Šokeeriv paljastus komöödia staarilt! Mis on sel aastal uut?

Eespool on tähelepanuväärseid uudiseid Jaapani meelelahutuse maailmast. Kuulus naljamees Osamu Wakai, tuntud oma matkimise poolest Amuro Ray rollis filmis “Mobile Suit Gundam,” tähistas oma kolmandat lapse sündi hiljutisel saates “Marco Polori!” mis edastati 22. oktoobril. Saate jooksul avaldas ta, et tema kolmas laps sündis septembris.

See igaaastane erisaade, mida juhivad dünaamiline duo Yukihiro Higashino ja Shinobu Sakagami, hõlmab tavaliselt osa, kus kuulsused jagavad oma muresid. Wakai osales aktiivselt, rääkides, kuidas tema esimene töö leidmine toimus juulis, ja jagades humoorikaid anecdotes oma hiljutistest elujõudmistest. Tema lood sisaldasid segadust, mis tõi kaasa hilinemise esinemiselt, tulemuseks oli naljakas, kuid ärev olukord, kus ta ärkas kogemata kell 3 öösel, et valmistada oma lastele hommikusööki, mida stuudio publik pidi imestama.

Wakai, kellel on olnud märkimisväärseid isiklikke arenguid viimastel aastatel, märkis humoorikalt, et pärast 51. eluaasta täitumist hakkas ta tegema kõrvalprojekte. Pärast töö otsimist leidis ta nutika lahenduse ja asus toitu toimetama Uber Eats abil oma BMX jalgratta abil. Terve aasta jooksul on tal olnud kolm järjestikust aastat, mil ta on perre uusi liitujad teretulnud, mis lisab tema lõbusale, kuid kaootilisele majapidamisele.

Uus ajastu Osamu Wakai jaoks: Komöödia, Pere ja Julged Agressioonid

