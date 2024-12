Rakkaat rauhan vaikuttaja: Begoña Arregi on kuollut

By

## Muistellen Begoña Arregia: Rakkauden ja Tuennan Perintö

Begoña Arregi, entisen Baskimaan presidentin Juan José Ibarretxen rakastettu vaimo, on valitettavasti edesmennyt 66-vuotiaana taisteltuaan sairautta vastaan, joka diagnosoitiin viime kesänä. Laudiosta kotoisin oleva Begoña nousi vaatimattomista oloista Larrazabalin kaupunginosasta merkittäväksi hahmoksi baskiyhteiskunnassa, toimiessaan ensimmäisenä naisena kymmenen vuotta.

Huolimatta miehensä merkittävästä poliittisesta urasta, Begoña piti aina matalaa profiilia, valiten keskittyä perheeseensä sen sijaan, että hän olisi osallistunut politiikkaan suoraan. Hänen omistautumisensa tyttärilleen, Eneritzille ja Nekanelle, oli horjumatonta. Miehen poliittisten tapahtumien aikana hän usein tarkkaili hiljaisesti, mutta hänen läsnäolonsa oli jatkuva tukemisen lähde.

Yksi mieleenpainuvista kokemuksista oli Ibarretxe-hallituksen vierailu Lontooseen, jossa he juhlivat hääpäiväänsä yksinkertaisella pizzalla, joka kuvasti pariskunnan rakastavaa ja maalaista suhdetta. Begoñan spontaani huudahdus “¡Ay, madre!” lehdistötilaisuudessa vuonna 1999 jäi sydäntä lämmittävänä muistona hänen aitoudestaan ja lämpöisyydestään.

Yksityiselämässään Begoñan sitoutuminen sosiaalisiin asioihin tuli esiin, kun hän otti joka kesä Sahrawi-lapsia kotiinsa. Ystävät muistavat hänen innostuksensa seurata miestään pyöräilytapahtumissa, osoittaen, että hänen sydämensä oli aina perheensä kanssa. Hänen poismenonsa uutiset ovat koskettaneet syvästi, ja poliitikoilta ja ystäviltä on tullut sydämellisiä tribuutteja, jotka tunnustavat hänen uskollisuutensa ja henkensä.

