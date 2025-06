Vpogledi na trg nepremičnin v Dubaju: Priljubljeni trendi, analiza in prihodnje napovedi

Trgovalno nepremičninsko tržišče Dubaja: Podroben pregled, ključni dejavniki in strateške napovedi za naslednje desetletje

“Pregled (2025): Nepremičninski sektor Dubaja je leta 2025 vstopil na močni podlagi.” (vir)

Celovit pregled nepremičninskega sektorja Dubaja

Nepremičninsko tržišče Dubaja se pripravlja na pomembno preobrazbo, ko se usmerja v leto 2025, z močnimi tržnimi trendi, spreminjajočimi se preferencami vlagateljev in strateškimi pobudami vlade, ki oblikujejo njegovo pot do leta 2030. Sektor se je izkazal za izjemno odpornega, močno se je obnovil po upadu zaradi pandemije in izkoristil status Dubaja kot globalnega poslovnega in turističnega središča.

Rast trga in uspešnost: Leta 2023 je nepremičninsko tržišče Dubaja zabeležilo transakcije v vrednosti 528 milijard AED, kar je 37 % povečanje v primerjavi s prejšnjim letom (Khaleej Times). Ta zagon naj bi se nadaljeval, analitiki pa napovedujejo letno stopnjo rasti (CAGR) od 5-7 % do leta 2030 (Mordor Intelligence).

Leta 2023 je nepremičninsko tržišče Dubaja zabeležilo transakcije v vrednosti 528 milijard AED, kar je 37 % povečanje v primerjavi s prejšnjim letom (Khaleej Times). Ta zagon naj bi se nadaljeval, analitiki pa napovedujejo letno stopnjo rasti (CAGR) od 5-7 % do leta 2030 (Mordor Intelligence). Ključni trendi: Porast luksuznega segmenta: povpraševanje po dragih nepremičninah ostaja močno, podprto z mednarodnimi vlagatelji in osebami z visokimi neto premoženji, ki iščejo varne naložbe. Najbolj iskanih območij, kot sta Palm Jumeirah in Downtown Dubai, je cene skakale za do 15 % na letni ravni (Knight Frank). Prodaja nepremičnin na podlagi načrtov: Prodaja nepremičnin, ki še niso zgrajene, zdaj predstavlja več kot 50 % skupnih transakcij, kar odraža zaupanje kupcev v dolgoročne obete Dubaja in privlačnost prilagodljivih plačilnih načrtov (Bayut). Moč najemnega trga: Najemne donose v Dubaju ostajajo med najvišjimi v svetu, povprečno 6-8 % v priljubljenih okrožjih, kar privablja domače in tuje vlagatelje (Global Property Guide).

Vladne pobude: Politike, kot so dolgoročne vizume in 100 % tuje lastništvo v določenih sektorjih ter širitev prostih con, še naprej povečujejo zaupanje vlagateljev in spodbujajo povpraševanje (Arabian Business).

Politike, kot so dolgoročne vizume in 100 % tuje lastništvo v določenih sektorjih ter širitev prostih con, še naprej povečujejo zaupanje vlagateljev in spodbujajo povpraševanje (Arabian Business). Napoved do leta 2030: Trg naj bi ohranil enakomerno rast, podprt z Expo City Dubai, infrastrukturnimi projekti in raznovrstno gospodarstvo. Analitiki napovedujejo trajno povpraševanje po stanovanjskih in komercialnih nepremičninah, tehnologija in trajnost pa postajata ključni diferenciatorji pri novih razvoju (JLL).

Na kratko, nepremičninski sektor Dubaja se pripravlja na nadaljevanje širitev do leta 2030, podprt s trdnimi temelji, proaktivnim upravljanjem in dinamičnim investicijskim okoljem.

Inovativne tehnologije, ki oblikujejo nepremičninski trg Dubaja

Nepremičninsko tržišče Dubaja doživlja pomembno preobrazbo, ki jo spodbujajo inovativne tehnologije in spreminjajoče se preference vlagateljev. Ko se približujemo letu 2025, je sektor pripravljen na močno rast, podprt z digitalizacijo, pobudami trajnosti in regulativnimi reformami. Po nedavni poročilu podjetja Knight Frank so cene stanovanjskih nepremičnin v Dubaju leta 2023 narasle za 19 %, in momentum naj bi se nadaljeval do leta 2025, pri čemer so najbolj iskanih območij, kot sta Palm Jumeirah in Downtown Dubai, na čelu.

