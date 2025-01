Er Kei Nishikori på vej tilbage? Du vil ikke tro, hvad der sker

Spænding Stiger for Nishikoris Udstillingskamp

Kei Nishikori, den tidligere verdens nummer fire og nuværende nummer 74, vækker forventning, da han forbereder sig på at deltage i udstillingskampen “Red Bull Baseline” på Australian Open-stedet den 7. januar. I en alder af 35 år viser Nishikori sine færdigheder mod nogle af verdens bedste spillere.

For nylig havde Nishikori en bemærkelsesværdig præstation ved Hong Kong Tennis Open, hvor han gik ind i sæsonens konkurrence med beslutsomhed. Han sejrede over betydelige modstandere som Denis Shapovalov og Karen Khachanov, og nåede endda finalen efter at hans sidste modstander måtte trække sig på grund af helbredsproblemer.

I finalen mødte Nishikori Frankrigs Arthur Rinderknech, men faldt til kort i en intens tre-sæts kamp. På trods af nederlaget fremhævede hans imponerende rejse til finalen hans modstandskraft og markerede en betydelig tilbagevenden til form efter næsten seks år uden en turneringssejr.

Takket være sin stærke præstation i Hong Kong steg Nishikori 32 pladser på ATP-ranglisten og generobrede en placering blandt de 100 bedste efter 2 år og 7 måneder. Nu, da han er på vej til Australien for Australian Open, fortsætter han med at forberede sig med optimisme.

Udstillingskampen “Red Bull Baseline” lover spændende kampe, hvor andre top spillere som Alexander Zverev og Casper Ruud også deltager, mens seks atleter konkurrerer i et unikt turneringsformat.

