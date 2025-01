Kas see on pesapalli tähe jaoks läbi? Šokiseeriv tunnistus

Muretagant Ajad Seibu Lionsi Lühikese Põhja Põhja

Seibu Lionsi siseväljakumängija Sōsuke Genda tekitas hiljuti sotsiaalmeedias palju tähelepanu, käsitledes kuulujutte, mis käsitlevad oletatavat truudusetust. See juhtum on jõudnud tema abikaasa, populaarse talenti Mizuki Eto, tähelepanu alla, kes jagas Instagramis oma mõtteid seoses olukorraga.

Möödunud aasta detsembris ilmusid aruanded, milles väideti, et Genda on olnud seotud teise naisega, millele ta hiljem pressiintervjuus kinnituse andis. Oma poleemika tunnistamisel väljendas Genda sügavat kahetsust oma tegude üle ja nende põhjustatud murede üle nii fännidele kui ka oma abikaasale. Ta rõhutas, et on Etopaiga avatud vestluse pidanud ja et nad on otsustanud koos tulevikku vaadata.

Teades oma käitumise mõju, lubas Genda end parandada ja väljendas oma pühendumust neid mõjutatud isikute hädavajaduste rahuldamiseks läbi oma kirg pesapalli vastu. Ta teatas plaanidest tagasi Tokorozawasse treenima minna, kus ta kavandab keskenduda oma esinemisele, püüdes taastada Lionsi fännide ja organisatsiooni usaldust.

Eto oma sõnumis rõhutas nende side tähtsust ning väljendas oma pühendumust Genda toetamisele, kui ta keskendub oma karjäärile. Ta kutsus avalikkust üles mõistmisele ja soojusele, kui nad koos selle isikliku probleemiga toime tulevad.

Paar, kes abiellus oktoobris 2019, sünnitas hiljuti oma teise lapse, keset neid väljakutseid täis aegu.