Ključni trendi, ki oblikujejo trg, vključujejo:

Integracija PropTech: Uvajanje tehnologije nepremičnin (PropTech) revolucionira nakup, prodajo in upravljanje nepremičnin. Virtualni resničnostni (VR) ogledi, transakcije na osnovi blockchain tehnike in analitika, ki jo poganja umetna inteligenca, izboljšujejo preglednost in učinkovitost. Pobuda za blockchain Dubajskega zemljiškega urada, na primer, si prizadeva digitalizirati vse nepremičninske transakcije, kar zmanjšuje papirnato delo in goljufije (Arabian Business).

Uvajanje tehnologije nepremičnin (PropTech) revolucionira nakup, prodajo in upravljanje nepremičnin. Virtualni resničnostni (VR) ogledi, transakcije na osnovi blockchain tehnike in analitika, ki jo poganja umetna inteligenca, izboljšujejo preglednost in učinkovitost. Pobuda za blockchain Dubajskega zemljiškega urada, na primer, si prizadeva digitalizirati vse nepremičninske transakcije, kar zmanjšuje papirnato delo in goljufije (Arabian Business). Trajnostni razvoj: Zeleni standardi gradnje in energetsko učinkoviti projekti so vse bolj prioritetni. Urbanistični načrt Dubaja 2040 poudarja trajnostno urbana rast, s poudarkom na pametni infrastrukturi in ekoloških skupnostih (The National News).

Zeleni standardi gradnje in energetsko učinkoviti projekti so vse bolj prioritetni. Urbanistični načrt Dubaja 2040 poudarja trajnostno urbana rast, s poudarkom na pametni infrastrukturi in ekoloških skupnostih (The National News). Tuje naložbe in regulativne reforme: Ohlapna pravila o vizumih in 100 % tuje lastništvo v določenih conah privlačijo globalne vlagatelje. Leta 2023 so tuji kupci predstavljali več kot 40 % vseh transakcij, kar je trend, ki naj bi se povečal, ko bo Dubaj utrdil svoj status globalnega investicijskega središča (Khaleej Times).

Ohlapna pravila o vizumih in 100 % tuje lastništvo v določenih conah privlačijo globalne vlagatelje. Leta 2023 so tuji kupci predstavljali več kot 40 % vseh transakcij, kar je trend, ki naj bi se povečal, ko bo Dubaj utrdil svoj status globalnega investicijskega središča (Khaleej Times). Kratkoročna najemna in prilagodljiva bivališča: Porast digitalnih nomadov in oddaljenega dela spodbuja povpraševanje po kratkoročnih najemih in skupnih bivalnih prostorih. Platforme, kot je Airbnb, in lokalne alternative beležijo rekordne vpise, zlasti v okrožjih, osredotočenih na turizem.

Ko gledamo naprej do leta 2030, analitiki napovedujejo nadaljnjo rast, pričakujejo pa, da bo trg dosegel 300 milijard AED letnih transakcij do konca desetletja (Gulf News). Konvergenca tehnologije, trajnosti in politike, prijazne do vlagateljev, bo ključna pri oblikovanju nepremičninskega krajine Dubaja, kar ga bo naredilo za eno najbolj dinamičnih nepremičninskih trgov na svetu.

Konkurenčna dinamika in vodilni akterji

Nepremičninsko tržišče Dubaja se pripravlja na pomembno preobrazbo med letoma 2025 in 2030, ki jo spodbujajo spreminjajoče se konkurenčne dinamike in strateški manevri vodilnih akterjev. Na začetku leta 2024 je nepremičninski sektor Dubaja pokazal izjemno odpornost, obseg transakcij pa je dosegel rekordne višine, cene pa se nadaljujejo vzpenjati. Po podatkih Dubajskega zemljiškega urada so v letu 2023 nepremičninske transakcije presegale 634 milijard AED, kar je 20 % povečanje v primerjavi s prejšnjim letom (Khaleej Times).

Konkurenčna dinamika

Fragmentacija trga: Trg ostaja fragmentiran, z mešanico uveljavljenih razvijalcev in novih vstopnikov. Ocenjuje se, da bo prišlo do konsolidacije, saj večji akterji pridobivajo manjše podjetja, da razširijo svoje zemljiške banke in portfelje projektov.

