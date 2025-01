Événements surprenants : Jokic manque un grand match ! Ce n’est pas ce à quoi les fans s’attendaient.

By Julia Owoc

Julia Owoc est une auteur distinguée et une leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Elle détient un Master en systèmes d'information de l'Université de Houston, où elle a cultivé sa passion pour l'intersection de la technologie et des finances. Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie, Julia a affiné son expertise chez InnovateGov Solutions, une entreprise de pointe spécialisée dans les technologies financières transformantes. Ses analyses et prévisions perspicaces sont régulièrement publiées dans des revues de premier plan, où elle traite des dernières tendances et innovations qui façonnent le paysage financier. À travers ses écrits, Julia vise à éduquer et à inspirer à la fois les professionnels et les passionnés sur l'impact profond de la technologie sur le secteur financier.