Révélation choquante d’une star de la comédie ! Quoi de neuf cette année ?

Des nouvelles remarquables émergent du monde du divertissement japonais. Le célèbre comédien de la comédie de situation Osamu Wakai, connu pour son imitation de Amuro Ray dans « Mobile Suit Gundam », a célébré une étape importante lors du récent épisode spécial de l’émission « Marco Polori! » diffusé le 22 octobre. Au cours de l’émission, il a dévoilé que son troisième enfant était né en septembre.

Ce spécial annuel, animé par le dynamique duo Yukihiro Higashino et Shinobu Sakagami, comprend généralement un segment où des célébrités partagent leurs problèmes. Wakai a participé activement, révélant que son premier emploi avait eu lieu en juillet et partageant des anecdotes humoristiques sur les défis de sa vie récente. Ses histoires incluaient une confusion qui l’a amené à arriver en retard à une prestation, ce qui a conduit à un épisode amusant mais alarmant où il s’est réveillé à 3 heures du matin pour préparer le petit-déjeuner pour ses enfants, au grand étonnement du public du studio.

Wakai, qui a connu d’importants développements personnels ces dernières années, a fait remarquer avec humour qu’il avait commencé à prendre des petits boulots après avoir eu 51 ans. Après avoir essayé de trouver du travail, il a habilement pivoté et s’est lancé dans la livraison de nourriture avec Uber Eats en utilisant son vélo BMX. Cette année marque trois années consécutives d’accueillir de nouveaux membres dans sa famille, enrichissant encore son foyer joyeux mais chaotique.