Trg ostaja fragmentiran, z mešanico uveljavljenih razvijalcev in novih vstopnikov. Ocenjuje se, da bo prišlo do konsolidacije, saj večji akterji pridobivajo manjše podjetja, da razširijo svoje zemljiške banke in portfelje projektov. Luksuzni in ultra-luksuzni segment: Povpraševanje po dragih nepremičninah še naprej narašča, kar povzroča prihod velikega števila oseb z visokim neto premoženjem in tujih vlagateljev. Ta segment je zelo konkurenčen, pri čemer se razvijalci trudijo ponuditi edinstvene dodatne storitve in ugledne lokacije (Arabian Business).

Povpraševanje po dragih nepremičninah še naprej narašča, kar povzroča prihod velikega števila oseb z visokim neto premoženjem in tujih vlagateljev. Ta segment je zelo konkurenčen, pri čemer se razvijalci trudijo ponuditi edinstvene dodatne storitve in ugledne lokacije (Arabian Business). Integracija tehnologije: Uporaba Proptech se pospešuje, pri čemer so virtualni ogledi, upravljanje nepremičnin s pomočjo umetne inteligence in blockchain transakcije postale standard. Ta tehnološka prednost je ključna razlikovalna točka med vodilnimi akterji.

Uporaba Proptech se pospešuje, pri čemer so virtualni ogledi, upravljanje nepremičnin s pomočjo umetne inteligence in blockchain transakcije postale standard. Ta tehnološka prednost je ključna razlikovalna točka med vodilnimi akterji. Poudarek na trajnosti: Razvijalci vse bolj dajejo prednost zelenim standardom gradnje in trajnostnim skupnostim, kar je odgovor tako na regulativne pritiske kot na spreminjajoče se preference kupcev.

Vodilni akterji

Emaar Properties: Kot največji razvijalec Emaar še naprej prevladuje z vodilnimi projekti, kot sta Downtown Dubai in Dubai Creek Harbour. Robusten načrt podjetja in mednarodna partnerstva ga uvrščajo med vodilne na trgu (Emaar Financial Reports).

Kot največji razvijalec Emaar še naprej prevladuje z vodilnimi projekti, kot sta Downtown Dubai in Dubai Creek Harbour. Robusten načrt podjetja in mednarodna partnerstva ga uvrščajo med vodilne na trgu (Emaar Financial Reports). Dubai Properties: Hčerinsko podjetje Dubai Holdinga, Dubai Properties je znano po velikopoteznih stanovanjskih in mešano uporabljanih razvoju, kot sta Jumeirah Beach Residence in Business Bay.

Hčerinsko podjetje Dubai Holdinga, Dubai Properties je znano po velikopoteznih stanovanjskih in mešano uporabljanih razvoju, kot sta Jumeirah Beach Residence in Business Bay. DAMAC Properties: DAMAC ostaja ključni igralec v luksuznem segmentu, s poudarkom na blagovnih znamkah in golfskih skupnostih. Njegova mednarodna širitev in inovativne marketinške strategije krepijo njegovo konkurenčno stališče (DAMAC Financial Reports).

DAMAC ostaja ključni igralec v luksuznem segmentu, s poudarkom na blagovnih znamkah in golfskih skupnostih. Njegova mednarodna širitev in inovativne marketinške strategije krepijo njegovo konkurenčno stališče (DAMAC Financial Reports). Nakheel: Znana po ikoničnih projektih, kot je Palm Jumeirah, Nakheel vlaga v nove razvojne projekte ob vodi in gostinstvu, da bi ujela prihodnje povpraševanje.

Ko gledamo naprej do leta 2030, naj bi nepremičninsko tržišče Dubaja ostalo zelo konkurenčno, pri čemer vodilni akterji izkoriščajo tehnologijo, trajnost in strateška partnerstva, da obdržijo svojo prednost. Rast sektorja bo podprta z nadaljnjimi tujimi naložbami, vladnimi pobudami in osredotočenostjo na vrhunske ponudbe.

Napovedi rasti trga in investicijski potencial

Nepremičninsko tržišče Dubaja je pripravljeno na močno rast do leta 2025 in naprej, kar spodbujajo močno zaupanja vlagateljev, vladne reforme in povečano povpraševanje po stanovanjskih in komercialnih nepremičninah. Po nedavni poročilu podjetja Knight Frank je nepremičninski trg Dubaja zabeležil 20 % povečanje obsega transakcij na letni ravni v prvem četrtletju 2024, pri čemer so cene glavnih stanovanj narasle za 15 % v istem obdobju. Ta zagon naj bi se nadaljeval, napovedi pa kažejo na letno rast (CAGR) od 8-10 % za sektor do leta 2030.

