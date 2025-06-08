英伟达的下一个十年：其飞速增长的人工智能能力能否在2025年及以后的时间里仍然打造百万富翁？

为什么英伟达仍然是华尔街的AI宠儿——但投资者应重新考虑百万富翁梦想

英伟达的AI势头推动2025年预测，但投资者还能否一夜暴富？以下是专家对下一个十年的预测。

快速事实： 850%： 英伟达自2023年1月以来的股价激增

英伟达自2023年1月以来的股价激增 90%： 英伟达在数据中心GPU市场的估计市场份额

英伟达在数据中心GPU市场的估计市场份额 $3.4万亿： 当前英伟达的市值

当前英伟达的市值 40%： 预计到2027年的年收益增长

英伟达在AI革命中占据主导地位，改变了其市场价值，并在华尔街引发了狂热的兴奋。自ChatGPT发布引发的AI热潮以来，英伟达的股价飙升了惊人的850%。专家们现在称它为“未来十年对我们文明最重要的公司”。但随着英伟达的目标价格飙升至天文数字，投资者是否仍有机会夜间变身百万富翁？

华尔街的共识非常明确：乐观立场依然存在。12个月的中位目标价现在位于每股175美元——比今天的140美元有约25%的上涨空间。但除了头条新闻，投资者需要更深入地挖掘。

问：是什么让英伟达在AI竞赛中脱颖而出？

英伟达的主导地位不仅仅在于拥有最好的AI芯片。该公司的垂直整合无与伦比：它控制了90%以上的数据中心GPU市场，为从生成式AI到先进机器人等各类应用提供动力。但这并没有止步于此。英伟达的软件套件——包括为像CrowdStrike和由Amazon使用的Omniverse提供解决方案的AI Enterprise——巩固了其在AI生态系统每一层的控制。

英伟达的网络硬件、软件工具和仿真平台使其享有标志性地位。其产品在MLPerf上屡屡打破AI性能记录，进一步强化了其作为数据中心基础设施“黄金标准”的主张。

英伟达如何迎接2025年的AI重大趋势？

AI投资正在迅速推进。市场研究公司Grand View Research估计，全球在AI技术上的开支将以35.9%的年速度飙升至2030年。2025年的主要催化剂——比如类人机器人、自动驾驶汽车和生成式AI系统——在很大程度上依赖于英伟达的创新。

英伟达不断扩张的软件业务也使其不仅仅是一个硬件公司。随着越来越多的公司涌向AI基础设施，英伟达的工具成为了关键落实的工具——正如亚马逊的仓库机器人在Omniverse中训练，为新一代重新塑造了履行过程。

英伟达会让投资者再次成为百万富翁吗？

现实情况是：在2025至2035年的时间窗口内，要将5万美元变为100万美元，需要1900%的收益——也就是20倍的股票跳跃。虽然在过去十年中，这种增长对于少数公司（包括英伟达自身，还有特斯拉和先进微电子公司等）确实发生过，但现在的机会非常渺茫。

为什么？英伟达目前3.4万亿美元的市值需要跃升到令人难以置信的68万亿美元。根据Yahoo Finance的数据，这一数字远远超过了当前整个S&P 500的市场价值。

专家分析师预测未来增长令人印象深刻，但更加谨慎。预计英伟达到2027年的年收益将增长40%，而其当前估值依然强劲。然而，令人震惊的、能够造就百万富翁的高回报时代似乎已经过去。

2025年英伟达的明智投资策略是什么？

英伟达仍然是一家在AI领域拥有巨大前进动能的强大公司，且未来有多个潜在的催化剂即将到来。但投资者不应期望到2035年能获得壮观的20倍回报。相反，英伟达为长期投资组合提供了坚实的基础，特别是对那些希望顺应不可阻挡的AI浪潮的人。

对未来技术的大胆投资——包括机器人、AI驱动的优化和下一代数据中心——即使不是一夜之间创造财富，也可能带来可观的回报。

清单：2025年及之后的英伟达——明智投资者的举措

✅ 了解英伟达独特的垂直整合和AI行业主导地位

✅ 监控新兴软件收入和新的AI驱动平台

✅ 调整预期：预期强劲但非天文的回报

✅ 通过英伟达和彭博社保持对行业趋势的关注

✅ 分散投资；探索其他AI和半导体领导者

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