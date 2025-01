Schockierende Hochzeitsankündigung! Dieses Comedy-Duo hat gerade geheiratet

By

In einer aufregenden Wendung der Ereignisse hat das beliebte Komikerduo Sottsu Doitsu ihre Hochzeit angekündigt. Sasimi von City River und die talentierte Sängerin Nakajima Ikkyuu sind offiziell Mann und Frau und teilen ihr Glück auf sozialen Medien.

In einem erfreulichen Post auf seinem offiziellen X-Account veröffentlichte Sasimi ein einzigartiges Foto mit Nakajima, die in ihrem Hochzeitskleid atemberaubend aussah. Die verspielte Bildunterschrift des Paares deutete auf ihre starke Bindung hin und verband Humor mit Romantik.

Daraufhin informierte Nakajima auf ihrem Instagram mit Freude die Fans, dass sie Sasimis Lebenspartnerin geworden ist. Ihre Liebesgeschichte blühte in der Reality-Dating-Show ‚Koi Suru Attender‘ auf, die auf TV Asahi und ABEMA ausgestrahlt wurde, wo sich die beiden zum ersten Mal begegneten. Vor nur wenigen Monaten, am 6. Juli, kündigten beide über soziale Medien an, dass sie offiziell ein Paar sind.

Sottsu Doitsu, bestehend aus Sasimi und Matsumoto Takeuma, unterhalten das Publikum seit ihrer Gründung im April 2015. Sie zogen 2019 große Aufmerksamkeit auf sich, indem sie das Finale des 40. ABC Comedy Grand Prix erreichten, ein Beleg für ihre aufstrebende Popularität. In der Zwischenzeit ist Nakajima die Sängerin der einzigartigen Band Jenny High, produziert von Musikstar Kawata Enon, und trägt auch musikalische Talente zur Band Tricot bei.

Ihr Weg hat die Herzen der Fans erobert und verspricht eine Zukunft voller Lachen und Musik.