Stanovanjski sektor: Povpraševanje po luksuznih vilah in apartmajih ostaja visoko, zlasti na področjih, kot sta Palm Jumeirah, Downtown Dubai in Dubai Marina. Prihod oseb z visokimi neto premoženji in tujcev, skupaj z reformami vizumov in uvedbo dolgotrajnih stanovanjskih možnosti, povzroča trajen interes. JLL napoveduje, da se bo ponudba stanovanj povečala za 5 % letno, pri čemer se pričakuje, da se bodo cene stabilizirale po nedavnem porastu.

Povpraševanje po luksuznih vilah in apartmajih ostaja visoko, zlasti na področjih, kot sta Palm Jumeirah, Downtown Dubai in Dubai Marina. Prihod oseb z visokimi neto premoženji in tujcev, skupaj z reformami vizumov in uvedbo dolgotrajnih stanovanjskih možnosti, povzroča trajen interes. JLL napoveduje, da se bo ponudba stanovanj povečala za 5 % letno, pri čemer se pričakuje, da se bodo cene stabilizirale po nedavnem porastu. Komercialni sektor: Dubajev položaj kot globalnega poslovnega središča še naprej privlači večnacionalne korporacije. Trg pisarniških prostorov doživlja premik proti prilagodljivim delovnim prostorom in trajnostnim zgradbam, pri čemer stopnje zasedenosti pisarniških prostorov razreda A presegajo 90 % v ključnih okrožjih (Colliers).

Dubajev položaj kot globalnega poslovnega središča še naprej privlači večnacionalne korporacije. Trg pisarniških prostorov doživlja premik proti prilagodljivim delovnim prostorom in trajnostnim zgradbam, pri čemer stopnje zasedenosti pisarniških prostorov razreda A presegajo 90 % v ključnih okrožjih (Colliers). Investicijski potencial: Preglednost trga, ugodno davčno okolje in visoki najemni donosi (povprečno 6-8 % na ključnih lokacijah) naredijo Dubaj privlačno destinacijo tako za institucionalne kot posamezne vlagatelje. Zavezanost vlade k razvoju infrastrukture, vključno s projekti, kot je Urbanistični načrt Dubaja 2040, še dodatno izboljšuje dolgoročne investicijske obete (Dubai Land Department).

Glede na napovedi do leta 2030 analitiki pričakujejo nadaljnjo rast, podprto z zapuščino Expo City Dubai, naraščanjem prebivalstva in strateškimi pobudami emirata za raznovrstitev njegovega gospodarstva. Medtem ko globalne gospodarske negotovosti lahko predstavljajo kratkoročne izzive, se pričakuje, da bo nepremičninsko tržišče Dubaja ostalo odporen in ponudilo pomembne priložnosti za kapitalsko apreciacijo in diverzifikacijo portfelja.

Regionalne vroče točke in uspešnost podtrga

Nepremičninsko tržišče Dubaja se pripravlja na nadaljnjo rast do leta 2025 in naprej, kar spodbujajo močno povpraševanje, vladne reforme in raznolikosti vlagateljev. Na začetku leta 2024 je Dubaj zabeležil 17 % letno povečanje cen stanovanj, pri čemer so vodilna območja, kot sta Palm Jumeirah, Downtown Dubai in Dubai Marina, vodila porast (Knight Frank).

Palm Jumeirah: Ta ikonična obalna skupnost še naprej presega pričakovanja, pri čemer so cene luksuznih vil narasle za več kot 30 % v letu 2023. Osebe z visokimi neto premoženji in mednarodni kupci spodbujajo povpraševanje, nova omejena ponudba pa naj bi ohranjala cene visoke do leta 2025 (Savills).

Ta ikonična obalna skupnost še naprej presega pričakovanja, pri čemer so cene luksuznih vil narasle za več kot 30 % v letu 2023. Osebe z visokimi neto premoženji in mednarodni kupci spodbujajo povpraševanje, nova omejena ponudba pa naj bi ohranjala cene visoke do leta 2025 (Savills). Downtown Dubai: Trgovalno in turistično središče mesta ostaja magnet za vlagatelje in končne uporabnike. Cene stanovanj so tukaj narasle za 15 % v letu 2023, področje pa naj bi bilo predmet stabilne appreciation, ki jo podpirajo stalni infrastrukturni projekti in širitev trgovinskih in gostinskih ponudb (JLL).

