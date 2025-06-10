Зміни в Crypto ETF: Витрати Bitcoin, зростання Ethereum та нові глобальні гравці перепрофільовують ринок

Трепет в ринках крипто-ETF: Ефіріум злітає, біткоїн-ETF спотикаються, а глобальна конкуренція загострюється
Крипто-ETF на основі ефіріуму встановили рекорди іноземних вливань, тоді як фонди біткоїна зазнали відтоків. Досліджуйте останні тенденції, основних гравців і міжнародні зміни в гонці ETF.
- Біткоїн-ETF: Відтік у розмірі 131 млн доларів у США минулого тижня
- Ефіріум-ETF: Влив у розмірі 281 млн доларів за п’ять днів
- Обсяг опцій ETF у США: 1,04 млрд доларів станом на 5 червня 2025 року
- Південна Корея: 9,7 мільйона активних крипто-трейдерів
Крипто-ETF на основі спот минулого тижня пережили вражаючі зміни. Поки інвестори в біткоїн-ETF у США забирали мільйони, фонди на основі ефіріуму користувалися рекордними вливаними. Тим часом, Азія та Європа посилили конкуренцію завдяки регуляторним проривам і новому доступу до ринку, що робить 2025 рік ключовим для інвестування в цифрові активи.
Чому біткоїн-ETF у США втратили 131 мільйон доларів?
За всього лише три торгових дні біткоїн-ETF у США втратили в загальному 131 мільйон доларів. Великі фонди, такі як FBTC Fidelity, GBTC Grayscale і ARKB Ark Invest, зазнали найбільших відтоків, що свідчить про обережність інвесторів на фоні волатильності цін і взяття прибутку.
Незважаючи на ці відтоки, загальна чиста вартість активів (NAV) біткоїн-ETF у США залишається міцною на рівні 12,56 мільярда доларів. Аналітики з CoinMarketCap вказують на природні цикли ринку та зміни в апетиті до ризику, а не на широку паніку серед інвесторів.
Як ефіріум-ETF ідуть всупереч тенденціям?
Поки біткоїн зазнавав труднощів, ефіріум злітав. Біткоїн-ETF на основі ефіріуму в США показали п’ять послідовних днів з чистими вливаннями, загалом становлячи 281 мільйон доларів. ETF ETHA від BlackRock став зіркою шоу, вбираючи 249 мільйонів доларів самостійно.
Ефіріум-ETF тепер управляють активами на суму 9,4 мільярда доларів, підкреслюючи попит інвесторів на експозицію до платформ смарт-контрактів і зростаючу впевненість у довгострокових перспективах ефіріуму. За даними Bloomberg, цей сплеск підкреслює зміну інституційного настрою.
Що відбувається в крипто-ETF Азії?
Біткоїн-ETF Гонконгу, на жаль, відобразила ситуацію в США, зазнавши скромних відтоків — 85 BTC минулого тижня — проте в регіоні була хвиля емоцій, оскільки ефіріум-ETF отримали 306 ETH. Еволюційний регуляторний ландшафт Гонконгу зберігає його статус регіонального центру фінансування крипти.
А найбільша геополітична зміна? Південна Корея щойно обрала президента Лі Чже-мьона, який обіцяє підтримувати спотові крипто-ETF, запустити стабільну монету вон, що підтримується державою, і лібералізувати регулювання цифрових активів. З 20% населення, яке активно торгує, Південна Корея може перекроїти глобальну таблицю лідерів ETF.
Чи можуть європейські роздрібні інвестори приєднатися до біткоїн-ETF?
Так! Велика новина надійшла, коли Jacobi Asset Management знизила бар’єри для входу, дозволивши звичайним європейським інвесторам інвестувати в їхній біткоїн-ETF. Раніше це було резервовано для професіоналів, але цей фонд, розташований в Амстердамі на Euronext, тепер вітає всіх завдяки новому дозволу від регуляторів Гренсії.
Цей крок наближає Європу до США та Азії у доступності крипто-ETF і сигналізує про зростаючу зрілість регульованих продуктів цифрових активів по всьому континенту.
Що нового в регулюванні та реєстрації ETF у США?
Емітенти ETF, такі як VanEck та 21Shares, посилюють тиск на SEC США, щоб схвалити нові заявки на ETF у порядку їх надходження. Критики стверджують, що затримки в регулюванні стримують інновації та створюють несправедливу конкуренцію.
Тим часом SEC прийняла заявку Nasdaq на ETF 21Shares SUI, а Global X представив свій інноваційний ETF з покритими колами на біткоїн (тікер: BCCC), використовуючи опції для отримання доходу без прямого впливу біткоїна.
Які прогнози аналітиків щодо майбутнього буму крипто-ETF?
Експерти галузі бачать сильну ймовірність того, що зима 2025 року принесе хвилю активно управляємих криптовалютних ETF у США. Ерік Балчунас з Bloomberg вважає, що ETF на основі мем-контрактів можуть з’явитися вже в 2026 році, потенційно змінюючи ландшафт роздрібних інвестицій і підштовхуючи нових «зіркових» менеджерів фондів.
Деякі аналітики навіть прогнозують, що IBIT від BlackRock може перевершити легендарні володіння творця біткоїна Сатоші Накамото, ставши провідним хранителем біткоїна у світі до кінця наступного року.
Як орієнтуватися в ландшафті крипто-ETF у 2025 році
Хочете скористатися цими тенденціями? По-перше, вивчіть регуляторні зміни у вашій місцевості. По-друге, оцініть, куди направляється попит — продукти ефіріуму набирають обертів. Нарешті, завжди пам’ятайте: цифрові активи залишаються волатильними та спекулятивними.
Відстежуйте дані ринку в реальному часі на CoinDesk і CNBC, а також слідкуйте за оновленнями SEC через SEC.
Часто задавані питання: Криптовалютні ETF у 2025 році
Q: Чи є крипто-ETF ризикованими?
A: Крипто-ETF несуть всі ризики основних цифрових активів — будьте обережні з волатильністю та робіть домашнє завдання.
Q: Який ринок росте швидше для крипто-ETF?
A: США та Південна Корея — гарячі, але Європа швидко наздоганяє завдяки новому доступу для роздрібних інвесторів.
Q: Що унікального в біткоїн-ETF з покритими колами?
A: Вони намагаються забезпечити дохід за допомогою опцій, що приваблює інвесторів, орієнтованих на дохід, які обережні щодо коливань цін біткоїна.
Q: Чи можуть мем-коін ETF справді стати більш популярними?
A: Аналітики прогнозують їх появу в 2026 році; очікуйте регуляторного контролю, але високу попит серед молодих трейдерів.
Готові зайняти свою позицію на революції крипто-ETF?
- Слідкуйте за тенденціями вливань/відтоків як для біткоїн, так і для ефіріум-ETF.
- Слідкуйте за регіональними змінами в регулюванні — Азія та Європа рухаються швидко.
- Досліджуйте нові продукти ETF, такі як покриті кола та стратегії ф’ючерсів.
- Будьте в курсі з надійними джерелами новин — ніколи не інвестуйте сліпо.
- Обережно оцініть ризик та диверсифікуйте свої крипто-надходження.
Тримайте руку на пульсі — глобальні ринки крипто-ETF змінюються швидше, ніж будь-коли, у 2025 році.