Šokiv abielu kuulutus! See komöödiaduo seletas just end üksnes

Võrratu pöördega on populaarne komöödiaduo Sottsu Doitsu kuulutanud välja oma abielu. City Riveri Sasimi ja andekas laulja Nakajima Ikkyuu on ametlikult abikaasa ja abikaasa, jagades oma õnne sotsiaalmeedia platvormidel.

Sasimi jagas oma ametlikul X kontol toredat postitust, lisades ainulaadse foto koos Nakajimaga, kes nägi oma pulmakleidis suurepärane välja. Paari mänguline pealkiri vihjas nende tugevale sidemele, segades huumorit romantikaga.

Seejärel teatas Nakajima oma Instagrami kontol rõõmuga fännidele, et ta on muutunud Sasimi elukaaslaseks. Nende armastuslugu õitses tõsielu kohtingusaates “Koi Suru Attender”, mis predati TV Asahi ja ABEMA, kus nad esmakordselt kohtusid. Alles mõni kuu tagasi, 6. juulil, teatasid nad sotsiaalmeedias, et nad on ametlikult koos.

Sottsu Doitsu, kuhu kuuluvad Sasimi ja Matsumoto Takeuma, on meelelahutanud publikut alates oma loomisest aprillis 2015. Nad tekitasid laineid, jõudes 2019. aastal 40. ABC Comedy Grand Prix finaali, mis tõendab nende kasvavat populaarsust. Samal ajal on Nakajima ainulaadse bändi Jenny High solist, mille tootjaks on muusikastaar Kawata Enon, ning ta panustab ka muusikalisi andeid bändis Tricot.

Nende teekond on köitnud fännide südameid ja lubab tulevikku, mis on täis naeru ja muusikat.

Armastus ja naer: Komöödiaduo Sottsu Doitsu magus liit

Abielu kuulutus: Uus peatükk komöödiaduol

Südamlikus pöördeis on armastatud komöödiaduo Sottsu Doitsu, tuntud oma humoorikate seikluste poolest, astunud olulise sammu edasi, kuulutades välja oma abielu. Sasimi, karismaatiline naljamees City Riverist, ja Nakajima Ikkyuu, andekas laulja ja vokaalne jõud, on ametlikult abiellunud, tähistades kaunist arengut nii oma era- kui ka ametlikus elus.

Rõõmus sotsiaalmeedia tähistamine

Sasimi jagas rõõmsat uudist oma ametlikul X kontol, täiustades seda toreda fotoga Nakajimast, kes kiirus pulmakleidis ilu. Nende postitus oli täidetud võluva romantika ja huumori seguga, andes ülevaate nende kergemeelsest loodususest. Nakajima lisas hiljem Instagramis tähistamisele, väljendades oma elevust ja õnne, et on muutunud Sasimi elukaaslaseks.

Tõsielusaatest tõelisse armastusse

Sasimi ja Nakajima armastuslugu õitses tõsielu kohtingusaates “Koi Suru Attender”, mis predati TV Asahi ja ABEMA. See saade mängis olulist rolli paari tutvustamises avalikkusele, viies nende ametliku kohtingukuulutuse välja vaid mõned kuud tagasi, 6. juulil. Nende suhe on lummanud fänne, näidates, kuidas tõeline armastus võib õitseda ootamatutes oludes.

Tutvuge Sottsu Doitsu: Tõusva komöödia sensatsiooniga

Sottsu Doitsu, mis koosneb Sasimist ja Matsumoto Takeumast, on meelelahutanud publikut alates oma asutamisest aprillis 2015. Duo kerkis esile, saavutades 2019. aastal 40. ABC Comedy Grand Prix finaali, näidates oma komöödianoorust ja kindlustades oma staatuse Jaapani komöödiamaastikul.

Nakajima Ikkyuu: Mitmekesine talent

Lisaks oma komöödiale on Nakajima hästi tuntud kui ainulaadse bändi Jenny High pea laulja, mille tootjaks on muusikastaar Kawata Enon. Ta osaleb ka bändis Tricot, rõhutades oma mitmekesisust ja olulist panust muusikaärisse. See mitmekesisus lisab tema ja Sasimi suhtele huvitava kihi, segades nende ainulaadne talendid harmooniliseks partnerluseks.

Tuleviku suunas: Armastuse ja naeru tulevik

Sasimi ja Nakajima teekond on armastuse ja naeru tõestus, lubades tulevikku, mis põimib nende komöödia- ja muusikakarjäärid. Kuigi nad astuvad sellesse uude peatükki, oodavad fännid põnevusega loovaid koostöid ja rõõmsaid kogemusi, mis ootavad ees.

Fännide ja järgijate jaoks, kes soovivad selle toreda paariga kursis olla, on nende sotsiaalmeedia kanalid tõeline aardelaegas värskenduste osas, näidates nende ühist elu, kui nad liikuvad läbi komöödia- ja muusikamaailma.

Et saada kursis meelelahutustööstuse uudiste ja arengutega, külastage TV Asahi televisiooni sisu jaoks ja ABEMA voogedastuse saadete jaoks.

SHE SAVED HER LIFE ❤️ #Shorts

Watch this video on YouTube