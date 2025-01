Préparez-vous pour une explosion de saveurs ! Amateurs de burgers, ne manquez pas ça

Événement Exclusif à Lotteria

Du 24 au 29, Lotteria propose un événement exclusif célébrant le « Jour de la Viande » avec une offre irrésistible. Cette occasion spéciale présente le « King Torotama Gyū Sukiyaki Burger », une création imposante conçue pour satisfaire même les plus grandes faims.

Ce burger incroyable se compose d’une portion king-size de viande de côtes de boeuf rehaussée d’une sauce sukiyaki savoureuse infusée au dashi. La viande est doublée par rapport au Torotama Gyū Sukiyaki Burger standard, et est superposée avec trois galettes de hamburger juteuses. Niché dans un pain mochi, le boeuf est accompagné d’un œuf mollet, de laitue et de la saveur emblématique du sukiyaki, créant un festin pour vos papilles.

De plus, pour les amateurs de fromage, le « King Zetsupin Cheeseburger » vous attend. Ce délicieux burger comporte quatre couches de galettes de boeuf 100 % et de fromage cheddar rouge riche, arrosé d’une sauce au fromage crémeux, le tout servi sur un petit pain doux et aérien.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burger : ¥1,090 (taxes incluses)

• King Zetsupin Cheeseburger : ¥1,390 (taxes incluses)

• Triple Zetsupin Cheeseburger : ¥1,090 (taxes incluses)

Ne manquez pas votre chance de vous régaler avec ces offres en quantité limitée qui redéfinissent l’excellence des burgers !

Déverrouiller la Saveur des Offres de Burgers Limitées de Lotteria

Lotteria élève l’expérience de restauration rapide avec son événement exclusif célébrant le « Jour de la Viande » du 24 au 29. Cette année, la chaîne introduit deux burgers extraordinaires qui promettent de satisfaire les envies des amateurs de viande et de fromage.

Nouveaux Points Forts des Burgers Signature

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burger

L’offre phare durant cet événement limité est le King Torotama Gyū Sukiyaki Burger. Conçu pour les aventuriers avides, ce burger présente :

– Portion King-Size de Viande de Côte de Boeuf : Plus de deux fois la quantité trouvée dans un Torotama Gyū Sukiyaki Burger standard.

– Sauce Sukiyaki Infusée au Dashi : Rehausse le profil de saveur et offre une expérience culinaire unique.

– Trois Galettes de Hamburger Juteuses : Superposées avec expertise pour fournir un goût irrésistible à chaque bouchée.

– Œuf Mollet et Laitue Fraîche : Une combinaison qui rehausse la richesse et la fraîcheur du burger.

– Pain de Type Mochi : Apporte une texture et une saveur uniques, le distinguant du pain à burger traditionnel.

Prix : ¥1,090 (taxes incluses)

# King Zetsupin Cheeseburger

Pour les amateurs de fromage, le King Zetsupin Cheeseburger est une friandise irrésistible comprenant :

– Quatre Couches de Galettes de Boeuf 100 % : Garantit un repas copieux et satisfaisant.

– Fromage Cheddar Rouge Riche et Sauce au Fromage Crémeux : Offre une saveur indulgente et riche.

– Petit Pain Doux et Aérien : Complète la richesse du burger sans être trop lourd.

Prix : ¥1,390 (taxes incluses)

Offres Complémentaires

Lotteria propose également le Triple Zetsupin Cheeseburger pour ceux qui souhaitent un compromis. Ce burger comporte trois couches de galettes de boeuf, offrant un équilibre entre saveur et taille de portion.

Prix : ¥1,090 (taxes incluses)

Pourquoi Vous Ne Devriez Pas Passer À Côté

Ces burgers exclusifs sont conçus non seulement pour satisfaire la faim mais aussi pour célébrer le parcours culinaire des saveurs. Avec des combinaisons innovantes et une grande importance accordée aux ingrédients de qualité, ils visent à redéfinir l’excellence des burgers. L’événement ne dure que quelques jours, ce qui en fait une opportunité unique de vous régaler avec ces chefs-d’œuvre culinaires.

Avantages et Inconvénients

Avantages :

– Combinaisons de saveurs uniques qui se démarquent sur le marché de la restauration rapide.

– Ingrédients de haute qualité avec un accent sur la viande et le fromage.

– Offres en quantité limitée qui augmentent l’urgence d’essayer ces articles.

Inconvénients :

– Disponibilité restreinte à une courte période.

– Les prix peuvent être plus élevés que pour des offres de restauration rapide typiques.

Conclusion

Que vous soyez un fanatique de viande ou un amateur de fromage, l’événement « Jour de la Viande » de Lotteria propose des offres qui promettent une expérience culinaire mémorable. N’oubliez pas de visiter leur point de vente avant la fin de l’événement pour profiter de ces burgers innovants.

Pour plus de détails sur les dernières promotions et offres de Lotteria, visitez Lotteria.

🕵️‍♂️ The Yellow Claw 🕵️‍♀️ | Classic Detective Mystery by Sax Rohmer

Lire cette vidéo sur YouTube