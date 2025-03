Khalil Fongi pärand: Hingeline teekond lõpeb harmooniliste kajadega

By Paula Gorman

Paula Gorman on kogenud kirjutaja ja ekspert uute tehnoloogiate ning fintechi valdkondades. Tal on äriadministratsiooni kraad Marylandi Ülikoolist, kus ta on arendanud sügavat arusaamist rahanduse ja innovatsiooni ristteest. Paula on olnud võtmetöötaja HighForge Technologies, kus ta on osalenud murrangulistes projektides, mis on revolutsiooniliselt muutnud rahandussektorit. Tema ülevaated uute tehnoloogiate kohta on laialdaselt avaldatud juhtivates tööstusajakirjades ja veebiplatvormidel. Paula oskab keerulisi mõisteid lihtsustada, kaasates oma publikut ja volitades neid navigeerima pidevalt muutuvates tehnoloogia ja rahanduse maastikes. Ta on pühendunud sellele, et valgustada, kuidas digitaalne transformatsioon muutub ettevõtete tegevuse viisi.