Kas Kei Nishikori teeb tagasituleku? Te Ei Usu, Mis Juhtuma On

Erakordne ootamine Nishikori näitusmängu jaoks

Kei Nishikori, endine maailmaviiem ja praegune edetabeli 74. mängija, kasvatab ootusärevust, kui ta valmistub osalema näitusmängus “Red Bull Baseline” Austraalia lahtiste tenniseturniiri väljaku peal 7. jaanuaril. 35-aastasena näitab Nishikori oma oskusi, astudes vastamisi mõne maailma parima mängijaga.

Hiljuti andis Nishikori Hongkongi tenniseturniiril tähelepanuväärse esituse, astudes sellesse hooaja võistlusse otsustavalt. Ta võitis olulisi vastaseid, nagu Denis Shapovalov ja Karen Khachanov, jõuddes finaali, kui tema viimane vastane pidi terviseprobleemide tõttu loobuma.

Finaalis kohtus Nishikori Prantsusmaa mängija Arthur Rinderknechiga, kaotades pingelises kolmesetilise mängus. Kaotusest hoolimata tõstis tema muljetavaldav teekond finaali tema vastupidavust esile ja tähistas olulist naasmist pärast ligi kuueaastast turniirivõiduta aega.

Tänu tugevale esitusele Hongkongis tõusis Nishikori ATP edetabelis 32 kohta, taastades koha top 100-s pärast 2 aastat ja 7 kuud. Nüüd suundudes Austraaliasse Austraalia lahtistele, valmistub ta jätkuvalt optimistlikult.

“Näitusmäng ‘Red Bull Baseline'” lubab põnevaid matše, kus osalevad ka teised tipptasemel mängijad nagu Alexander Zverev ja Casper Ruud, kui kuus sportlast võistlevad ainulaadses turniiriformaadis.

