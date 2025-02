EXILE TAKAHIRO tähistab oma kolmanda tütre rõõmsat saabumist

By David Clark

David Clark on kogenud autor ja mõttejuht uute tehnoloogiate ja finantstehnoloogia (fintech) valdkondades. Tal on magistrikraad infotehnoloogias mainekas Exeteri ülikoolis, kus ta keskendus tehnoloogia ja raha ristumispunktile. Davidil on üle kümne aasta kogemust tööstuses, olles olnud vanemanalüütik TechVenture Holdingsis, kus ta spetsialiseerus innovatiivsete fintech-lahenduste ja nende turupotentsiaali hindamisele. Tema arusaamad ja teadmised on olnud esindatud arvukates väljaannetes, muutes ta usaldusväärseks hääleks digitaalset innovatsiooni käsitlevates aruteludes. David on pühendunud uurimisele, kuidas tehnoloogilised saavutused saavad edendada rahalist kaasatust ja ümber kujundada rahanduse tulevikku.