Trgovalno in turistično središče mesta ostaja magnet za vlagatelje in končne uporabnike. Cene stanovanj so tukaj narasle za 15 % v letu 2023, področje pa naj bi bilo predmet stabilne appreciation, ki jo podpirajo stalni infrastrukturni projekti in širitev trgovinskih in gostinskih ponudb (JLL). Dubai Marina & Jumeirah Beach Residence (JBR): Ta obalna podtrga doživljata močno povpraševanje po najemih, z donosi, ki povprečno znašajo 6-7 %. Prihod tujcev in digitalnih nomadov naj bi ohranil visoke stopnje zasedenosti in rast najemnin do leta 2030 (Property Monitor).

Ta obalna podtrga doživljata močno povpraševanje po najemih, z donosi, ki povprečno znašajo 6-7 %. Prihod tujcev in digitalnih nomadov naj bi ohranil visoke stopnje zasedenosti in rast najemnin do leta 2030 (Property Monitor). Nove podtrge: Območja, kot so Dubai South, Jumeirah Village Circle (JVC) in MBR City, pridobivajo priljubljenost zaradi dostopnosti in novih večjih načrtovanih razvojev. Pričakuje se, da bodo te podtrge doživele nadpovprečno rast cen, ko se bo infrastruktura izboljševala in se bo povečeval pretok prebivalstva.

Glede na napovedi do leta 2030 analitiki menijo, da bo nepremičninsko tržišče Dubaja koristilo od zapuščine Expo City Dubai, nadaljnjih reform vizumov in naraščajočega prebivalstva. Pričakuje se, da bo trg ostal odporen, pri čemer bo letna rast cen upočasnjena na 5-7 % po letu 2025, in donosi najemnin ostali privlačni v primerjavi z globalnimi primeri (CBRE).

Strateški obris in evolucija trga

Nepremičninsko tržišče Dubaja se pripravlja na nadaljnjo rast in preobrazbo do leta 2025 ter v prihodnje do leta 2030, kar spodbujajo močno povpraševanje, regulativne reforme in ambiciozni urbani razvojni načrti. Na začetku leta 2024 je sektor nepremičnin v Dubaju pokazal izjemno odpornost, skupna vrednost nepremičninskih transakcij pa je v letu 2023 dosegla 528 milijard AED, kar je 37 % letno povečanje (Khaleej Times).

Ključni trendi, ki oblikujejo trg

Rast prebivalstva in prihod tujih vlagateljev: Predvideva se, da bo prebivalstvo Dubaja preseglo 4 milijone do leta 2027, kar bo spodbujalo povpraševanje po stanovanjskih in komercialnih nepremičninah (Arabian Business). Naložbene politike mesta, vključno z dolgoročnimi vizumi in 100 % tujim lastništvom, še naprej privlačijo globalni kapital.

Predvideva se, da bo prebivalstvo Dubaja preseglo 4 milijone do leta 2027, kar bo spodbujalo povpraševanje po stanovanjskih in komercialnih nepremičninah (Arabian Business). Naložbene politike mesta, vključno z dolgoročnimi vizumi in 100 % tujim lastništvom, še naprej privlačijo globalni kapital. Luksuzna in blagovna znamka bivalna stanovanja: Luksuzni segment ostaja v središču pozornosti, saj so cene vrhunskih nepremičnin rasle za 16,3 % v letu 2023 in naj bi ohranile dvomestno rast do leta 2025 (Knight Frank).

Luksuzni segment ostaja v središču pozornosti, saj so cene vrhunskih nepremičnin rasle za 16,3 % v letu 2023 in naj bi ohranile dvomestno rast do leta 2025 (Knight Frank). Tehnologija in trajnost: Integracija pametnih domov, zeleni standardi gradnje in trajnostno urbanistično načrtovanje vse bolj vplivajo na nove projekte, kar je v skladu s strategijo Dubaja za dosego ogljične nevtralnosti do leta 2050 (The National News).

