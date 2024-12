Figure bien-aimée de la paix : Begoña Arregi nous a quittés

## Se souvenir de Begoña Arregi : Un héritage d’amour et de soutien

Begoña Arregi, l’épouse chérie de l’ancien président basque Juan José Ibarretxe, est malheureusement décédée à l’âge de 66 ans après avoir lutté contre une maladie diagnostiquée l’été dernier. Née à Laudio, elle est issue de débuts modestes dans le quartier de Larrazabal pour devenir une figure importante de la société basque, servant comme Première Dame pendant une décennie.

Malgré la carrière politique proéminente de son mari, Begoña a toujours gardé un profil bas, choisissant de se concentrer sur sa famille plutôt que de s’engager directement en politique. Son dévouement envers ses filles, Eneritz et Nekane, était indéfectible. Lors des événements politiques de son mari, elle observait souvent en silence, mais sa présence était une source constante de soutien.

Une expérience mémorable a eu lieu lors de la visite du gouvernement Ibarretxe à Londres, où ils ont célébré leur anniversaire de mariage avec un simple repas de pizza, incarnant la relation affectueuse et ancrée du couple. L’expression spontanée de Begoña, “¡Ay, madre!” lors d’un événement de presse en 1999 est devenue un poignant rappel de son authenticité et de sa chaleur.

Dans sa vie privée, l’engagement de Begoña pour des causes sociales était évident lorsqu’elle accueillait des enfants sahraouis dans son foyer chaque été. Ses amis se souviennent de son enthousiasme à accompagner son mari lors d’événements de cyclisme, prouvant que son cœur était toujours avec sa famille. La nouvelle de son décès a profondément résonné, suscitant des hommages sincères de la part de politiciens et d’amis qui ont reconnu sa loyauté et son esprit.

En honorant la mémoire de Begoña Arregi, nous reconnaissons l'importance de la communauté, de l'amour et de l'impact profond qu'un individu peut avoir sur la vie de nombreux autres.