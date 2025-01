Valmistuge maitseplahvatuseks! Burgeriarmastajad, ärge jätke seda vahele

Piiratud Aja Nauding Lotterias

24. kuni 29. kuupäevani korraldab Lotteria eksklusiivse ürituse “Liha Päeva” tähistamiseks, pakkudes suussulavat pakkumist, millele on raske vastu panna. See eriline sündmus toob esile “King Torotama Gyū Sukiyaki Burgermi”, kõrge koostisega muu, mis on loodud rahuldama isegi kõige intensiivsemaid näljatunde.

See uskumatult maitsev burger sisaldab kuninga suurust veiselihalõhest, mis on rikastatud maitsva, dashi-infundeeritud sukiyaki kastmega. Liha on kahekordne võrreldes tavalise Torotama Gyū Sukiyaki Burgermiga ja sellele on lisatud kolm mahlast hamburgeripihvi. Pehme, mochi-taoline saiakeses on veiseliha koos pehmelt keedetud muna, salati ja iseloomuliku sukiyaki maitsega, luues pidusöögi teie maitsemeelte jaoks.

Lisaks, juustuarmastajatele ootab “King Zetsupin Juustuburger”. See maitsev burger sisaldab nelja kihti 100% veiseliha pihve ja rikkalikku punast cheddar juustu, millele on peale valatud kreemjas juustukaste ning serveeritakse pehme, õhulise saiajupiga.

• King Torotama Gyū Sukiyaki Burgerm: ¥1,090 (sh käibemaks)

• King Zetsupin Juustuburger: ¥1,390 (sh käibemaks)

• Triple Zetsupin Juustuburger: ¥1,090 (sh käibemaks)

Ärge laske mööda võimalust nautida neid piiratud aja pakkumisi, mis määratlevad burgerite suuruse!

Lotteria Piiratud Aja Burgeri Pakkumiste Maitse Avamine

Lotteria tõstab kiirtoidu söömise kogemust eksklusiivse üritusega “Liha Päev”, mis toimub 24. kuni 29. kuupäevani. Sel aastal tutvustab ketš kaks erakordset burgerit, mis lubavad rahuldada nii lihasõprade kui ka juustuentusiastide isu.

Uute Signatuur Burgermite Tooted

# King Torotama Gyū Sukiyaki Burgerm

Selle piiratud aja ürituse silmapaistev pakkumine on King Torotama Gyū Sukiyaki Burgerm. Seetõttu, kes armastavad seiklusi, sisaldab see burger:

– Kuningasuurus Veiseliha Lõhe: Rohkem kui kahekordne kogus, mis leidub tavalises Torotama Gyū Sukiyaki Burgermis.

– Maitsva Dashi-infundeeritud Sukiyaki Kaste: Rikastab maitseprofiili ja pakub ainulaadset kulinaarset kogemust.

– Kolm Mahlast Hamburgeripihvi: Täpselt kihitatud, et pakkuda suussulavat maitset igas ampsus.

– Pehmelt Keedetud Muna ja Värske Salat: Kombinatsioon, mis rikastab burgeri küllastust ja värskust.

– Mochi-taoline Saia: Lisab ainulaadse tekstuuri ja maitse, eristades seda traditsioonilisest burgerileivast.

Hind: ¥1,090 (sh käibemaks)

# King Zetsupin Juustuburger

Juustuhuvilistele on King Zetsupin Juustuburger vastupandamatu maiuspala, mis sisaldab:

– Neli Kihti 100% Veiseliha Pihve: Tagab maitsva ja rahuldava eine.

– Rikkalik Punane Cheddar Juust ja Kreemjas Juustukaste: Pakub külluslikku ja rikka maitseelamust.

– Pehme, Õhuline Sai: Lisab burgeri küllusele, ilma et see oleks liiga täitev.

Hind: ¥1,390 (sh käibemaks)

Täiendavad Pakkumised

Lotteria pakub ka Triple Zetsupin Juustuburgerit neile, kes soovivad tasakaalu. See burger sisaldab kolme kihti veiseliha pihve, pakkudes tasakaalu maitse ja portsjoni suuruse vahel.

Hind: ¥1,090 (sh käibemaks)

Miks Te Ei Peaks Ükskõikne Olema

Need eksklusiivsed burgerid on loodud mitte ainult nälja rahuldamiseks, vaid ka maitseelamuse tähistamiseks. Uute kombinatsioonide ja kvaliteetsete koostisosade rõhutamisega püüavad nad burgerite suurust määratleda. Üritus kestab vaid paar päeva, andes ainulaadse võimaluse nautida neid kulinaarseid meistriteoseid.

Plussid ja Miinused

Plussid:

– Ainulaadsed maitsesegud, mis paistavad silma kiirtoiduturul.

– Kõrgekvaliteetsed koostisosad, keskendudes lihale ja juustule.

– Piiratud aja pakkumised suurendavad kiirust nende proovimiseks.

Miinused:

– Saadavus on piiratud lühikese ajavahemiku jooksul.

– Hind võib olla kõrgem kui tüüpilistes kiirtoidu pakkumistes.

Järeldus

Kas olete lihasõber või juustuentusiast, Lotteria “Liha Päeva” üritus sisaldab pakkumisi, mis lubavad meeldejäävat kulinaarset kogemust. Veenduge, et külastate nende väljaku enne ürituse lõppu, et nautida neid uuenduslikke burgereid.

Rohkem teavet Lotteria viimaste pakkumiste ja kampaaniate kohta leiate Lotteria.

