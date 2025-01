Ist es vorbei für den Baseballstar? Ein schockierendes Geständnis

Besorgniserregende Zeiten für den Shortstop der Seibu Lions

Der Infielder der Seibu Lions, Sōsuke Genda, sorgte kürzlich in den sozialen Medien für Aufregung, indem er Gerüchte über eine angebliche Untreue ansprach. Dieser Vorfall hat die Aufmerksamkeit seiner Frau, der beliebten Talentshow-Teilnehmerin Mizuki Eto, auf sich gezogen, die ebenfalls bei Instagram ihre Gedanken zu der Situation teilte.

Im Dezember letzten Jahres tauchten Berichte auf, die behaupteten, Genda sei in eine Beziehung mit einer anderen Frau verwickelt gewesen, was er später in einem Presseinterview bestätigte. In seinem Eingeständnis der Kontroverse äußerte Genda sein tiefes Bedauern über sein Verhalten und die Belastung, die es sowohl für die Fans als auch für seine Frau verursacht hatte. Er betonte, dass er ein offenes Gespräch mit Eto geführt habe und dass sie entschlossen seien, gemeinsam in die Zukunft zu schauen.

Das Ausmaß seines Verhaltens erkennend, schwor Genda, sich zu verbessern, und drückte sein Engagement aus, den Betroffenen durch seine Leidenschaft für Baseball etwas zurückzugeben. Er kündigte Pläne an, sein Training wieder nach Tokorozawa zu verlagern, wo er beabsichtigt, sich auf seine Leistung zu konzentrieren, mit dem Ziel, das Vertrauen der Lions-Fans und der Organisation wiederzugewinnen.

Eto betonte in ihrer Nachricht die Bedeutung ihrer Bindung und äußerte ihr Engagement, Genda zu unterstützen, während er sich auf seine Karriere konzentriert. Sie forderte Verständnis und Wärme vom Publikum, während sie gemeinsam an diesem persönlichen Thema arbeiten.

Das Paar, das im Oktober 2019 geheiratet hat, hat vor kurzem sein zweites Kind willkommen geheißen, inmitten dieser herausfordernden Zeiten.

