Virgin Australia оголосила про IPO на суму 685 мільйонів доларів, працівники отримають прибуток від акцій

Virgin Australia знову виводить на ASX з масивним IPO на суму 685 млн доларів і бонусами для співробітників

Virgin Australia повертається на фондовий ринок з IPO на суму 685 млн доларів, значними виплатами акцій для співробітників та великими планами на 2025 рік. Ось що потрібно знати.

Швидкі факти Запуск IPO: 24 червня 2025

24 червня 2025 Залучення фондів: 685 мільйонів доларів

685 мільйонів доларів Капіталізація ринку на дебюті: 2,3 мільярда доларів

2,3 мільярда доларів Нові акції в обігу: 236,2 мільйона

Virgin Australia здійснює драматичне повернення, запланувавши своє давноочікуване первинне публічне розміщення (IPO) на 24 червня 2025 року. Авіакомпанія, зафіксована в усій своїй красі авіаційним фотографом Робом Фінлейсоном в аеропорту Брісбена, готується повторно вийти на ASX після п’яти буремних років, відзначених проблемами через COVID-19 і інтенсивною реорганізацією.

Підтримувана великим приватним інвестиційним фондом Bain Capital, який зменшить свою частку з майже повного контролю до 40%, авіакомпанія планує залучити колосальні 685 мільйонів доларів від інвесторів. Цей крок відображає впевненість у новому керівництві авіакомпанії та відновленій бізнес-стратегії під керівництвом нещодавно призначеного генерального директора Дейва Емерсона.

Чому IPO Virgin Australia привертає увагу?

Повернення Virgin Australia привертає увагу з кількох причин. Очікується, що IPO оцінить авіакомпанію на приголомшливі 2,3 мільярда доларів, з підприємницькою оцінкою в 3,6 мільярда доларів. Ціна пропозиції в 2,90 доларів за акцію спеціально розрахована на 30% знижку від промислового важковаговика Qantas, що підвищує інтерес інвесторів.

Посередники розмістять 30% акцій Virgin для нових інвесторів. Тим часом, глобальний гравець Qatar Airways зберігає значну 23% частку після отримання дозволу від Австралійської ради з контролю за іноземними інвестиціями на початку цього року. Керівництво володіє ще 7,8%, що демонструє зацікавленість лідерів компанії.

Що це значить для співробітників?

У кроці, який покликаний підвищити лояльність та моральний дух, співробітники отримають “Гранти на зльоти” — на суму 3,000 доларів у вигляді прав на акції. Не буде жодних початкових витрат для працівників; після 24-місячного періоду права на акції тих, хто залишиться в авіакомпанії, перейдуть у повне володіння. Новий генеральний директор компанії підкреслив, що співробітники можуть перетворити ці права на звичайні акції безпосередньо після закінчення терміну володіння, що забезпечує реальну винагороду за їхню відданість у буремні роки.

Як Virgin опинилася на цьому шляху?

Повернення Virgin Australia на публічні ринки не було легким. Після того, як компанія опинилася у добровільній адміністрації у 2020 році через пандемію COVID-19, яка знищила світову авіацію, Bain Capital придбала авіакомпанію і очолила жорстке відновлення. Цей процес включав зміну керівництва, при цьому Дейв Емерсон став новим керівником у березні 2025 року після відходу Джейн Грлікки.

Минулого року акціонери, у тому числі Bain, Virgin Group та Queensland Investment Corporation, отримали повернення капіталу на суму 730 мільйонів доларів. Ця удача підкреслила повернення компанії на стабільний фінансовий шлях і встановила основу для цієї знакової події на ринку.

Який вплив це матиме на авіаційну промисловість Австралії?

Повторний вихід Virgin Australia на ринок символізує як оптимізм, так і конкуренцію для авіаційного сектора. Оскільки промислові гіганти, як-от Qantas, продовжують домінувати, знижена оцінка Virgin і новий брендинг мають на меті залучити зацікавлених нових інвесторів та лояльних авіапасажирів. Масштаби IPO та програма стимулювання для персоналу також підвищують планку для конкурентів у галузі.

Що далі для інвесторів?

Прийом заявок на акції відкритий, і в обігу 236,2 мільйона акцій. Bain не продаватиме жодних акцій до піврічних результатів компанії у грудні 2025 року, але може згодом віддати 10% частки, якщо ціни на акції злетять. Аналітики ринку уважно стежать за ситуацією, очікуючи волатильності та, можливо, подальшої консолідації на ринку, якщо Virgin перевершить очікування.

Для тих, хто прагне інвестувати в майбутнє австралійської авіації, IPO Virgin Australia може стати можливістю піднятися до небес.

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Virgin Australia set for stock market return | 7NEWS

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