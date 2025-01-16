准备好迎接味觉轰炸吧！汉堡爱好者，千万不要错过！

乐天利亚限时 indulgence

从24日到29日，乐天利亚推出了一场庆祝“肉类日”的独家活动，提供难以抗拒的美味优惠。这个特殊的时刻推出了“王者多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡”，这是一款旨在满足最强烈饥饿感的超大汉堡。

这个惊人的汉堡拥有王者份量的牛肋肉，配以美味的高汤熬制寿喜烧酱。肉的份量是标准多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡的两倍，并且层层叠加了三块多汁的汉堡肉饼。肉饼夹在松软、像年糕一样的面包中，搭配了一个溏心蛋、生菜以及独特的寿喜烧味道，为您的味蕾带来饕餮盛宴。

此外，对于奶酪爱好者来说，“王者芝士汉堡”也在等待着您。这个美味的汉堡由四层100%牛肉肉饼和浓郁的红切达奶酪组成，浇上奶香浓郁的奶酪酱，放在松软、空气感十足的面包中享用。

• 王者多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡： ¥1,090（含税）

• 王者芝士汉堡： ¥1,390（含税）

• 三重芝士汉堡： ¥1,090（含税）

不要错过这个重塑汉堡伟大的限时机遇！

揭开乐天利亚限时汉堡优惠的美味

乐天利亚正在提高快餐用餐体验，从24日到29日庆祝“肉类日”的独家活动。今年，连锁店推出了两款非凡的汉堡，承诺满足肉食爱好者和奶酪爱好者的渴望。

新的招牌汉堡亮点

# 王者多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡

在这个限时活动中，最引人注目的产品是王者多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡。这款汉堡专为那些喜欢冒险的人设计，特点包括：

– 王者份量的牛肋肉： 其数量超过标准多伦塔玛牛肉寿喜烧汉堡的两倍。

– 美味的高汤熬制寿喜烧酱： 增强了口感，并提供独特的烹饪体验。

– 三块多汁的汉堡肉饼： 层层叠加，每一口都带来令人垂涎的味道。

– 溏心蛋和新鲜生菜： 增强了汉堡的丰富感和清新感。

– 像年糕一样的面包： 赋予了独特的质地和风味，使其与传统汉堡面包有所不同。

价格： ¥1,090（含税）

# 王者芝士汉堡

对于奶酪爱好者来说，王者芝士汉堡是一个不可抗拒的美味，特点包括：

– 四层100%牛肉肉饼： 确保丰盛且令人满意的用餐体验。

– 丰富的红切达奶酪和奶香浓郁的奶酪酱： 提供奢华而浓烈的风味。

– 松软、空气感十足的面包： 衬托汉堡的丰富感而不显得过于油腻。

价格： ¥1,390（含税）

其他产品介绍

乐天利亚还推出了三重芝士汉堡，适合想要寻找折中之选的人。这个汉堡有三层牛肉肉饼，提供了风味和分量之间的平衡。

价格： ¥1,090（含税）

您不该错过的理由

这些独家汉堡不仅满足饥饿感，还庆祝风味的烹饪之旅。凭借创新的组合和对优质成分的关注，它们旨在重新定义汉堡的伟大。活动仅持续几天，是尽情享受这些美食杰作的独特机会。

优点和缺点

优点：

– 独特的风味组合在快餐市场中脱颖而出。

– 高品质的成分，着重于肉类和奶酪。

– 限时优惠增加了尝试这些项目的紧迫感。

缺点：

– 仅限于短时间内提供。

– 价格可能高于典型快餐产品。

结论

无论您是肉食狂热者还是奶酪爱好者，乐天利亚的肉类日活动提供的产品承诺为您带来难忘的美食体验。务必在活动结束前前往他们的门店，享受这些创新汉堡。

有关乐天利亚最新促销和产品的更多详细信息，请访问 乐天利亚。

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