Integracija pametnih domov, zeleni standardi gradnje in trajnostno urbanistično načrtovanje vse bolj vplivajo na nove projekte, kar je v skladu s strategijo Dubaja za dosego ogljične nevtralnosti do leta 2050 (The National News). Izboljšave regulacij: Neprestane reforme, kot so digitalizacija nepremičninskih transakcij in povečana preglednost, povečujejo zaupanje vlagateljev in učinkovitost trga.

Napoved do leta 2030

Stabilna rast cen: Analitiki napovedujejo letno rast (CAGR) 5-7 % za cene stanovanjskih nepremičnin do leta 2030, podprt s trajnim povpraševanjem in omejeno ponudbo v ključnih segmentih (JLL).

Analitiki napovedujejo letno rast (CAGR) 5-7 % za cene stanovanjskih nepremičnin do leta 2030, podprt s trajnim povpraševanjem in omejeno ponudbo v ključnih segmentih (JLL). Širitev novih okrožij: Mega-projekti, kot so Dubai South, Expo City in Dubai Creek Harbour, naj bi preoblikovali urbani videz mesta in razširili investicijske priložnosti.

Mega-projekti, kot so Dubai South, Expo City in Dubai Creek Harbour, naj bi preoblikovali urbani videz mesta in razširili investicijske priložnosti. Moč najemnega trga: Ker so donosi najemnin med najvišjimi na svetu (povprečno 6-8 %), ostaja Dubaj privlačen za vlagatelje, ki kupujejo za oddajanje (Bayut).

Na kratko, nepremičninsko tržišče Dubaja je pripravljeno na dinamično desetletje, ki ga zaznamujejo inovacije, mednarodne naložbe in strateški poudarek na trajnostni urbani rasti.

Ključni izzivi in ​​nastajajoče priložnosti

Nepremičninsko tržišče Dubaja se pripravlja na pomembno preobrazbo, ko se usmerja proti letu 2025 in naprej. Čeprav je sektor pokazal izjemno odpornost in rast v zadnjih letih, številni ključni izzivi in ​​nastajajoče priložnosti oblikujejo njegovo pot do leta 2030.

Ključni izzivi Volatilnost trga: Kljub robustni obnovi po pandemiji ostaja nepremičninsko tržišče Dubaja dovzetno za globalne gospodarske spremembe, dvige obrestnih mer in geopolitične napetosti. Mednarodni denarni sklad (IMF) je opozoril, da bi strožji globalni finančni pogoji lahko vplivali na naložni tok v regiji (IMF). Pomisleki glede prekomerne ponudbe: Stalna nevarnost prekomerne ponudbe, zlasti v stanovanjskem segmentu, še naprej pritiska na cene in donose najemnin. Po JLL naj bi nova projektna lansiranja v letu 2024 dodala več kot 30.000 enot, kar zvišuje skrbi glede saturacije trga. Dostopnost in dostopnost: Medtem ko luksuzni in ultra-premijski segmenti uspevajo, se kupci srednjega razreda soočajo z izzivi dostopnosti. Dubajsko zemljišče je poročalo o 15 % letni rasti povprečnih cen nepremičnin v letu 2023, kar presega rast plač (Dubai Land Department).

Nastajajoče priložnosti Tuje naložbe in reforme prebivališča: Spremembe politik, kot so širitev programa Zlate vize in 100 % tuje lastništvo v določenih sektorjih, privlačijo globalne vlagatelje in osebe z visokimi neto premoženji (Khaleej Times). Tehnologija in trajnost: Sprejem Proptech, iniciative pametnega mesta in vse večji poudarek na zelenih stavbah spodbujajo inovacije. Urbanistični načrt Dubaja 2040 poudarja trajnostni urbani razvoj, kar ustvarja nove naložbene poti (Arabian Business). Nova razreda sredstev: Porast skupnih bivališč, blagovnih znamk bivalnih prostorov in prilagodljivih delovnih prostorov razširja trg in zadostuje potrebam razvijajočih se demografskih in življenjskih trendov (Knight Frank).



Na kratko, medtem ko se nepremičninsko tržišče Dubaja sooča s težavami zaradi prekomerne ponudbe in dostopnosti, strateške reforme, tehnološki napredek in spreminjajoče se preference vlagateljev odkrivajo nove možnosti rasti, saj se mesto postavlja kot globalno nepremičninsko središče do leta 2030.

Viri in reference

Will Dubai's Housing Market Crash In The Near Future

Oglej si posnetek na YouTube