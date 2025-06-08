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英伟达的下一个十年：其飞速增长的人工智能能力能否在2025年及以后的时间里仍然打造百万富翁？

ByPenny Wiljenson

8 6 月, 2025
Nvidia’s Next Decade: Can Its Soaring AI Power Still Mint Millionaires in 2025 and Beyond?

为什么英伟达仍然是华尔街的AI宠儿——但投资者应重新考虑百万富翁梦想

英伟达的AI势头推动2025年预测，但投资者还能否一夜暴富？以下是专家对下一个十年的预测。

快速事实：

  • 850%： 英伟达自2023年1月以来的股价激增
  • 90%： 英伟达在数据中心GPU市场的估计市场份额
  • $3.4万亿： 当前英伟达的市值
  • 40%： 预计到2027年的年收益增长

英伟达在AI革命中占据主导地位，改变了其市场价值，并在华尔街引发了狂热的兴奋。自ChatGPT发布引发的AI热潮以来，英伟达的股价飙升了惊人的850%。专家们现在称它为“未来十年对我们文明最重要的公司”。但随着英伟达的目标价格飙升至天文数字，投资者是否仍有机会夜间变身百万富翁？

华尔街的共识非常明确：乐观立场依然存在。12个月的中位目标价现在位于每股175美元——比今天的140美元有约25%的上涨空间。但除了头条新闻，投资者需要更深入地挖掘。

问：是什么让英伟达在AI竞赛中脱颖而出？

英伟达的主导地位不仅仅在于拥有最好的AI芯片。该公司的垂直整合无与伦比：它控制了90%以上的数据中心GPU市场，为从生成式AI到先进机器人等各类应用提供动力。但这并没有止步于此。英伟达的软件套件——包括为像CrowdStrike和由Amazon使用的Omniverse提供解决方案的AI Enterprise——巩固了其在AI生态系统每一层的控制。

英伟达的网络硬件、软件工具和仿真平台使其享有标志性地位。其产品在MLPerf上屡屡打破AI性能记录，进一步强化了其作为数据中心基础设施“黄金标准”的主张。

英伟达如何迎接2025年的AI重大趋势？

AI投资正在迅速推进。市场研究公司Grand View Research估计，全球在AI技术上的开支将以35.9%的年速度飙升至2030年。2025年的主要催化剂——比如类人机器人、自动驾驶汽车和生成式AI系统——在很大程度上依赖于英伟达的创新。

英伟达不断扩张的软件业务也使其不仅仅是一个硬件公司。随着越来越多的公司涌向AI基础设施，英伟达的工具成为了关键落实的工具——正如亚马逊的仓库机器人在Omniverse中训练，为新一代重新塑造了履行过程。

英伟达会让投资者再次成为百万富翁吗？

现实情况是：在2025至2035年的时间窗口内，要将5万美元变为100万美元，需要1900%的收益——也就是20倍的股票跳跃。虽然在过去十年中，这种增长对于少数公司（包括英伟达自身，还有特斯拉和先进微电子公司等）确实发生过，但现在的机会非常渺茫。

为什么？英伟达目前3.4万亿美元的市值需要跃升到令人难以置信的68万亿美元。根据Yahoo Finance的数据，这一数字远远超过了当前整个S&P 500的市场价值。

专家分析师预测未来增长令人印象深刻，但更加谨慎。预计英伟达到2027年的年收益将增长40%，而其当前估值依然强劲。然而，令人震惊的、能够造就百万富翁的高回报时代似乎已经过去。

2025年英伟达的明智投资策略是什么？

英伟达仍然是一家在AI领域拥有巨大前进动能的强大公司，且未来有多个潜在的催化剂即将到来。但投资者不应期望到2035年能获得壮观的20倍回报。相反，英伟达为长期投资组合提供了坚实的基础，特别是对那些希望顺应不可阻挡的AI浪潮的人。

对未来技术的大胆投资——包括机器人、AI驱动的优化和下一代数据中心——即使不是一夜之间创造财富，也可能带来可观的回报。

清单：2025年及之后的英伟达——明智投资者的举措

  • ✅ 了解英伟达独特的垂直整合和AI行业主导地位
  • ✅ 监控新兴软件收入和新的AI驱动平台
  • ✅ 调整预期：预期强劲但非天文的回报
  • ✅ 通过英伟达彭博社保持对行业趋势的关注
  • ✅ 分散投资；探索其他AI和半导体领导者
AI WILL EXPLODE: Why Holding NVDA Now = Early Retirement in 2025 | nvidia stock | nvda stock | ai

准备好迎接AI革命了吗？明智投资，保持脚踏实地的期望，并持续关注新兴技术机会！

ByPenny Wiljenson

佩妮·维连森是一位经验丰富的作家，也是新技术和金融科技领域的专家。她拥有格拉斯哥大学的信息技术学位，结合了扎实的学术背景和超过十年的行业实践经验。在追求写作的热情之前，佩妮曾在创新公司Advanta担任财务分析师，发挥了关键作用，分析新兴市场趋势及其对金融科技的影响。她的作品已刊登在众多出版物中，并因其将复杂概念提炼成易于理解和引人入胜的叙述能力而受到认可。通过写作，佩妮旨在架起技术与金融之间的桥梁，使读者能够在快速发展的金融科技和新兴创新领域中游刃有余。

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