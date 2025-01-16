Приготуйтеся до вибуху смаку! Любителі бургерів, не пропустіть це

Обмежені часи розкоші в Lotteria

З 24 по 29 число Lotteria проводить ексклюзивну подію, присвячену “Дню м’яса”, з привабливою пропозицією, яку важко встояти. Це особливе свято приносить “Гамбургер King Torotama Gyū Sukiyaki”, вражаючий витвір, призначений задовольнити навіть найсильніший голод.

Цей неймовірний гамбургер має порцію королівського розміру яловичини з ребер, покращеною смачним соусом сукіяки з даші. М’ясо у два рази більше, ніж у стандартному гамбургері Torotama Gyū Sukiyaki, і воно нашароване з трьох соковитих котлет. Поміщений в пухкий, м’який булочка, яловичина доповнена яйцем з м’яким жовтком, салатом і характерним смаком сукіякі, створюючи свято для ваших смакових рецепторів.

Додатково, для любителів сиру, чекає “Гамбургер King Zetsupin Cheeseburger”. Цей смачний гамбургер містить чотири шари котлет з 100% яловичини та насиченого червоного чедди, политий кремовим соусом сиру, і подається на м’якій, повітряній булочці.

• Гамбургер King Torotama Gyū Sukiyaki: ¥1,090 (податок включено)

• Гамбургер King Zetsupin Cheeseburger: ¥1,390 (податок включено)

• Гамбургер Triple Zetsupin Cheeseburger: ¥1,090 (податок включено)

Не втратьте шанс насолодитися цими обмеженими пропозиціями, які переосмислюють велич гамбургера!

Відкриття смаку обмежених пропозицій гамбургерів Lotteria

Lotteria підвищує досвід швидкого харчування з ексклюзивною подією, присвяченою “Дню м’яса” з 24 по 29 число. Цього року мережа представляє два надзвичайних гамбургери, які обіцяють задовольнити бажання любителів м’яса та сиру.

Нові визначні гамбургери

# Гамбургер King Torotama Gyū Sukiyaki

Видатною пропозицією під час цього обмеженого заходу є Гамбургер King Torotama Gyū Sukiyaki. Розроблений для тих, хто має апетит до пригод, цей гамбургер містить:

– Порція королівського розміру яловичини з ребер: Більше ніж у два рази більше, ніж у стандартному гамбургері Torotama Gyū Sukiyaki.

– Смачний соус сукіяки з даші: Підсилює смаковий профіль і забезпечує унікальний кулінарний досвід.

– Три соковиті котлети: Майстерно нашаровані, щоб забезпечити смачний смак з кожним укусом.

– Яйце з м’яким жовтком і свіжий салат: Комбінація, яка підсилює багатство та свіжість гамбургера.

– Булочка, схожа на моти: Додає унікальну текстуру та смак, виділяючи його на фоні традиційного хліба для гамбургерів.

Ціна: ¥1,090 (податок включено)

# Гамбургер King Zetsupin Cheeseburger

Для любителів сиру Гамбургер King Zetsupin Cheeseburger є нездоланним задоволенням, яке містить:

– Чотири шари котлет з 100% яловичини: Забезпечує ситну і задовільну трапезу.

– Насичений червоний чеддер і кремовий соус сиру: Пропонує розкішний та насичений смак.

– М’яка, повітряна булочка: Доповнює багатство гамбургера, не будучи надто заповнюючою.

Ціна: ¥1,390 (податок включено)

Додаткові пропозиції

Lotteria також представляє Гамбургер Triple Zetsupin Cheeseburger для тих, хто бажає знайти золоту середину. Цей гамбургер має три шари котлет, пропонуючи баланс між смаком і розміром порції.

Ціна: ¥1,090 (податок включено)

Чому ви не повинні це пропустити

Ці ексклюзивні гамбургери створені не тільки для задоволення голоду, але й для святкування кулінарної подорожі смакових поєднань. Із інноваційними комбінаціями та акцентом на якісні інгредієнти, вони прагнуть переосмислити велич гамбургера. Подія триває лише кілька днів, що робить це унікальною можливістю насолодитися цими кулінарними шедеврами.

Плюси і мінуси

Плюси:

– Унікальні комбінації смаків, які виділяються на ринку швидкого харчування.

– Високоякісні інгредієнти з акцентом на м’ясі та сиру.

– Обмежені пропозиції посилюють відчуття терміновості спробувати ці продукти.

Мінуси:

– Доступність обмежена коротким терміном.

– Ціни можуть бути вищими, ніж у типовому швидкому харчуванні.

Висновок

Чи ви є фанатом м’яса, чи любителем сиру, подія “День м’яса” в Lotteria включає пропозиції, які обіцяють незабутній кулінарний досвід. Обов’язково відвідайте їхнє відділення до завершення події, щоб насолодитися цими інноваційними гамбургерами.

Для отримання додаткової інформації про останні акції та пропозиції Lotteria, відвідайте Lotteria.

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