Valmistaudu maku-iskuun! Burgeriharrastajat, älkää missatko tätä

Rajoitettu aika herkutteluun Lotteriassa

24. päivästä 29. päivään Lotteria järjestää ekslusiivisen tapahtuman, joka juhlistaa ”Lihapäivää” suussa sulavalla tarjouksella, jota on vaikea vastustaa. Tämä erityinen tilaisuus tuo esiin ”King Torotama Gyū Sukiyaki Burgerin,” majesteettisen luomuksen, joka on suunniteltu tyydyttämään jopa suurimman nälän.

Tässä uskomattomassa burgerissa on kuninkaallinen annos naudan ribsilihaa, jota on kohotettu suolaisella, dashi-infuusoidulla sukiyaki-kastikkeella. Liha on kaksinkertainen verrattuna tavalliseen Torotama Gyū Sukiyaki Burgeriin, ja se on kerroksittain kolmen mehevän hampurilaispihvin kanssa. Pehmeässä, mochi-tyyppisessä sämpylässä naudanliha on korkeintaan pehmennetty keitetyn munan, salaatin ja ainutlaatuisen sukiyaki-maun kanssa, luoden juhlan makuaistillesi.

Lisäksi juuston ystäville ”King Zetsupin Cheeseburger” odottaa. Tämä herkullinen hampurilainen sisältää neljä kerrosta 100 % naudanlihasta tehtyjä pihvejä ja rikasta punaista cheddaria, päällystettynä kermaisella juustokastikkeella ja tarjoiltuna pehmeällä, ilmavalla sämpylällä.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burger: ¥1,090 (verot mukana)

• King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (verot mukana)

• Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (verot mukana)

Älä missaa mahdollisuutta nauttia näistä rajoitetuista tarjouksista, jotka määrittelevät hampurilaismaailman uudelleen!

Makujen avaaminen Lotterian rajoitetun ajan hampurilaisista

Lotteria nostaa pikaruokailun kokemuksen uudelle tasolle eksklusiivisella tapahtumallaan, joka juhlistaa ”Lihapäivää” 24. päivästä 29. päivään. Tänä vuonna ketju esittelee kaksi poikkeuksellista hampurilaista, jotka lupaavat tyydyttää lihansyöjien ja juuston ystävien himot.

Uuden allekirjoitus-hampurilaisen kohokohdat

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burger

Tämä rajoitetun ajan tapahtuman huippu on King Torotama Gyū Sukiyaki Burger. Suunniteltu seikkailunhaluisille, tämä hampurilainen sisältää:

– Kuninkaallinen annos naudan ribsilihaa: Yli kaksinkertainen määrä verrattuna tavalliseen Torotama Gyū Sukiyaki Burgeriin.

– Suolainen dashi-infuusoidun sukiyaki-kastike: Parantaa makuprofiilia ja tarjoaa ainutlaatuisen kulinaarisen kokemuksen.

– Kolme mehevää hampurilaispihviä: Kerrostettuna taidokkaasti, tarjoillen suussa sulavaa makua joka suupalassa.

– Kananmuna ja tuore salaatti: Yhdistelmä, joka parantaa hampurilaisen rikkautta ja raikkautta.

– Mochi-tyyppinen sämpylä: Lisää ainutlaatuista rakennetta ja makua, erottamalla sen perinteisestä hampurilaisleivästä.

Hinta: ¥1,090 (verot mukana)

# King Zetsupin Cheeseburger

Juustonystäville King Zetsupin Cheeseburger on vastustamaton herkku, joka sisältää:

– Neljä kerrosta 100 % naudanlihasta tehtyjä pihvejä: Varmistaa täyttävän ja tyydyttävän aterian.

– Rikas punainen cheddar ja kermaisa juustokastike: Tarjoaa ylellisen ja rikkaan maun.

– Pehmeä, ilmava sämpylä: Täydentää hampurilaisen rikkautta ilman liiallista täyttävyyttä.

Hinta: ¥1,390 (verot mukana)

Lisätarjoukset

Lotteria esittelee myös Triple Zetsupin Cheeseburgerin niille, jotka haluavat tasapainon. Tässä hampurilaisessa on kolme kerrosta naudanlihasta, tarjoten tasapainoa maun ja annoskoon välillä.

Hinta: ¥1,090 (verot mukana)

Miksi et saa missata

Nämä eksklusiiviset hampurilaiset on suunniteltu ei vain nälän tyydyttämiseen, vaan myös makujen kulinaarisen matkan juhlistamiseen. Innovatiivisilla yhdistelmillä ja laadukkaisiin raaka-aineisiin keskittyen ne pyrkivät määrittelemään hampurilaismaailman uudelleen. Tapahtuma kestää vain muutaman päivän, mikä tekee siitä ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia näistä kulinaarisista mestariteoksista.

Hyödyt ja Haitat

Hyödyt:

– Ainutlaatuiset makuyhdistelmät, jotka erottuvat pikaruokamarkkinoilla.

– Korkealaatuiset raaka-aineet painottaen lihaa ja juustoa.

– Rajoitetut tarjoukset lisäävät kiireellisyyden tunnetta näiden tuotteiden kokeilemiseen.

Haitat:

– Saatavuus on rajattu lyhyelle aikavälille.

– Hinnat voivat olla korkeampia kuin tyypillisillä pikaruokapaikoilla.

Yhteenveto

Olitpa sitten lihanfanaatikko tai juuston ystävä, Lotterian Lihapäivän tapahtuma sisältää tarjouksia, jotka lupaavat unohtumatonta kulinaarista kokemusta. Muista vierailla heidän myymälässään ennen tapahtuman päättymistä nauttiaksesi näistä innovatiivisista hampurilaisista.

Lisätietoja Lotterian viimeisimmistä kampanjoista ja tarjouksista, käy Lotteria.

🕵️‍♂️ The Yellow Claw 🕵️‍♀️ | Classic Detective Mystery by Sax Rohmer

Watch this video on YouTube