à ses côtés comme source d’inspiration et de soutien.

Dans un hommage touchant, May a exprimé comment leurs collaborations, en particulier la chanson « Resurrection », demeurent des souvenirs précieux de créativité. La tristesse de perdre Powell, qui est mort dans un tragique accident de voiture en 1998, sous l’influence et sans ceinture de sécurité lors d’une conversation téléphonique, résonne encore profondément au sein de la communauté musicale.

Répandre la Joie des Fêtes

Avec son hommage, May a partagé une chanson de Noël festive, mettant en avant ses talents musicaux tout en souhaitant la paix aux fans durant la saison des fêtes. Avec sa magnifique guitare Gibson à 12 cordes, il a célébré la joie de la gentillesse et de la connexion, orientant le message vers la compassion plutôt que la cruauté. Ce souvenir émouvant renforce l’esprit durable de Cozy Powell dans le monde de la musique rock.

