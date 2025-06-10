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Зміни в Crypto ETF: Витрати Bitcoin, зростання Ethereum та нові глобальні гравці перепрофільовують ринок

ByViolet McDonald

10 Червня, 2025
Crypto ETF Shakeup: Bitcoin Outflows, Ethereum Surges, and New Global Players Redefine the Market

Трепет в ринках крипто-ETF: Ефіріум злітає, біткоїн-ETF спотикаються, а глобальна конкуренція загострюється

Крипто-ETF на основі ефіріуму встановили рекорди іноземних вливань, тоді як фонди біткоїна зазнали відтоків. Досліджуйте останні тенденції, основних гравців і міжнародні зміни в гонці ETF.

Швидкі факти

  • Біткоїн-ETF: Відтік у розмірі 131 млн доларів у США минулого тижня
  • Ефіріум-ETF: Влив у розмірі 281 млн доларів за п’ять днів
  • Обсяг опцій ETF у США: 1,04 млрд доларів станом на 5 червня 2025 року
  • Південна Корея: 9,7 мільйона активних крипто-трейдерів

Крипто-ETF на основі спот минулого тижня пережили вражаючі зміни. Поки інвестори в біткоїн-ETF у США забирали мільйони, фонди на основі ефіріуму користувалися рекордними вливаними. Тим часом, Азія та Європа посилили конкуренцію завдяки регуляторним проривам і новому доступу до ринку, що робить 2025 рік ключовим для інвестування в цифрові активи.

Чому біткоїн-ETF у США втратили 131 мільйон доларів?

За всього лише три торгових дні біткоїн-ETF у США втратили в загальному 131 мільйон доларів. Великі фонди, такі як FBTC Fidelity, GBTC Grayscale і ARKB Ark Invest, зазнали найбільших відтоків, що свідчить про обережність інвесторів на фоні волатильності цін і взяття прибутку.

Незважаючи на ці відтоки, загальна чиста вартість активів (NAV) біткоїн-ETF у США залишається міцною на рівні 12,56 мільярда доларів. Аналітики з CoinMarketCap вказують на природні цикли ринку та зміни в апетиті до ризику, а не на широку паніку серед інвесторів.

Як ефіріум-ETF ідуть всупереч тенденціям?

Поки біткоїн зазнавав труднощів, ефіріум злітав. Біткоїн-ETF на основі ефіріуму в США показали п’ять послідовних днів з чистими вливаннями, загалом становлячи 281 мільйон доларів. ETF ETHA від BlackRock став зіркою шоу, вбираючи 249 мільйонів доларів самостійно.

Ефіріум-ETF тепер управляють активами на суму 9,4 мільярда доларів, підкреслюючи попит інвесторів на експозицію до платформ смарт-контрактів і зростаючу впевненість у довгострокових перспективах ефіріуму. За даними Bloomberg, цей сплеск підкреслює зміну інституційного настрою.

Що відбувається в крипто-ETF Азії?

Біткоїн-ETF Гонконгу, на жаль, відобразила ситуацію в США, зазнавши скромних відтоків — 85 BTC минулого тижня — проте в регіоні була хвиля емоцій, оскільки ефіріум-ETF отримали 306 ETH. Еволюційний регуляторний ландшафт Гонконгу зберігає його статус регіонального центру фінансування крипти.

А найбільша геополітична зміна? Південна Корея щойно обрала президента Лі Чже-мьона, який обіцяє підтримувати спотові крипто-ETF, запустити стабільну монету вон, що підтримується державою, і лібералізувати регулювання цифрових активів. З 20% населення, яке активно торгує, Південна Корея може перекроїти глобальну таблицю лідерів ETF.

Чи можуть європейські роздрібні інвестори приєднатися до біткоїн-ETF?

Так! Велика новина надійшла, коли Jacobi Asset Management знизила бар’єри для входу, дозволивши звичайним європейським інвесторам інвестувати в їхній біткоїн-ETF. Раніше це було резервовано для професіоналів, але цей фонд, розташований в Амстердамі на Euronext, тепер вітає всіх завдяки новому дозволу від регуляторів Гренсії.

Цей крок наближає Європу до США та Азії у доступності крипто-ETF і сигналізує про зростаючу зрілість регульованих продуктів цифрових активів по всьому континенту.

Що нового в регулюванні та реєстрації ETF у США?

Емітенти ETF, такі як VanEck та 21Shares, посилюють тиск на SEC США, щоб схвалити нові заявки на ETF у порядку їх надходження. Критики стверджують, що затримки в регулюванні стримують інновації та створюють несправедливу конкуренцію.

Тим часом SEC прийняла заявку Nasdaq на ETF 21Shares SUI, а Global X представив свій інноваційний ETF з покритими колами на біткоїн (тікер: BCCC), використовуючи опції для отримання доходу без прямого впливу біткоїна.

Які прогнози аналітиків щодо майбутнього буму крипто-ETF?

Експерти галузі бачать сильну ймовірність того, що зима 2025 року принесе хвилю активно управляємих криптовалютних ETF у США. Ерік Балчунас з Bloomberg вважає, що ETF на основі мем-контрактів можуть з’явитися вже в 2026 році, потенційно змінюючи ландшафт роздрібних інвестицій і підштовхуючи нових «зіркових» менеджерів фондів.

Деякі аналітики навіть прогнозують, що IBIT від BlackRock може перевершити легендарні володіння творця біткоїна Сатоші Накамото, ставши провідним хранителем біткоїна у світі до кінця наступного року.

Як орієнтуватися в ландшафті крипто-ETF у 2025 році

Хочете скористатися цими тенденціями? По-перше, вивчіть регуляторні зміни у вашій місцевості. По-друге, оцініть, куди направляється попит — продукти ефіріуму набирають обертів. Нарешті, завжди пам’ятайте: цифрові активи залишаються волатильними та спекулятивними.

Відстежуйте дані ринку в реальному часі на CoinDesk і CNBC, а також слідкуйте за оновленнями SEC через SEC.

Часто задавані питання: Криптовалютні ETF у 2025 році

Q: Чи є крипто-ETF ризикованими?
A: Крипто-ETF несуть всі ризики основних цифрових активів — будьте обережні з волатильністю та робіть домашнє завдання.

Q: Який ринок росте швидше для крипто-ETF?
A: США та Південна Корея — гарячі, але Європа швидко наздоганяє завдяки новому доступу для роздрібних інвесторів.

Q: Що унікального в біткоїн-ETF з покритими колами?
A: Вони намагаються забезпечити дохід за допомогою опцій, що приваблює інвесторів, орієнтованих на дохід, які обережні щодо коливань цін біткоїна.

Q: Чи можуть мем-коін ETF справді стати більш популярними?
A: Аналітики прогнозують їх появу в 2026 році; очікуйте регуляторного контролю, але високу попит серед молодих трейдерів.

Готові зайняти свою позицію на революції крипто-ETF?

  • Слідкуйте за тенденціями вливань/відтоків як для біткоїн, так і для ефіріум-ETF.
  • Слідкуйте за регіональними змінами в регулюванні — Азія та Європа рухаються швидко.
  • Досліджуйте нові продукти ETF, такі як покриті кола та стратегії ф’ючерсів.
  • Будьте в курсі з надійними джерелами новин — ніколи не інвестуйте сліпо.
  • Обережно оцініть ризик та диверсифікуйте свої крипто-надходження.

Тримайте руку на пульсі — глобальні ринки крипто-ETF змінюються швидше, ніж будь-коли, у 2025 році.

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ByViolet McDonald

Violet McDonald is an insightful author and thought leader specialising in new technologies and financial technology (fintech). She earned her Bachelor's degree in Information Systems from the prestigious University of Pennsylvania, where she cultivated a deep understanding of the intersection between technology and finance. With over a decade of experience in the industry, Violet has held pivotal roles at leading firms, including her time at Digital Innovations, where she contributed to the development of cutting-edge fintech solutions. Her writing explores the transformative impact of emerging technologies on the financial sector, positioning her as a compelling voice in the field. Violet’s work has been featured in numerous industry publications, where she shares her expertise to inspire innovation and adaptation in an ever-evolving landscape.

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